Danimarca, sequestrata la nave fantasma “Nora”: tra false bandiere, export sanzionato e le ombre di Washington

Giovedì la Danimarca ha sequestrato una nave portacontainer precedentemente inserita nella lista nera da Washington nell’ambito delle sanzioni contro l’Iran dello scorso anno, con il sospetto che operasse sotto falsa bandiera.

La Nora è stata sequestrata dopo che le autorità hanno stabilito che stava navigando sotto la bandiera delle Comore senza autorizzazione. Secondo quanto riportato, la nave è ora ancorata in acque danesi in attesa di ulteriori indagini. Al momento dell’intercettazione sembrava effettivamente essere una nave portacontainer che trasportava container. Ha issato la bandiera iraniana in circostanze altamente sospette, mentre una motovedetta osservava la nave, secondo quanto riferito dalle autorità danesi.

L’Autorità marittima danese ritiene che faccia parte della cosiddetta flotta ombra di petroliere iraniane. “L’Autorità marittima danese riferisce che la nave è stata sequestrata a causa di una registrazione non corretta”, ha dichiarato l’agenzia.

Diversi mesi fa la nave ha cambiato nome, cosa che secondo i funzionari di Washington è stata fatta per continuare a trasportare le esportazioni iraniane e russe soggette a sanzioni e per eludere i sospetti europei mentre attraversava le acque regionali.

Si dice che la nave sia attualmente ancorata a est di Albaek, nella parte più settentrionale dello Jutland.

È possibile che la nave venga alla fine rilasciata, poiché il governo danese ha spiegato che la nave rimarrà trattenuta fino a quando l’Iran non confermerà all’agenzia che la nave portacontainer è legittimamente registrata e certificata.

Secondo ulteriori dettagli forniti da una pubblicazione di monitoraggio marittimo:

La TV 2 danese riferisce che la nave era scomparsa mentre si trovava a San Pietroburgo, in Russia, a metà gennaio, per poi navigare verso ovest nel Baltico e raggiungere Skagen, dove si è fermata il 22 gennaio. Il giorno seguente, ha gettato l’ancora a meno di 20 miglia a est di Aalbaek, in Danimarca, dove è rimasta negli ultimi 28 giorni.

Una nave pattuglia danese è stata avvistata vicino alla nave insieme a un drone marino delle forze armate danesi. L’Autorità marittima danese riferisce di aver interrogato il registro della nave alle Comore e di essere stata informata dalle autorità che la nave “non era registrata correttamente”. A quanto pare, quando hanno interrogato ulteriormente la nave, questa ha improvvisamente issato una bandiera iraniana, provocando il fermo.

L’emittente danese TV 2 riferisce inoltre che la Cerus/Nora ha transitato nelle acque danesi almeno 10 volte nell’ultimo anno durante ripetuti viaggi verso San Pietroburgo – e ogni volta la nave avrebbe smesso di trasmettere i dati sulla sua posizione mentre si avvicinava alle acque russe.

Quindi la nave ha evitato senza problemi le sanzioni occidentali, continuando a commerciare e a trasportare beni e prodotti energetici da e per l’Iran.