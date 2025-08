Ieri, venerdì primo agosto, sono stati pubblicati i dati relativi ai nuovi posti di lavoro negli USA, e non sono stati esattamente quelli attesi da Trump. I dati sull’occupazione non agricola negli Stati Uniti sono aumentati di 73.000 unità a luglio 2025, ben al di sotto delle aspettative di 110.000.

Il dato di giugno è stato rivisto drasticamente al ribasso, passando da 147.000 a soli 14.000, mentre anche il dato di maggio è stato ridotto di 125.000 unità.

Nel complesso, queste revisioni mostrano che l’occupazione a maggio e giugno è stata inferiore di 258.000 unità rispetto a quanto riportato in precedenza, suggerendo che il mercato del lavoro potrebbe raffreddarsi più rapidamente di quanto inizialmente previsto.

Ecco come appare il grafico dei nuovi posti di lavoro dopo queste revisioni:

A luglio, l’occupazione ha continuato a crescere nel settore sanitario (55.000), trainata dai servizi sanitari ambulatoriali (34.000) e dagli ospedali (16.000). Si è registrato un aumento dell’occupazione anche nell’assistenza sociale (18.000). L’occupazione è rimasta pressoché invariata nel corso del mese in altri settori importanti, tra cui l’estrazione mineraria, l’edilizia, l’industria manifatturiera, il commercio all’ingrosso, il commercio al dettaglio, i trasporti e lo stoccaggio, l’informazione, le attività finanziarie, i servizi professionali e alle imprese, il tempo libero e l’ospitalità.

D’altra parte, l’occupazione nel settore pubblico federale ha continuato a diminuire in luglio (-12.000) e ha registrato un calo di 84.000 unità dal picco raggiunto in gennaio.

Ovviamente queste revisioni hanno suscitato il sospetto e la rabbia nel Presidente, che ha licenziato la dottoress. Erika McEntarfer, commissaria per la preparazione delle statistiche sull’occupazione, che era stata nominata da Biden. L’annuncio lo ha dato direttamente Trump dal suo account social media Truth:

In realtà, ormai da oltre un anno, il BLS compie delle importanti revisioni dei daiti nei mesi successivi, operazione che effettivamente fa sorgere dei dubbi sulla correttezza e serietà degli stessi.

Le revisioni sono tali da rendere poco credibili i dati stessi. Quindi il licenziamento della dottoressa McEntafer è giustificato, ma, nello stesso tempo, sorge anche il dubbio che Trump se la stia prendendo con il termometro perché non indica la temperatura a lui gradita.

I dati poco brillanti sui nuovi posti di lavoro hanno però un lato positivo: ora la Federal Reserve ha una scusante in meno per non ribassare i tassi. I “Falchi” come Powell saranno più in difficoltà.