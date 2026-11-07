Davide contro Golia all’ombra dei microchip: la Lituania sfida Pechino e inaugura la più grande fabbrica al mondo di laser ultrarapidi

Come può una piccola nazione baltica di meno di 3 milioni di abitanti tenere testa alla seconda superpotenza economica del pianeta? Semplice: smettendo di subire il ricatto commerciale e diventando un ingranaggio insostituibile nella catena tecnologica globale. È esattamente la lezione di realismo industriale che arriva da Vilnius, dove lo scontro diplomatico con la Repubblica Popolare Cinese si è trasformato in una formidabile spinta verso la sovranità tecnologica. Mentre buona parte dell’Europa discute di transizioni astratte e regolamenti burocratici, la Lituania risponde alle ritorsioni di Pechino inaugurando il più grande impianto mondiale per la produzione di laser ultrarapidi.

Lo strappo del 2021: quando il nome fa la sostanza

Per capire la portata di questa mossa industriale bisogna fare un passo indietro di cinque anni, al 18 novembre 2021. In quella data la Lituania ha compiuto un gesto che a Bruxelles molti consideravano un suicidio diplomatico: autorizzare l’apertura a Vilnius dell’Ufficio di rappresentanza di Taiwan.

A prima vista potrebbe sembrare una sottigliezza lessicale, ma nella geopolitica le parole pesano come macigni. Tutti gli altri Paesi europei e gli Stati Uniti, per non irritare Pechino, utilizzano nelle denominazioni ufficiali il nome della capitale, Taipei, evitando qualsiasi riferimento diretto all’isola che la Cina rivendica come provincia ribelle in attesa di riunificazione. Prima di Vilnius, solo il Somaliland nel 2020 aveva osato utilizzare il nome “Taiwan”, ma il Somaliland è un’altra di quelle nazioni “de Facto” in cerca di riconoscimento.

La reazione cinese non si è fatta attendere ed è stata brutale:

Ritiro diplomatico immediato: Pechino ha richiamato il proprio ambasciatore dalla Lituania e ha preteso che Vilnius facesse altrettanto in Cina.

Pechino ha richiamato il proprio ambasciatore dalla Lituania e ha preteso che Vilnius facesse altrettanto in Cina. Guerra commerciale informale: le dogane cinesi hanno bloccato di fatto le merci lituane, colpendo anche la componentistica europea che conteneva parti prodotte nel Paese baltico.

le dogane cinesi hanno bloccato di fatto le merci lituane, colpendo anche la componentistica europea che conteneva parti prodotte nel Paese baltico. Pressione globale: un alto esponente del governo di Pechino arrivò a dichiarare che la Lituania si era “buttata sotto il treno e aveva perso”, mentre la diplomazia cinese riduceva a soli 15 Paesi nel mondo la schiera delle nazioni che mantengono relazioni formali con Taipei.

La risposta industriale: il polo mondiale dei laser e dei chip

Di fronte all’embargo di fatto, molti governi avrebbero chiesto scusa a capo chino per salvare l’export di breve periodo, ma la Lituania ha scelto una strategia opposta. Ha sfruttato l’asse privilegiato con Taiwan per inserirsi nel cuore pulsante della manifattura avanzata: i semiconduttori e l’hardware per l’intelligenza artificiale.

Il coronamento di questa strategia è arrivato lo scorso ottobre, proprio nel momento di massima frizione con Pechino. Il produttore lituano Litilit ha aperto nella capitale Vilnius la più grande fabbrica al mondo di laser ultrarapidi. Non parliamo di tecnologia di consumo, ma degli strumenti di altissima precisione indispensabili per tagliare e lavorare a freddo i wafer di silicio e i componenti destinati ai microchip di nuova generazione.

Fattore Strategico Posizione della Cina Risposta della Lituania Diplomazia Isolamento di Taipei (solo 15 Stati la riconoscono) Apertura dell’Ufficio a nome “Taiwan” (novembre 2021) Commercio Restrizioni doganali informali e boicottaggio Riorientamento sulle catene globali dell’alta tecnologia Industria Competizione nel settore tech e manifatturiero Inaugurazione del più grande polo mondiale di laser (Litilit)

Alla fine è più interessante essere in buone relazioni con uno stato piccolo, ad altissima tecnologia e senza desideri espansionistici, o con una superpotenza mondiale che vuole solo massimizzare il proprio export? Una domanda che potrebbe non avere una risposta univoca. Nello stesso tempo ormai il potere di pressione economica verso singole figure di Pechino è giunto a un livello per cui è difficile liberarsi dall’abbraccio.

Una lezione di politica industriale per l’Europa

Qual è il vero insegnamento economico di questa vicenda? Che nel mondo reale i rapporti di forza non si decidono con le dichiarazioni di principio, ma con il controllo delle tecnologie critiche. La Cina può chiudere le proprie dogane al legname o ai prodotti agroalimentari di un piccolo Paese, ma non può ignorare chi detiene il primato nei macchinari essenziali per l’industria dei semiconduttori.

La Lituania non si è “buttata sotto un treno”, ma ha costruito la locomotiva tecnologica che le permette di negoziare da una posizione di forza. È la dimostrazione plastica che una politica industriale mirata, capace di investire nell’eccellenza scientifica e manifatturiera, resta l’unico vero scudo a difesa della sovranità nazionale.