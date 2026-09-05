Dover nel caos: trecento manifestanti incappucciati paralizzano il porto e la Manica. A20 bloccata e merci ferme

Il porto commerciale più strategico del Regno Unito è ostaggio di diverse centinaia di persone vestite di nero e a volto coperto. L’accesso ai traghetti di Dover è stato tagliato di netto, la principale arteria autostradale è interrotta e chilometri di camion sono fermi sull’asfalto mentre la catena logistica tra Gran Bretagna ed Europa continentale rischia l’asfissia.

Quella che doveva essere una normale mattina di traffico marittimo si è trasformata in un incubo operativo. Un gruppo compatto di manifestanti ha occupato le vie d’accesso al porto dei traghetti, costringendo le autorità a chiudere la viabilità principale e mandando in tilt l’intera contea del Kent. Un’azione ben coordinata

La polizia locale ha confermato la propria presenza sul posto con una formula diplomatica che suona quasi surreale davanti a un blocco totale: gli agenti sono «in contatto con i manifestanti». Nel frattempo, i motori restano spenti e le merci non partono.

🚨BREAKING: Port of Dover SHUT DOWN Around 300 men in black clothing and balaclavas blocked every entrance and exit to the Port of Dover from 6:45am. A20 closed both ways. 4 miles of queues. Ferries delayed. Kent Police: “public order incident – officers on scene engaging… — Gauci Reports (@GauciReports) September 5, 2026

Che cosa è stato chiuso e la paralisi delle infrastrutture

Il blocco ha colpito il punto più vulnerabile della rete stradale britannica. La A20, la grande arteria che convoglia il flusso dei veicoli pesanti verso il terminal marittimo, è stata sbarrata in entrambe le direzioni tra la A256 (York Street) e la A2 (Jubilee Way).

L’agenzia nazionale per le autostrade, National Highways South East, ha segnalato code che hanno superato rapidamente le quattro miglia (oltre sei chilometri). I tempi di attesa crescono di minuto in minuto.

I disagi non risparmiano i viaggiatori e le compagnie di navigazione:

P&O Ferries ha diramato un comunicato d’emergenza avvisando che i varchi verso il porto sono fortemente limitati.

La stessa compagnia ha promesso che imbarcherà sui traghetti successivi gli autisti e i passeggeri rimasti intrappolati nell’ingorgo, ma la capacità delle banchine resta satura.

La viabilità urbana di Dover è completamente congestionata dal traffico pesante deviato sui percorsi secondari.

I manifestanti, ben coordinati, hanno anche studiato l’azione con attezione a tavolino: infatti si sono mistrati senza nessuna arma o corpo contundente, limitandosi a camminare sulla strada, senza quindi giustificare un’azione di polizia. Un’azione che però è piu che sufficiente a bloccare il traffico commerciale verso i traghetti,

🚨 BREAKING: MOMENT DOVER PROTESTORS BEGAN MARCHING Straight through Police Lines The Police are powerless, the patriots have wonpic.twitter.com/XsV3ouOlK9 — Basil the Great (@BasilTheGreat) September 5, 2026

L’origine della protesta: la spina nel fianco della Manica

Dover non è soltanto un molo dove transitano camion di carne, frutta e componenti meccaniche. Da anni è l’epicentro della crisi migratoria della Manica.

È proprio qui che approdano le piccole imbarcazioni intercettate in mare dal Border Security Command britannico. I migranti soccorsi o fermati nelle acque dello stretto vengono condotti a terra nelle strutture di prima accoglienza allestite nell’area portuale del Kent, per poi essere identificati e smistati.

Questa convivenza forzata tra un’infrastruttura commerciale critica e un centro permanente di gestione degli sbarchi ha accumulato una forte tensione sociale. La protesta di questa mattina nasce direttamente da questa spaccatura: l’esasperazione per arrivi continui che la politica di Westminster promette regolarmente di fermare senza mai riuscirci davvero.

🚨 BREAKING: MASS AMOUNTS of British marchers just stormed the streets protesting against the Islamic 3rd world invasion, totally decked out in black in Dover Police FAILED to contain them Nationalists must take control, seal the border and carry out MASS REMIGRATION! 🇬🇧🇺🇸 pic.twitter.com/2L3KIlPABK — Eric Daugherty (@EricLDaugh) September 5, 2026

Che cosa chiedono i manifestanti

L’azione dimostrativa, condotta con passamontagna e abiti scuri per impedire l’identificazione rapida da parte delle telecamere di sorveglianza, punta al cuore della visibilità mediatica. Le richieste del gruppo sono nette:

Blocco immediato degli sbarchi: fermare il transito dei barchini provenienti dalle coste francesi.

Chiusura dei centri di accoglienza locali: delocalizzare le strutture di identificazione fuori dalle comunità costiere del Kent.

Ripristino del pieno controllo delle frontiere marittime: denunciare l’inefficacia degli accordi bilaterali tra Londra e Parigi.

I manifestanti hanno scelto di colpire Dover proprio perché sanno che bloccare questo snodo significa toccare il nervo scoperto dell’economia nazionale. Non esercitando violenza hanno reso complessa la risposta da parte della polizia.

Questa manifestazione, dimostrativa e piccola, ci mostra due cose: il livello di esasperazione che ha raggiunto una parte della popolazione britannica, pronto ad azioni clamorose, fortunatamente non violente, per fermare l’immigrazione. Nello stesso tempo mette anche in luce la fragilità delle strutture britanniche, soprattutto dopo l’incertezza creata dagli ultimi governi.