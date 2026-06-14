Dal primo gennaio niente carburanti da petrolio russo nel Regno Unito

Il Regno Unito ha finalmente fissato una data per colmare la lacuna normativa nelle sanzioni che aveva annunciato di voler chiudere già da tempo.

Venerdì il governo britannico ha dichiarato che le importazioni di gasolio e carburante per aerei raffinati da greggio russo in paesi terzi saranno vietate entro e non oltre il 1° gennaio 2027, chiudendo così una delle ultime vie attraverso cui i prodotti petroliferi russi possono ancora entrare nel mercato britannico.

La mossa fa seguito alle sanzioni annunciate a maggio che vietano l’importazione di petrolio raffinato derivato dal greggio russo, anche se la raffinazione è avvenuta al di fuori della Russia. All’epoca, tuttavia, Londra aveva concesso una licenza temporanea che consentiva di continuare le importazioni di gasolio e carburante per aerei mentre le catene di approvvigionamento si adeguavano.

In altre parole, il greggio russo poteva essere spedito in un paese terzo, raffinato lì, e il carburante risultante poteva comunque entrare legalmente nel Regno Unito. Il governo ora afferma che tale accordo ha una data di scadenza.

I funzionari hanno sottolineato che l’attuale licenza è soggetta a revisione ogni due settimane e potrebbe essere revocata prima se le condizioni di mercato lo consentono. L’industria riceverà un preavviso di almeno quattro mesi prima che qualsiasi modifica entri in vigore.

Il Regno Unito ha già vietato le importazioni dirette di greggio e prodotti raffinati russi, ma i responsabili politici hanno preso sempre più di mira quelle che considerano vie secondarie che attenuano l’impatto delle sanzioni.

Il ministro del Commercio Chris Bryant ha definito la scadenza di gennaio 2027 un “segnale chiaro” che la Gran Bretagna intende mantenere la massima pressione sull’economia russa.

Il governo ha inoltre sottolineato le restrizioni introdotte a maggio sui servizi marittimi relativi al GNL russo, nell’ambito di uno sforzo più ampio per ridurre le entrate energetiche di Mosca.

Se la misura incida in modo significativo sulle finanze della Russia è un’altra questione. Negli ultimi anni il greggio russo ha intrapreso percorsi sempre più creativi in tutto il mondo prima di riapparire sotto forma di altro prodotto. Le sanzioni hanno reso tali rotte più costose e complesse, ma non le hanno esattamente eliminate.

Il Regno Unito afferma che le sanzioni internazionali hanno privato l’economia russa di oltre 450 miliardi di dollari dall’invasione dell’Ucraina. Londra ha ora sanzionato più di 3.300 individui, aziende e navi nell’ambito del suo regime di sanzioni contro la Russia.

La produzione di greggio della Nigeria ha raggiunto il massimo degli ultimi 15 mesi a maggio, mentre il principale produttore africano continua ad aumentare la produzione, come mostrano i dati della Nigerian Upstream Petroleum Regulatory Commission (NUPRC).

La Nigeria ha pompato 1,53 milioni di barili al giorno (bpd) di greggio il mese scorso, il livello più alto dal gennaio 2025, poiché il Paese africano ora produce al massimo consentito dagli accordi del gruppo OPEC+, dopo anni in cui non è riuscito a farlo a causa di sabotaggi, furti di petrolio e fuoriuscite.

A maggio la Nigeria ha effettivamente prodotto il 102% della sua quota OPEC+ di 1,5 milioni di bpd, superando leggermente il limite massimo. Difficilmente qualcuno può biasimarla per aver superato la sua quota nell’attuale crisi globale dell’offerta.

In combinazione con una produzione di condensato pari a 170.446 bpd, la produzione totale di greggio e condensato della Nigeria ha raggiunto a maggio il massimo degli ultimi 11 mesi, attestandosi a 1,7 milioni di bpd. L’ultima volta che la Nigeria ha prodotto in media più di 1,7 milioni di barili al giorno di greggio e condensato per un mese intero è stato nel luglio 2025.

Finora quest’anno la Nigeria ha registrato una crescita sostenuta della produzione di greggio e condensato. Secondo i dati riportati dalla NUPRC, la produzione totale di petrolio è passata da 1,48 milioni di barili al giorno a febbraio a 1,7 milioni di barili al giorno a maggio.

Negli ultimi anni la Nigeria ha faticato a raggiungere la propria quota di produzione, poiché gli atti di sabotaggio hanno spesso causato cause di forza maggiore nei principali flussi di esportazione.

Tuttavia, grazie alla recente repressione dei furti di petrolio e degli atti di sabotaggio nel Delta del Niger, la Nigeria è riuscita ad aumentare la produzione di greggio e punta a un’ulteriore crescita entro il 2030.

La Nigeria sta aumentando attivamente la propria produzione di greggio in risposta alle gravi interruzioni dell’approvvigionamento globale causate dalla guerra in corso in Iran, con le autorità che puntano ora ad aumentare la produzione di 100.000 barili al giorno nell’immediato per colmare i crescenti vuoti di approvvigionamento.

La compagnia petrolifera e del gas statale nigeriana NNPC è pronta ad aumentare la produzione di petrolio a 2 milioni di barili al giorno nei prossimi due anni, ha dichiarato nel novembre 2025 il suo vicepresidente esecutivo per il settore upstream, Udy Ntia.