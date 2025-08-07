Dazi USA sul petrolio russo: le raffinerie indiane bloccano gli acquisti spot

Le maggiori raffinerie statali indiane stanno ritirando gli acquisti spot di greggio russo per i carichi in partenza a ottobre, secondo quanto riferito giovedì da fonti vicine ai piani di approvvigionamento a Bloomberg , all’indomani dell’annuncio da parte degli Stati Uniti di un dazio aggiuntivo del 25% sulle importazioni indiane di greggio dalla Russia.

Mercoledì il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che impone un dazio aggiuntivo del 25% sui prodotti indiani, mirando esplicitamente alle importazioni indiane di petrolio greggio russo. Questo ordine aumenta l’aliquota tariffaria totale sulle esportazioni indiane verso gli Stati Uniti al 50%, il livello più alto per qualsiasi paese nell’ambito dell’attuale politica statunitense.

Il dazio del 50% sui prodotti indiani entrerà in vigore 21 giorni dopo il 6 agosto.

Il decreto esecutivo stabilisce inoltre una procedura per l’eventuale imposizione di dazi simili ad altri paesi che importano direttamente o indirettamente petrolio dalla Federazione Russa, ha affermato la Casa Bianca.

L’India ha affermato che il dazio statunitense del 50% sulle importazioni indiane di petrolio russo è “ingiusto, ingiustificato e irragionevole” e che le sue importazioni di petrolio sono basate su fattori di mercato al fine di garantire la sicurezza energetica.

Dopo l’annuncio dell’imposta aggiuntiva, le raffinerie statali Indian Oil Corporation Limited (IndianOil), Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL) e Bharat Petroleum Corporation Ltd (BPCL) hanno ora intenzione di rinunciare agli acquisti spot fino a quando non avranno ricevuto indicazioni chiare dal governo indiano, secondo fonti di Bloomberg.

Il fatto che queste raffinerie saltino il prossimo ciclo di acquisti spot avrà ripercussioni sulle forniture russe di carichi in partenza nel mese di ottobre.

Il sentiment ribassista sulla domanda indiana di greggio russo ha accentuato lo sconto del greggio Urals, il prodotto di punta della Russia, rispetto al Brent del Mare del Nord a 5 dollari al barile, secondo le stime del fornitore di analisi energetiche Kpler.

“La persistente incertezza sulle azioni degli Stati Uniti nei confronti dell’India innescherà un comportamento più avverso al rischio da parte delle raffinerie statali e private indiane”, hanno affermato mercoledì gli analisti di Kpler.