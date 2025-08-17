Dazi USA-India: Trump apre a una tregua sul petrolio russo dopo il vertice con Putin

Il presidente Donald Trump ha indicato che gli Stati Uniti potrebbero non imporre dazi secondari ai paesi che continuano ad acquistare petrolio greggio dalla Russia.

Si temeva che ulteriori dazi secondari avrebbero colpito l’India nel caso in cui gli Stati Uniti avessero deciso di applicarli.

“Beh, lui (il presidente russo Vladimir Putin) ha perso un cliente petrolifero, per così dire, ovvero l’India, che rappresentava circa il 40% del petrolio. La Cina, come sapete, sta facendo molto… E se applicassi quelle che vengono chiamate sanzioni secondarie, o dazi secondari, sarebbe devastante dal loro punto di vista. Se dovrò farlo, lo farò. Ma forse non sarà necessario”, ha dichiarato Trump venerdì.

Il presidente degli Stati Uniti ha rilasciato queste dichiarazioni durante un’intervista alla Fox News a bordo dell’Air Force One mentre era in viaggio verso l’Alaska per un incontro al vertice con Putin. L’incontro si è concluso senza alcun accordo sulla fine della guerra tra Russia e Ucraina.

Mercoledì, il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Scott Bessent aveva affermato che se “le cose non andranno bene” tra Trump e Putin al vertice, potrebbero aumentare le sanzioni secondarie contro l’India per l’acquisto di petrolio russo.

In un’intervista a Bloomberg, Bessent ha dichiarato: “Penso che tutti siano frustrati dal presidente Putin. Ci aspettavamo che si presentasse al tavolo delle trattative in modo più esauriente. Sembra che sia pronto a negoziare“.

”E abbiamo imposto dazi secondari agli indiani per l’acquisto di petrolio russo. E potrei immaginare che, se le cose non andranno bene, le sanzioni o i dazi secondari potrebbero aumentare“, ha aggiunto.

Riguardo alla possibilità che le sanzioni possano essere inasprite o allentate, Bessent aveva affermato: ”Le sanzioni possono essere inasprite, possono essere allentate. Possono avere una durata definita. Possono continuare a tempo indeterminato”.

Trump ha imposto dazi per un totale del 50% all’India, compreso il 25% sugli acquisti di petrolio russo da parte di Delhi, che entreranno in vigore dal 27 agosto. Però ora l’incontro con Putin, nelle parole di Trump, è andato bene.

In risposta ai dazi, il Ministero degli Affari Esteri indiano ha affermato che prendere di mira l’India è ingiustificato e irragionevole.

“Come qualsiasi grande economia, l’India adotterà tutte le misure necessarie per salvaguardare i propri interessi nazionali e la propria sicurezza economica”, ha affermato.

Ora, visto che il meeting in Alaska è andato bene, ci sono delle possibilità che i dazi sul petrolio russo proprio non siano applicate, o lo siano per breve tempo.