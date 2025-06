L’esercito degli Stati Uniti ha testato il drone Tactical Resupply Vehicle-150 (TRV-150) durante un’esercitazione incentrata sull’innovazione e su condizioni di battaglia realistiche.

In grado di trasportare fino a 68 chilogrammi di rifornimenti, il TRV-150 consente ai soldati di ricevere attrezzature a distanza senza esporsi al pericolo.

Durante l’esercitazione di due settimane nella regione del CENTCOM, le truppe si sono addestrate all’assemblaggio, al funzionamento e al coordinamento dei voli del TRV-150.

L’addestramento ha incluso la pianificazione delle rotte di volo per consegnare rifornimenti in vari scenari tattici.

In uno scenario, un Humvee è stato messo fuori uso a causa della rottura di un semiasse. Un pezzo di ricambio stampato in 3D è stato lanciato dal drone per riparare il veicolo, dimostrando la capacità di fornire un supporto tempestivo sul campo.

“Non sempre abbiamo a disposizione tutte le attrezzature di cui abbiamo bisogno mentre siamo sul campo”, ha affermato Marvin Mazariego, operatore di droni della 1836th Transportation Company.

“Il drone è in grado di viaggiare lontano, consegnando ciò di cui abbiamo bisogno in pochi minuti invece di aspettare ore per coordinarci con un’altra squadra che ci raggiunga sul posto”, ha aggiunto.

Accelerare l’innovazione dei droni

Gli Stati Uniti stanno intensificando gli sforzi per migliorare il supporto sul campo di battaglia attraverso lo sviluppo e l’implementazione rapida di sistemi aerei senza pilota incentrati su esigenze operative pratiche e immediate.

All’inizio di questo mese, il Dipartimento della Difesa ha lanciato il “Progetto G.I.”, un programma volto ad accelerare la consegna di droni di nuova generazione. Si tratta di un premio di 20 milioni di dollari che ha come finalità della di premiare i progetti più scalabili ed innovativi, che possano indicare la strada per i droni UAS per l’esercito del futuro.

L’iniziativa sfida i fornitori a produrre e implementare rapidamente sistemi aerei senza pilota di piccole e medie dimensioni su larga scala, incorporando il feedback diretto dei soldati sul campo.