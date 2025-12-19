Disastro Africano: milioni di barili invenduti mentre l’Arabia Saudita svende e la Cina fa scorta

Il settore petrolifero africano sta vivendo un momento difficile. Milioni di barili di greggio nigeriano e angolano rimangono invenduti nei programmi di carico di dicembre e gennaio, poiché faticano a competere con l’ampia offerta e i carichi più economici, hanno riferito trader e analisti a Reuters .

La sola Nigeria aveva circa 20 milioni di barili invenduti al 17 dicembre, hanno riferito due trader alla pubblicazione. Inoltre, ci sono molti carichi angolani ancora in attesa di acquirenti per i carichi di dicembre e gennaio.

Ben 26 carichi rimangono invenduti, il che indica che l’offerta da parte di altri produttori è abbondante e che gran parte di essa è più economica di quella dell’Africa occidentale.

La Cina, ad esempio, ha accelerato gli acquisti di petrolio greggio saudita per gennaio, raggiungendo i volumi più alti degli ultimi cinque mesi, dopo che il principale esportatore mondiale di greggio ha ridotto i suoi prezzi di vendita ufficiali per l’Asia al premio più basso rispetto ai benchmark degli ultimi cinque anni.

Le raffinerie cinesi hanno prenotato quasi 50 milioni di barili in totale di volumi di greggio saudita per il carico di gennaio, circa 10 milioni di barili in più rispetto ai volumi di dicembre e il livello più alto che le raffinerie cinesi hanno prenotato per un mese dall’agosto di quest’anno.

I mercati con un eccesso di offerta manterranno i prezzi del petrolio sotto pressione il prossimo anno e il benchmark statunitense sarà in media inferiore a 60 dollari al barile, secondo quanto emerge dal sondaggio mensile di Reuters tra analisti ed economisti alla fine di novembre.

Secondo il sondaggio condotto su 35 analisti ed economisti, il benchmark statunitense, il WTI Crude , dovrebbe attestarsi in media a 59 dollari al barile nel 2026. Si tratta di un valore inferiore rispetto ai 60,23 dollari al barile previsti nel sondaggio del mese precedente.

Nonostante le recenti tensioni geopolitiche, i prezzi del Brent Crude sono scesi al livello più basso da maggio, al di sotto dei 60 dollari al barile, a causa dei persistenti timori di un forte eccesso di offerta di petrolio all’inizio del 2026. Nemmeno il blocco delle petroliere sanzionate che trasportano greggio venezuelano ordinato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha influito sui prezzi per più di un giorno. L’offerta disponibile è comunque eccessiva, anche senza il Venezuela.

Domande e risposte

Perché il petrolio nigeriano e angolano rimane invenduto?

La causa principale è la concorrenza di prezzo. Esiste un’ampia offerta globale di greggio e altri produttori, in particolare l’Arabia Saudita, stanno offrendo il loro petrolio a prezzi più competitivi. Il greggio dell’Africa occidentale risulta quindi troppo costoso per gli acquirenti, che si rivolgono altrove per ottenere condizioni migliori, lasciando milioni di barili senza compratore nei programmi di carico di dicembre e gennaio.

Qual è la strategia della Cina in questo contesto?

La Cina sta agendo in modo opportunistico sfruttando il calo dei prezzi. Dopo che l’Arabia Saudita ha ridotto i suoi prezzi di vendita ufficiali per l’Asia ai minimi degli ultimi cinque anni, le raffinerie cinesi hanno aumentato drasticamente gli ordini. Per gennaio hanno prenotato quasi 50 milioni di barili di greggio saudita, il volume più alto da agosto, preferendo il prodotto saudita scontato a quello di altri fornitori.

Le tensioni geopolitiche faranno risalire il prezzo del petrolio nel 2026?

Gli analisti ritengono di no. Nonostante le tensioni e le sanzioni, come il blocco delle petroliere venezuelane deciso dagli USA, il mercato è dominato dai timori di un eccesso di offerta. Le previsioni indicano che il prezzo del WTI rimarrà mediamente sotto i 60 dollari al barile nel 2026. L’abbondanza di materia prima sul mercato fisico pesa molto più delle manovre politiche, che hanno avuto effetti solo momentanei sui prezzi.