EconomiaEnergia
Danni per l’attacco ucraino al porto russo nel Baltico: le riparazioni richiederanno mesi
Un attacco massiccio con droni ucraini ha colpito il complesso energetico russo di Novatek nel porto di Ust-Luga. I danni sono ingenti e le riparazioni potrebbero richiedere fino a sei mesi. Conseguenze sull’export di carburanti.
Secondo quanto riferito giovedì da fonti di mercato a Reuters, potrebbero essere necessari diversi mesi per riparare il complesso di carico carburante e trattamento gas nel porto di Ust-Luga, sul Mar Baltico russo, danneggiato da un massiccio attacco con droni ucraini.
Il complesso, gestito dalla società energetica russa Novatek, è stato colpito da un attacco con droni ucraini questo fine settimana. È la seconda volta che l’Ucraina attacca e danneggia il porto di Ust-Luga.
Alexander Drozdenko, governatore della regione di Leningrado in Russia, ha dichiarato domenica che almeno 10 droni hanno attaccato il porto di Ust-Luga, ma ha affermato che sono stati tutti distrutti. Tuttavia, i detriti di un drone avrebbero causato un incendio al terminal Novatek.
Diverse unità del complesso Novatek sono state danneggiate dall’incendio. Secondo quanto riportato, domenica tutte le attività del complesso sono state sospese, compreso il carico di carburante.
Una delle unità danneggiate potrebbe riprendere a funzionare entro pochi giorni, ma per riparare la seconda potrebbero essere necessarie diverse settimane. Secondo fonti di mercato citate da Reuters, le riparazioni di un’altra unità, quella che ha subito i danni più gravi, potrebbero richiedere fino a sei mesi.
Ust-Luga, uno dei principali hub di esportazione di petrolio greggio e combustibili russi, dispone di tre unità di lavorazione e raffina il condensato di gas stabile in nafta leggera e pesante, carburante per aerei, olio combustibile e gasolio.
A causa dei danni subiti dall’hub, secondo le stime di Reuters e fonti del settore, Novatek potrebbe ridurre le esportazioni di nafta a settembre e spedire invece più condensato di gas.
L’attacco di questo fine settimana a Ust-Luga è la seconda volta quest’anno che l’Ucraina ha colpito e danneggiato il complesso Novatek nel porto.
A gennaio, la società russa è stata costretta a sospendere le operazioni al terminale di esportazione di carburante del complesso di Ust-Luga a seguito di un attacco con droni da parte delle forze ucraine, che ha causato un incendio in un serbatoio di stoccaggio del carburante.
You must be logged in to post a comment Login