Disastro in Canada: esplosione nella militare di Wainwright molte vittime. Forse c’entra un razzo

Una palla di fuoco improvvisa, ospedali civili al collasso e una colonna di fumo visibile a decine di chilometri di distanza. Il pomeriggio di sabato 17 ottobre 2026 si è trasformato in una tragedia senza precedenti all’interno dell’area addestrativa della base militare canadese di CFB Wainwright, nell’Alberta centro-orientale.

Il bilancio non ufficiale, rilanciato da fonti della difesa e dai media canadesi, parla di almeno 7 morti accertati e oltre venti feriti gravi, molti dei quali con ustioni devastanti. La portata dell’emergenza è tale che nella metropoli di Edmonton, a due ore di distanza, è scattato il “Codice Arancione”: una procedura straordinaria di catastrofe sanitaria riservata a eventi che si verificano una volta ogni venticinque anni.

🇨🇦 At least 7 Canadian military personnel were reportedly killed and dozens injured in the devastating explosion and fire at CFB Wainwright in Alberta yesterday. Multiple military sources say a live-fire training exercise struck a gas line or gas well on the base, triggering… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 18, 2026

La dinamica dell’incidente: un errore fatale

La base di Wainwright ospita le manovre campali più complesse delle forze armate canadesi. Durante un’esercitazione a fuoco vivo, qualcosa è andato storto nel modo peggiore possibile.

Secondo le testimonianze dirette e le ricostruzioni emerse in queste ore, un reparto impegnato in un attacco di sezione avrebbe impiegato armi pesanti controcarro portatili. L’ipotesi al centro delle verifiche punta direttamente a un razzo calibro 84 mm lanciato da un sistema Carl Gustaf, finito fuori bersaglio.

Additional reports from CFB Wainwright suggest a Carl Gustaf (Carl G) 84 mm anti tank round may have struck a natural gas/pipeline during a live fire training exercise. According to local accounts, the impact ignited a fire that intensified as winds picked up, spreading toward a… pic.twitter.com/yXiCTgvOP5 — Morgan (@MorganC000) October 18, 2026

Il proietto non ha impattato una duna di terra o una sagoma corazzata, ma ha centrato in pieno un raccordo di gasdotto sotterraneo o una conduttura di idrocarburi che attraversa l’area militare. L’esplosione è stata istantanea, liberando una fiammata alimentata dalla pressione del metano.

La trappola del vento e il caos nei soccorsi

A trasformare un grave incidente in una mattanza è stato il meteo. Pochi minuti dopo l’esplosione, un fronte freddo ha attraversato la zona, ribaltando completamente la direzione delle correnti e scatenando raffiche di vento fino a 69 km/h.

Il fronte di fuoco si è abbattuto sui soldati dislocati nelle trincee e nelle postazioni d’assalto, intrappolandoli senza vie di fuga.

I soccorsi sono scattati nel caos più totale:

Il piccolo ospedale di Wainwright è stato immediatamente travolto dal flusso di feriti.

Gli elicotteri del soccorso aereo (STARS) e gli aerei turboelica della sanità militare hanno iniziato un ponte aereo ininterrotto verso Edmonton.

La polizia a cavallo (RCMP) ha isolato l’area per consentire il transito di dozzine di ambulanze.

Le autorità civili hanno dovuto interrompere le operazioni di voto per il referendum provinciale nel comune vicino a causa dell’avanzata delle fiamme.

Quadro sintetico dell’evento

Parametro Dettaglio accertato o segnalato Luogo CFB Wainwright (Alberta, Canada) Data e ora 17 ottobre 2026, ore 16:00 locali Vittime stimate Almeno 7 deceduti, decine di ricoverati gravi Causa presunta Razzo controcarro su conduttura di gas naturale Fattore aggravante Raffiche di vento improvvise a 70 km/h Stato di allerta Codice Arancione attivato negli ospedali di Edmonton

Domande imbarazzanti per la difesa canadese

Il ministro della Difesa David McGuinty e il primo ministro Mark Carney hanno espresso cordoglio, confermando la presenza di vittime senza sbilanciarsi sui numeri definitivi, ma dietro le frasi di circostanza si apre una voragine gestionale imbarazzante.

Com’è possibile che in un poligono destinato al fuoco pesante reale sia consentita la presenza di infrastrutture di gas pressurizzato prive di adeguate protezioni o segnalazioni invalicabili? L sua presenza non era stata segnalata? Esercitazioni a fuoco vivo sono state tenute in un luogo già di per sé estremamente pericoloso? Che facevano gli ufficiali incaricati?

In attesa delle conclusioni dell’inchiesta militare e penale affidata alla RCMP, l’episodio evidenzia una leggerezza procedurale ingiustificabile, pagata a carissimo prezzo da soldati che pensavano di addestrarsi per difendere il Paese e si sono ritrovati intrappolati in un rogo provocato da una mappa dei rischi evidentemente compilata con troppa sufficienza.