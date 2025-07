I produttori statunitensi di pannelli solari hanno presentato una petizione commerciale formale per richiedere nuovi dazi antidumping e compensativi sulle importazioni di pannelli solari dall’India, dall’Indonesia e dal Laos, citando una forte sottoquotazione dei prezzi e una rapida crescita dei volumi.

La petizione, presentata martedì alla Commissione per il Commercio Internazionale degli Stati Uniti (ITC), sostiene che le importazioni dall’India e dall’Indonesia sono aumentate di oltre il 400% dal 2021, spesso vendute a prezzi inferiori del 40-50% rispetto ai prodotti equivalenti fabbricati negli Stati Uniti.

L’American Alliance for Solar Manufacturing Trade Committee, che comprende i principali produttori nazionali, sostiene che queste importazioni stanno causando un danno materiale al settore solare statunitense. Il gruppo sostiene che l’offerta estera fortemente sovvenzionata sta minando i recenti sforzi federali per accelerare la produzione solare nazionale nell’ambito dell’Inflation Reduction Act.

Il Laos è stato recentemente aggiunto alla petizione per il timore che possa fungere da rotta di transito per i componenti solari cinesi. Questa tattica, già segnalata in precedenza nel Sud-Est asiatico, solleva preoccupazioni in materia di conformità. Sebbene i pannelli cinesi rimangano soggetti a dazi di lunga data, il comitato avverte che i produttori indiani e indonesiani, alcuni dei quali sostenuti da investimenti cinesi, stanno ora distorcendo il mercato globale grazie ai vantaggi in termini di costi e al sostegno politico.

Se l’ITC dovesse procedere, potrebbero essere interessate aziende indiane come Waaree Energies e Vikram Solar ed esportatori indonesiani come Daya Solar. I dati sulle importazioni mostrano un aumento delle spedizioni di pannelli da entrambi i paesi dopo la scadenza delle esenzioni tariffarie statunitensi nel giugno 2025.

L’ITC dovrebbe emettere una determinazione preliminare in agosto. Se dovesse riscontrare un pregiudizio, il Dipartimento del Commercio avvierebbe un’indagine dettagliata sui margini di dumping e sulle pratiche di sovvenzione.

L’ultima importante tornata di misure commerciali statunitensi nel settore solare risale al 2022, quando il Dipartimento del Commercio ha indagato su casi di elusione attraverso Cambogia, Malesia, Thailandia e Vietnam. L’indagine ha portato all’introduzione di dazi preliminari, seguiti però da una moratoria di due anni sui dazi, scaduta il 6 giugno 2025. Le importazioni dall’India e dall’Indonesia sono aumentate rapidamente durante il periodo di esenzione, colmando il vuoto lasciato dalla limitata offerta cinese.