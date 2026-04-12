Democrazia senza sovranità: il paradosso di un’instabilità politica voluta dall’Unione Europea

Sempre più nei Paesi dell’Unione Europea non si osserva una semplice instabilità politica fisiologica, ma qualcosa di più profondo: una instabilità strutturale della responsabilità democratica. I cittadini votano programmi nazionali, ma una quota crescente e decisiva delle politiche economiche è già vincolata a monte da regole e procedure europee.

Il punto dirimente è che il quadro di governance economica dell’UE non si limita più a fissare parametri generali, ma impone un meccanismo di controllo preventivo sulle politiche nazionali. Gli Stati membri devono presentare piani fiscali e di riforma pluriennali (4-5 anni) che vengono valutati e di fatto autorizzati preventivamente dalle istituzioni europee, in particolare dalla Commissione. Prima il controllo era prevalentemente ex post, cioè successivo; oggi è sempre più ex ante, quindi avviene prima dell’attuazione delle politiche, condizionandole fin dall’origine.

Questo passaggio segna una trasformazione sostanziale: non si tratta più di verificare se un governo abbia rispettato i vincoli, ma di stabilire in anticipo cosa quel governo potrà realisticamente fare. Il perimetro dell’azione politica viene così definito a monte, prima ancora che il mandato elettorale trovi concreta attuazione.

Da qui nasce il paradosso centrale: la sanzione elettorale — cioè la mancata rielezione — colpisce il livello nazionale, ovvero i governi scelti dagli elettori; mentre i vincoli più stringenti e le decisioni che delimitano l’azione politica si collocano a livello sovranazionale, nelle istituzioni europee. Si materializza così un evidente meccanismo di azzardo morale: le istituzioni europee, pur determinando in larga misura l’indirizzo delle politiche economiche, non sono esposte ad alcuna sanzione diretta per gli effetti delle decisioni adottate; al contrario, gli eventuali esiti negativi ricadono interamente sui governi nazionali, che ne sopportano il costo politico e istituzionale. In tal modo, chi esercita il potere sostanziale non risponde delle conseguenze, mentre chi ne è formalmente titolare ne paga interamente il prezzo, producendo una distorsione profonda e sistemica della responsabilità democratica.

Questo genera un circuito distorsivo evidente. Governi di qualsiasi colore o tecnici — pur espressione di maggioranze diverse e di programmi formalmente alternativi — si presentano con piattaforme elettorali che promettono interventi concreti e differenziati, come riduzioni fiscali, maggiore spesa sociale, sostegno alle imprese o politiche industriali più attive. Tuttavia, una volta giunti al governo, tali programmi si scontrano con un perimetro decisionale già definito e sostanzialmente immodificabile a livello europeo, che ne condiziona preventivamente contenuti, tempi e intensità, imponendo compatibilità dei saldi di finanza pubblica, vincoli sugli aiuti di Stato e traiettorie di rientro del debito. Ne deriva non solo un ridimensionamento delle promesse elettorali, ma una loro progressiva omologazione, che finisce per svuotarne la portata politica e differenziale, indipendentemente dal mandato ricevuto dagli elettori. La competizione democratica resta così formalmente intatta, ma sostanzialmente neutralizzata nella sua capacità di incidere sulle scelte fondamentali.

Il risultato è una dinamica ricorrente: il governo non riesce a realizzare il programma per cui è stato eletto, perde consenso e viene sostituito; la nuova maggioranza promette discontinuità, ma una volta insediata incontra gli stessi limiti e subisce, a sua volta, la medesima erosione di consenso. Si crea così una alternanza continua senza reale capacità di cambiamento, in cui il conflitto politico si sposta dalla scelta delle politiche alla gestione dei vincoli.

I casi nazionali confermano questa dinamica. In Italia questo fenomeno è ulteriormente enfatizzato, perché l’instabilità politica è storicamente più accentuata e si è manifestata con forza già nella fase di adeguamento ai criteri di convergenza fissati dal Trattato di Maastricht. Il sistema economico e politico italiano, caratterizzato da elevata spesa pubblica, disavanzi strutturali e forte intervento statale, era profondamente diverso rispetto al modello richiesto per l’ingresso nell’Unione monetaria. L’adattamento a quei parametri ha prodotto fin dall’inizio tensioni rilevanti, comprimendo lo spazio della politica economica e generando difficoltà persistenti nella stabilità dei governi.

Non solo. In Italia si è arrivati persino a forme di intervento più dirette: governi tecnici sono stati di fatto imposti come una sorta di “commissariamento” funzionale a riallineare il Paese alle indicazioni europee. Il caso emblematico resta quello delle dimissioni di Silvio Berlusconi nel 2011, avvenute in assenza di una sfiducia parlamentare, ma sotto una pressione esterna straordinaria, culminata nella nota lettera inviata dalla Banca Centrale Europea. Un episodio che rappresenta, sotto il profilo democratico, un precedente di eccezionale gravità, in cui l’indirizzo politico nazionale viene inciso da fattori esterni non direttamente riconducibili al circuito della rappresentanza.

In Germania, pur con maggiore continuità apparente, le coalizioni si sono fatte via via più complesse fino alle recenti crisi. In Spagna, la frammentazione ha prodotto stalli istituzionali ripetuti e maggioranze fragili. In Francia, neppure un sistema a forte impronta presidenziale ha impedito difficoltà crescenti nel costruire assetti stabili. In Belgio e nei Paesi Bassi si sono registrati tempi record nella formazione dei governi.

Le differenze istituzionali tra questi Paesi sono rilevanti, ma non modificano il dato di fondo: la crescente difficoltà di trasformare il consenso elettorale in politiche economiche pienamente autonome.

La conclusione va quindi formulata con chiarezza: l’Unione Europea è pertanto uno degli elementi fondamentali dell’instabilità politica europea, contribuendo in modo decisivo a comprimere lo spazio di azione dei governi nazionali. Questo squilibrio tra responsabilità politica nazionale e vincoli decisionali sovranazionali genera una frattura nel funzionamento della democrazia: gli elettori cambiano i governi, ma le politiche fondamentali restano in larga misura vincolate.

Ne deriva una forma di instabilità particolare, non caotica ma sistemica: i governi cambiano frequentemente, ma il perimetro delle decisioni rimane sostanzialmente invariato.

A questo punto non si può più parlare di semplice evoluzione istituzionale. Divide et impera non è più solo una suggestione, ma la chiave interpretativa di un sistema che trae forza dalla debolezza degli Stati. I governi nazionali vengono progressivamente ridotti a esecutori vincolati, responsabili senza essere pienamente decisori, esposti al giudizio degli elettori ma privati degli strumenti per incidere realmente. Il baricentro del potere si consolida così in sedi sovranazionali sottratte al confronto democratico diretto, mentre la sovranità popolare viene progressivamente svuotata nella sua sostanza. Non si tratta di una dinamica accidentale, ma di una costruzione coerente e funzionale, destinata a rafforzarsi nel tempo, restringendo ulteriormente gli spazi di autonomia politica fino a trasformare la democrazia in un meccanismo formale, privo di effettiva capacità decisionale.

Antonio Maria Rinaldi

Antonio Maria Rinaldi è stato direttore generale di SOFID, capogruppo finanziaria di ENI e presidente di Trevi Holding, oltre che Professore di Finanza aziendale presso l’Università di Pescara e di Politica Economica presso la Link University. Europarlamentare dal 2019 al 2024.