Anche in Europa arriva in drone terreste studiato per la guerra anticarro. Milrem Robotics ha testato il suo veicolo da combattimento robotico Type-X con il missile MBDA Akeron LP (Longue Portée) e il radiogoniometro RFHunter di SignalGeneriX.

L’integrazione dota il veicolo senza pilota di una capacità anticarro, proteggendolo al contempo in caso di agguato.

L’LP è l’ultima variante della famiglia Akeron di missili guidati multiruolo con una gittata massima di 20 chilometri (12,4 miglia).

Nel frattempo, l’RFHunter copre un’ampia gamma dello spettro di frequenze per localizzare con precisione la direzione di una fonte radio, consentendo al veicolo di colpire per primo.

Con un peso di soli 7 chilogrammi (15,4 libbre), il sistema portatile monitora passivamente più fonti di comunicazione, fornendo al controllore del drone la conoscenza della situazione reale sul campo.

“L’integrazione mira a fornire una consapevolezza situazionale dello spettro elettromagnetico in tempo reale, migliorando significativamente l’intelligenza operativa e la sopravvivenza del veicolo in ambienti contesi”, ha dichiarato Tasos Kounoudes, fondatore e CEO di SignalGeneriX.

Veicolo da combattimento robotico Type-X

Presentata nel 2020, la piattaforma senza pilota è stata progettata per svolgere molteplici missioni sul campo di battaglia, mantenendo i combattenti al sicuro.

Il veicolo mobile modulare multi-missione funge da piattaforma base per una famiglia di veicoli blindati senza equipaggio, destinati a sostituire i veicoli da combattimento convenzionali.

Progettata per un peso inferiore a 12 tonnellate, la piattaforma può essere rapidamente dispiegata in un teatro di combattimento tramite paracadute o elicottero da trasporto pesante.

Può essere integrata con un cannone, un sistema di artiglieria antiaerea, un radar e un mortaio.

Capacità missilistica anticarro temibile

Condotto da MBDA France, il test faceva parte del progetto MARSEUS (Modular Architecture Solution for EU States) del Fondo europeo per la difesa, volto a potenziare i missili europei esistenti con una capacità oltre la linea di vista (BLOS).

MARSEUS si basa sul progetto Lynkeus del 2019, collegato al Programma europeo di sviluppo industriale della difesa, per definire un concetto operativo preliminare per un sistema anticarro BLOS dotato di un velivolo senza pilota per la designazione e la localizzazione dei bersagli.

Coordinato da MBDA, il progetto della durata di 36 mesi riunisce 15 entità, tra cui la Royal Military Academy, John Cockerill Defense, FN Herstal e Xenics dal Belgio, Additess e SignalGenerix da Cipro, e Novadem, Atos, Arquus e Delair dalla Francia.