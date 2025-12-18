Dove conviene emigrare? La Germania batte tutti sulla crescita salariale, mentre l’Italia rincorre (con il fiatone)

Quando si parla di immigrazione, il dibattito pubblico si arena spesso su questioni di accoglienza o di ordine pubblico, dimenticando il motore fondamentale che spinge milioni di persone a muoversi: l’economia reale e la prospettiva di miglioramento del proprio reddito. L’ultimo rapporto dell’OCSE, l’International Migration Outlook 2025, ci offre una fotografia impietosa ma estremamente interessante su dove, effettivamente, il lavoro paga nel medio periodo.

I dati analizzano la crescita dei guadagni reali annuali degli immigrati tra il primo e il quinto anno di permanenza nel paese ospitante. E qui le sorprese non mancano. Ne abbiamo ricavato un’infografica che vi permette di valutare con un colpo d’occhio dove le prospettive sono migliori.

Il miracolo tedesco e il sogno americano

Se state cercando il luogo dove l’ascensore sociale funziona meglio per i nuovi arrivati, dovete guardare a Berlino. La Germania guida la classifica con una crescita impressionante dei salari degli immigrati: un +48% nell’arco di cinque anni. Un dato che riflette la fame di manodopera dell’industria tedesca, ma anche una certa capacità di assorbimento del mercato del lavoro, dato che circa il 20% della popolazione è nata all’estero.

Subito dietro troviamo la Svezia (+44%) e, ovviamente, gli Stati Uniti (+43%). Nel caso americano, il salto è quantitativamente il più rilevante in termini assoluti: si passa da circa 27.000 dollari del primo anno a oltre 39.000 dollari nel quinto. Il “Sogno Americano”, numeri alla mano, sembra godere ancora di discreta salute, almeno per chi riesce a integrarsi nel sistema produttivo.

La situazione italiana: crescita percentuale, povertà assoluta

E l’Italia? Il nostro Paese si piazza a metà classifica, con una crescita del reddito del 29% in cinque anni. Il dato percentuale potrebbe sembrare lusinghiero, superiore a quello di Francia, Canada o Spagna, ma nasconde la solita, triste verità dei salari italiani.

Guardando i valori assoluti in dollari (a parità di potere d’acquisto), si nota l’abisso: un immigrato in Italia parte da circa 14.892 dollari e arriva a 19.236 dollari dopo un lustro. In Germania, nello stesso periodo, si arriva a oltre 25.000 dollari; in America a quasi 40.000. La dinamica salariale c’è, ma la base di partenza e quella di arrivo sono figlie di un sistema economico che, keynesianamente parlando, soffre di una domanda interna asfittica e di una produttività stagnante che deprime le retribuzioni di tutti, nativi e non.

Ecco la classifica completa basata sui dati OCSE:

Paese Reddito Anno 1 ($) Reddito Anno 5 ($) Variazione % 🇩🇪 Germania 17.004 25.224 48% 🇸🇪 Svezia 15.936 22.908 44% 🇺🇸 Stati Uniti 27.375 39.163 43% 🇫🇮 Finlandia 25.872 36.804 42% 🇮🇹 Italia 14.892 19.236 29% 🇨🇦 Canada 29.557 37.618 27% 🇪🇸 Spagna 14.304 18.204 27% 🇫🇷 Francia 18.936 22.560 19% 🇳🇿 N. Zelanda 48.120 45.432 -6% 🇳🇱 Olanda 26.592 24.864 -6%

Le sorprese negative: Olanda e Nuova Zelanda

Non è tutto oro quel che luccica nell’Occidente sviluppato. In controtendenza troviamo due economie spesso citate come modelli: Paesi Bassi e Nuova Zelanda. Qui, paradossalmente, i salari reali degli immigrati scendono del 6% dopo cinque anni. Le cause possono essere molteplici, dalla tipologia di visti temporanei che non permettono una vera progressione di carriera, a un mercato del lavoro che forse segrega i nuovi arrivati in nicchie a bassa produttività, oppure, al contrario, che le competenze specifiche che portano all’immigrazione si appiattiscono nel tempo.

Il gap con i nativi: una convergenza lenta

L’OCSE segnala anche che, all’ingresso, gli immigrati guadagnano mediamente il 34% in meno rispetto ai lavoratori nativi. Questo divario si riduce col tempo, scendendo al 21% dopo cinque anni, grazie all’acquisizione di esperienza, alla padronanza della lingua e allo spostamento verso aziende che pagano meglio. Tuttavia, il gap dimezza ma non scompare nemmeno dopo dieci anni.

In sintesi, l’immigrazione funziona come ascensore sociale soprattutto dove l’industria tira e i salari sono dinamici. L’Italia offre una crescita percentuale dignitosa, ma su livelli di reddito che restano preoccupantemente bassi rispetto ai partner occidentali.

Domande e risposte

Perché la Germania mostra una crescita salariale così elevata per gli immigrati rispetto ad altri paesi europei?

La performance tedesca è legata alla forte domanda del settore industriale e manifatturiero, che necessita costantemente di manodopera. Inoltre, il sistema di formazione professionale e l’integrazione nel mercato del lavoro sembrano funzionare meglio che altrove. Partendo da salari d’ingresso non elevatissimi, l’inserimento in un tessuto produttivo solido e sindacalizzato permette scatti di carriera e aumenti retributivi rapidi, portando i lavoratori stranieri a recuperare terreno velocemente rispetto al salario d’ingresso.

Come si spiega il dato negativo di Paesi Bassi e Nuova Zelanda, dove i salari diminuiscono dopo cinque anni?

Il fenomeno è controintuitivo per economie avanzate. Probabilmente deriva dalla natura dei flussi migratori e dalle regolamentazioni sui visti: se molti immigrati entrano con permessi legati a lavori stagionali, temporanei o a bassa qualifica senza possibilità di progressione, il loro reddito reale può stagnare o erodersi a causa dell’inflazione. Inoltre, potrebbe indicare una difficoltà strutturale di questi mercati nell’integrare i lavoratori stranieri in ruoli a maggiore valore aggiunto col passare del tempo.

Il dato dell’Italia è positivo o negativo nel contesto generale?

È un dato in chiaroscuro. La crescita del 29% dimostra che l’immigrato che lavora in Italia riesce a migliorare la sua condizione, integrandosi e probabilmente aumentando le ore lavorate. Tuttavia, il confronto sui valori assoluti è impietoso: un lavoratore straniero in Italia dopo cinque anni guadagna meno di quanto guadagna un suo pari in Germania o Finlandia al primo giorno di lavoro. Questo riflette il problema strutturale dei salari italiani, fermi da trent’anni, più che una dinamica specifica dell’immigrazione.