Un sospetto drone russo “fuori rotta” ha violato lo spazio aereo di un paese NATO questa settimana, un evento non certo inedito, ma che ha messo in allerta le forze armate della Lituania.

Il drone è stato ritrovato precipitato in un’area di addestramento militare lituana dopo essere entrato nello spazio aereo del paese dalla Bielorussia. L’esercito lituano ha comunicato venerdì che il velivolo era stato inizialmente avvistato e tracciato dai radar lunedì mattina, mentre si trovava ancora sullo spazio aereo bielorusso, vicino al confine.

Secondo l’emittente LRT, si tratterebbe di un drone russo “Gerbera“, ritrovato il 1° agosto 2025.

Alcuni residenti dell’area avevano addirittura filmato il suo sorvolo su Vilnius prima che scomparisse dai radar, per poi essere rinvenuto a terra nella base di addestramento militare.

“È probabile che si tratti dello stesso drone che ha violato il nostro spazio aereo lunedì. Le analisi iniziali suggeriscono che possa essere un modello Gerbera, sebbene la conferma sia ancora in corso,” ha dichiarato l’esercito lituano in un comunicato.

Almeno un parlamentare lituano ha descritto l’incidente come un atto intenzionale, considerando anche il fatto che il drone sia finito proprio in un sito militare.

“Questa sembra una provocazione,” ha affermato Mindaugas Sinkevičius, leader ad interim del Partito Socialdemocratico al governo in Lituania. Sinkevičius ha aggiunto che la natura sensibile dell’area in cui è stato ritrovato porta alla conclusione che la violazione sia stata deliberata, o una sorta di test.

Il velivolo è stato identificato come un drone Gerbera, un tipo che l’esercito russo utilizza spesso come esca per ingannare o distrarre i sistemi di difesa aerea in Ucraina.

Un dettaglio interessante è che il poligono di addestramento di Gaižiūnai, vicino a Rukla – dove il drone è stato recuperato – ospita un battaglione multinazionale della NATO, secondo quanto riportato da fonti regionali.

Non è la prima volta che accade un incidente simile; un altro drone russo aveva già violato lo spazio aereo lituano all’inizio di questa estate. Anche Polonia, Romania, Moldavia e Lettonia hanno subito in varie occasioni violazioni del proprio spazio aereo da parte di droni fuori rotta. Un caso più grave ha coinvolto un pericoloso drone suicida russo di tipo Shahed, schiantatosi in Lettonia nel settembre 2024.