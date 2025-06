Un’immagine satellitare scattata il 14 maggio 2025 e da Maxar e ripresa da TWZ ha rivelato per la prima volta un enorme drone militare cinese, un velivolo senza pilota dalle caratteristiche sorprendenti, parcheggiato fuori da un hangar in una base militare segreta.

Questo sviluppo segna un passo avanti impressionante nelle capacità aeree della Cina e solleva interrogativi sulle sue ambizioni strategiche, soprattutto nel Pacifico.

L’immagine, proveniente dagli archivi di Planet Labs, mostra la base di Malan, nella remota provincia dello Xinjiang, nota per essere il cuore dei programmi cinesi di sviluppo di tecnologie avanzate per il combattimento aereo.

Un drone grande come un bombardiere B-52

L’immagine satellitare mostra un velivolo a forma di ala volante, una configurazione aerodinamica senza fusoliera tradizionale, progettata per essere quasi invisibile ai radar (tecnologia stealth). Questo drone è enorme: con un’apertura alare di circa 52 metri (170 piedi), è grande quasi quanto il bombardiere statunitense B-2 Spirit (172 piedi) e leggermente più largo del nuovo B-21 Raider. Per fare un paragone, è come se un aereo delle dimensioni di un bombardiere strategico B-52 fosse stato trasformato in un drone invisibile e senza pilota.

La base di Malan, dove è stato avvistato, è un sito ad altissima sicurezza, famoso per essere un centro di sperimentazione per i programmi aeronautici più avanzati della Cina. La nuova struttura, costruita solo due anni fa, è dotata di hangar di varie dimensioni (da 70 metri a 15 metri), suggerendo che ospita una vasta gamma di velivoli, dai grandi bombardieri stealth come l’H-20 ai caccia di nuova generazione come il J-36 o il J-XDS, fino a droni più piccoli. Questo drone gigante, posizionato davanti a uno degli hangar più grandi, sembra essere il fiore all’occhiello di questo complesso.

Caratteristiche del drone: un gigante progettato per volare a lungo

Questo velivolo è probabilmente un HALE (High-Altitude Long-Endurance), ovvero un drone capace di volare a quote molto elevate (sopra i 15-20 km) per lunghissimi periodi, potenzialmente giorni interi, senza bisogno di atterrare, praticamente uno pseudo-satellite.

Ecco cosa possiamo dedurre dalle sue caratteristiche:

Forma ad ala volante: La configurazione senza fusoliera riduce la traccia radar, rendendolo difficile da individuare. La sua forma ricorda quella del B-2 e del B-21, ma con un angolo di freccia delle ali meno accentuato, il che suggerisce che è ottimizzato per volare a lungo ad alta quota, piuttosto che per velocità estreme.

Dimensioni: Con un’apertura alare di 52 metri e una lunghezza di circa 14 metri, è più snello rispetto al B-21, ma comunque imponente. Questo lo rende il drone stealth più grande mai visto finora .

. Sezione centrale bombata: Al centro dell’ala volante si nota una struttura rialzata, che potrebbe ospitare sistemi di comunicazione avanzati (per controllare il drone a migliaia di chilometri di distanza) o i motori, con prese d’aria probabilmente integrate nella parte superiore per mantenere la stealthness.

Possibili stabilizzatori verticali: Le ombre nell’immagine suggeriscono la presenza di piccole “code verticali” inclinate, una caratteristica rara per le ali volanti, ma utile per migliorare la stabilità in volo, specialmente per un velivolo così grande. Non è certo che siano presenti, ma se confermate, sarebbero un dettaglio tecnico interessante.

Non si vede un cockpit, il che conferma che è un drone senza pilota. Tuttavia, la risoluzione dell’immagine non permette di distinguere dettagli come le prese d’aria dei motori o altri sistemi.

A cosa serve un drone così grande?

Un drone HALE di queste dimensioni ha un potenziale strategico enorme. Ecco alcune ipotesi sul suo utilizzo:

Sorveglianza e raccolta di informazioni: Equipaggiato con radar, sensori e telecamere avanzate, potrebbe monitorare vaste aree, come l’Oceano Pacifico, individuando navi, basi militari o missili nemici. La sua capacità di volare a lungo ad alta quota lo rende ideale per missioni di intelligence senza rischiare piloti.

Piattaforma per attacchi di precisione: Potrebbe trasportare missili o bombe a guida di precisione, colpendo obiettivi a migliaia di chilometri di distanza. La sua stealthness gli permetterebbe di penetrare difese aeree nemiche senza essere rilevato.

Guerra elettronica: Potrebbe interferire con i sistemi di comunicazione e radar avversari, creando “zone d’ombra” per altri velivoli o missili cinesi.

Supporto per altri sistemi: La Cina sta sviluppando un “ecosistema” di velivoli da combattimento di nuova generazione, come il bombardiere H-20 e il caccia J-XDS. Questo drone potrebbe agire come un “nodo” di comando e controllo, coordinando operazioni complesse o fornendo dati in tempo reale ad altri aerei o navi, oppure potendo anche operare rifornimenti in volo.

Un drone di questo tipo rappresenterebbe una minaccia significativa per gli Stati Uniti e i loro alleati nel Pacifico. Ad esempio, potrebbe individuare portaerei americane o basi come Guam, fornendo coordinate per attacchi missilistici a lungo raggio. La sua capacità di rimanere in volo per giorni lo rende un “occhio nel cielo” quasi permanente.

È stato mostrato di proposito?

Un dettaglio curioso è che la Cina probabilmente sapeva che questo drone sarebbe stato fotografato da un satellite commerciale. Pechino è perfettamente consapevole degli orari di passaggio dei satelliti e ha i mezzi per nascondere i suoi programmi segreti. Questo porta a due ipotesi:

Dimostrazione di forza: La Cina potrebbe aver deciso di “mostrare” il drone per inviare un messaggio agli Stati Uniti e agli altri rivali, dimostrando di essere all’avanguardia nello sviluppo di tecnologie militari avanzate.

La Cina potrebbe aver deciso di “mostrare” il drone per inviare un messaggio agli Stati Uniti e agli altri rivali, dimostrando di essere all’avanguardia nello sviluppo di tecnologie militari avanzate. Inganno strategico: Non possiamo escludere che il velivolo sia un modello finto o un prototipo incompleto, messo lì per confondere le intelligence straniere. La Cina ha usato tattiche simili in passato per disinformare i suoi avversari.

In ogni caso, l’apparizione di questo drone non è casuale e riflette la crescente competizione tecnologica tra Cina e Stati Uniti nel campo dei sistemi aerei di nuova generazione.

Un drone del genere sarebbe una minaccia perfino per l’Italia e l’Europa

L’avvistamento di questo gigantesco drone stealth cinese è un segnale chiaro: Pechino non è solo al passo con le potenze occidentali, ma in alcuni ambiti potrebbe superarle. Con un’apertura alare simile a quella di un B-52, questo velivolo rappresenta una svolta nelle capacità di sorveglianza, attacco e guerra elettronica della Cina. Un mezzo del genere è costruito per dominare l’intero Pacifico, ma visto in modo inverso, non avrebbe problemi a giungere sino all’Europa.

Resta da vedere se questo drone entrerà presto in servizio o se è ancora in fase di sviluppo o se, è un vero e proprio trucco, fumo negli occhi per gli USA. Comunque l’ambizione dei progettisti cinesi è veramente notevole, in Europa non si progetta neanche teoricamente un mezzo del genere.