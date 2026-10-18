Droni da guerra americani nei cieli del Sudamerica: scatta l’offensiva letale contro i narcos

I cieli sopra le Ande non sono mai stati così caldi. In gran segreto, il Pentagono ha iniziato a trasferire dall’Africa verso Colombia ed Ecuador una flotta di droni d’attacco MQ-9 Reaper, macchine da guerra pesanti capaci di volare per oltre 24 ore e colpire con missili guidati.

Non si tratta di una normale esercitazione di pattugliamento. Quella che si apre è una vera e propria campagna militare sul campo, destinata a stravolgere la sicurezza e i fragili equilibri economici dell’intera America Latina.

Lo spostamento, rivelato dal New York Times, conferma che due velivoli sono già operativi in Ecuador, come ammesso dal ministro della Difesa Gian Carlo Loffredo per sorvegliare il confine colombiano. Bogotà ne attende a breve altri tre in prestito, con l’opzione di acquistarne un quarto.

Il vento politico soffia a destra

Perché questa mossa avviene proprio adesso? La risposta risiede nel repentino cambio di colore politico della regione. Il vento elettorale che spira verso destra ha aperto a Washington porte che fino a ieri erano sigillate.

In Ecuador il presidente Daniel Noboa ha concesso spazio ai militari statunitensi, sfidando persino i vincoli della Costituzione locale che vieta basi estere. In Colombia il nuovo capo di Stato, Abelardo De La Espriella, ha rotto con le morbidezze del passato e vuole la linea dura. Se in Brasile le urne dovessero premiare Flávio Bolsonaro contro Lula, l’asse conservatore panamericano sarebbe al completo.

La Casa Bianca ne approfitta per riaffermare l’influenza nel proprio cortile di casa, passando dalla diplomazia ai fatti.

🚨🇺🇸 EL PENTÁGONO MUEVE SU MAQUINARIA LETAL Llegaron a Colombia y Ecuador los drones de ataque MQ-9 Reaper. Ahora sí, ¿dónde se esconderán los bandidos? 🎯🇨🇴🇪🇨 pic.twitter.com/vow0hzxpVt — 𝕲𝖚𝖘. 『X』 (@CapGusXMan) October 7, 2026

L’economia sommersa che divora gli Stati

Dietro la giustificazione militare c’è un’urgente questione economica. Il narcotraffico in Sudamerica non è soltanto un dramma sociale, ma un vero cancro economico:

Crea una gigantesca economia sommersa che sfugge a qualunque prelievo fiscale e dstorce il potere economico.

Distorce i prezzi sul territorio tramite il riciclaggio nei settori immobiliare e commerciale.

Fa fuggire gli investimenti diretti esteri, spaventati da tassi di violenza insostenibili. In Ecuador.

Costringe i bilanci statali a spendere miliardi in sicurezza passiva anziché in infrastrutture e servizi produttivi.

Quando interi corridoi logistici e porti sono in mano alle bande armate, l’economia legale cessa di funzionare. Portare i droni d’attacco significa provare a sradicare la holding criminale alla radice, prima che le merci arrivino ai punti di imbarco.

La svolta strategica: dal mare alla terraferma

Fino a ieri gli Stati Uniti si limitavano a intercettare i motoscafi carichi di polvere bianca in acque internazionali. Oggi la strategia cambia radicalmente: i Reaper servono per la sorveglianza persistente e, se necessario, per raid di precisione direttamente nell’entroterra.

Elemento Vecchia Strategia di Polizia Nuova Strategia con i Reaper Teatro operativo Acque internazionali e rotte marittime Giungla, rilievi andini e laboratori a terra Mezzi impiegati Navi della Guardia Costiera e aerei radar Droni da attacco pesante con missili Hellfire Scopo tattico Sequestro del carico e arresti Annientamento delle catene logistiche e dei capi

Il narcotrafficante non viene più trattato solo come un delinquente comune, ma alla stregua di un insorto paramilitare.

Il dilemma del Pentagono

L’operazione presenta però un paradosso economico non da poco per le casse americane. Ogni Reaper costa svariate decine di milioni di dollari e diverse migliaia di dollari per singola ora di volo.

Inoltre, la flotta USA è sotto pressione: nel recente conflitto in Medio Oriente contro l’Iran, Washington ha perso circa 45 droni di questo tipo, ossia quasi un quarto del totale a disposizione. Strapparli al teatro africano per schierarli sulle Ande dimostra quanto il Pentagono sia a corto di risorse.

Per questo l’apparato industriale della difesa sta già correndo ai ripari. L’obiettivo è affiancare ai Reaper piattaforme a minor costo operativo, come i droni ULTRA di DZYNE Technologies (oggi parte di Ondas), riservando i velivoli armati per i colpi più pesanti.

Una scommessa ad alto rischio

Gli USA si preparano dunque a una guerra vera e propria contro i cartelli. Tuttavia, la storia economica e militare insegna che la domanda di sostanze illecite è poco elastica al prezzo.

Se i droni distruggeranno le rotte andine, il prezzo alla produzione salirà, attirando nuovi attori disposti a rischiare la pelle. Ma per ora Washington ha deciso: per proteggere i propri interessi e ristabilire l’ordine, si punta sull’hardware pesante.