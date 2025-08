Dazi USA-India: Trump minaccia un “sostanziale aumento” per il petrolio russo. Rischio escalation commerciale?

Donald Trump ha dichiarato di voler aumentare “in modo sostanziale” i dazi sulle importazioni dall’India a causa dei suoi acquisti di petrolio russo, in una nuova escalation delle tensioni tra Washington e Nuova Delhi.

“L’India non solo sta acquistando enormi quantità di petrolio russo, ma poi, gran parte del petrolio acquistato, lo rivende sul mercato libero per ottenere grandi profitti. Non gli importa quante persone vengono uccise in Ucraina dalla macchina da guerra russa“, ha scritto lunedì il presidente degli Stati Uniti su Truth Social.

”Per questo motivo, aumenterò in modo sostanziale i dazi pagati dall’India agli Stati Uniti”, ha affermato. Ecco il suo messaggio sui social media:

La scorsa settimana gli Stati Uniti hanno dichiarato che avrebbero imposto un dazio del 25% sull’India. Dazi alti, ma in linea con un surplus commerciale indiano pari a 45 miliardi di Usd nel 2023-24. Tra l’altro gli USA sono il primo partner commerciale dell’India.

Nello stesso tempo attualmente l’India importa dal 35% al 40% per proprio petrolio dalla Russia, aprtendo da un 0,2% del 2021, innescando una vera e propria dipendenza dal petrolio scontato russo. Attualmente l’India ha affermato che non rinuncerà ad importare il petrolio russo, ma, nello stesso tempo, l’importanza del commercio con gli USA non può essere sottovalutata. Senza contare la necessità di Nuova Delhi di avere una posizione americana per lo meno non ostile quando la rivalità con Pechino è sempre accesa. Vedremo come evolveranno le trattative fra le parti.