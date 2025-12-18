Venezuela con le spalle al muro: stoccaggi pieni e pozzi a rischio chiusura per il blocco USA

Il Venezuela potrebbe essere costretto a iniziare a chiudere la produzione petrolifera poiché sta esaurendo lo spazio di stoccaggio a causa del blocco delle petroliere statunitensi, secondo quanto riportato da Bloomberg, citando fonti anonime.

Secondo le fonti, il più grande centro di stoccaggio del petrolio e le petroliere nei porti venezuelani potrebbero riempirsi entro 10 giorni, costringendo a ridurre la produzione.

All’inizio di questa settimana, Reuters ha riferito che circa 11 milioni di barili di greggio venezuelano sono rimasti bloccati in mare a causa dell’escalation degli Stati Uniti, provocando sconti più consistenti e richieste da parte degli acquirenti di modifiche ai contratti spot, in base ai quali il petrolio veniva venduto.

Nel frattempo, la produzione di petrolio greggio del Venezuela è già in calo. L’Agenzia internazionale per l’energia ha stimato l’offerta di petrolio del Venezuela a 860.000 barili al giorno a novembre, in calo rispetto a 1,01 milioni di barili al giorno a ottobre e a un livello simile superiore a 1 milione di barili al giorno a settembre, quando la produzione di petrolio greggio venezuelano ha raggiunto il suo massimo dal febbraio 2019.

Si prevedono ulteriori cali nell’offerta di petrolio del Venezuela a dicembre, a seguito delle azioni degli Stati Uniti nelle acque dei Caraibi. Dopo aver sequestrato una petroliera che trasportava greggio venezuelano all’inizio di questo mese, gli Stati Uniti sono pronti a sequestrare altre petroliere, secondo quanto riportato la scorsa settimana da Reuters, citando fonti anonime che hanno affermato che esiste già un elenco di navi destinate al sequestro.

Un’ulteriore interruzione per l’industria petrolifera venezuelana deriva dall’impatto del blocco delle petroliere sulla fornitura di nafta russa, che PDVSA utilizza per diluire il suo greggio pesante. Almeno una petroliera con 32.000 tonnellate metriche di nafta russa era in viaggio verso il Venezuela la scorsa settimana, ma ha fatto inversione alla fine della settimana e ora è in rotta verso l’Europa con il carico ancora a bordo, secondo i dati della LSEG citati da Reuters all’inizio di questa settimana. Senza la nafta l’estrazione del petrolio superdenso venezuelano è praticamente impossibile.

Nello scenario peggiore per l’approvvigionamento di greggio del Venezuela, con ulteriori restrizioni e una carenza di diluenti per aiutare il flusso di greggio pesante per le esportazioni, il Venezuela potrebbe perdere fino a 500.000 barili al giorno della sua produzione petrolifera, secondo le stime di Reuters.

Domande e risposte

Perché il Venezuela deve chiudere i pozzi se ha tanto petrolio?

Il problema non è la mancanza di risorse, ma la logistica. Il petrolio estratto deve essere messo da qualche parte prima di essere raffinato o venduto. Se le petroliere non possono caricare e partire a causa del blocco USA, i serbatoi di stoccaggio a terra si riempiono. Una volta che questi sono pieni, non c’è più spazio fisico per il nuovo petrolio estratto, costringendo gli ingegneri a fermare le pompe di estrazione per evitare disastri ambientali o danni agli impianti.

Che ruolo ha la Russia in questa crisi venezuelana?

La Russia ha un ruolo tecnico fondamentale. Il petrolio venezuelano è molto denso e pesante (simile al catrame). Per poter essere trasportato nelle condutture e caricato sulle navi, deve essere miscelato con sostanze più fluide, come la nafta. La Russia fornisce questi diluenti. Se le navi russe con la nafta vengono bloccate o tornano indietro per paura delle sanzioni, il Venezuela perde la capacità fisica di muovere e vendere il proprio greggio, bloccando di fatto l’intera filiera.

Quali sono le conseguenze per il mercato petrolifero globale?

Nel breve termine, la scomparsa di mezzo milione di barili al giorno potrebbe sostenere i prezzi del petrolio, riducendo l’offerta globale. Tuttavia, il mercato ha già in parte “scontato” l’instabilità venezuelana. L’impatto maggiore è locale, sull’economia del Venezuela, ma per i consumatori occidentali potrebbe significare una minore disponibilità di greggio pesante, utile per produrre diesel e carburanti per aerei, mantenendo una certa pressione sui prezzi alla pompa.