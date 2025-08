La Svizzera dimostra chiaramente quello che sarebbe successo se si fosse giunti a una rottura completa con Trump, come avrebbe voluto la Francia, in deficit commerciale con gli USA, o come vorrebbe la sinistra in Italia. Pensare che Trump stia bleffando rischia di essere una scelta molto pericolosa, quasi suicida dal punto di vista economico. La Svizzera pagherà dazi al 39% con i paesi circostanti al 15%: quanto tempo passerà prima che le aziende esportatrici sviezzere spostino le produzioni in Germania o in Italia?