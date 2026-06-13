Nigeria: la crisi di Hormuz e la repressione dei furti manda ai massimi la produzione di petrolio

Qualcuno sta usando la crisi del Golfo Persico per fare un salto economico e qualitativo. La produzione di greggio della Nigeria ha raggiunto a maggio il livello più alto degli ultimi 15 mesi, mentre il principale produttore africano continua ad aumentare la produzione, secondo quanto evidenziano i dati della Nigerian Upstream Petroleum Regulatory Commission (NUPRC).

La Nigeria ha estratto 1,53 milioni di barili al giorno (bpd) di greggio il mese scorso, il livello più alto dal gennaio 2025, poiché il Paese africano produce ora al massimo consentito dagli accordi del gruppo OPEC+, dopo anni in cui non è riuscito a farlo a causa di sabotaggi, furti di petrolio e fuoriuscite di petrolio. I dati sono tali che solo una volta negli ultimi cinque anni questo dato mensile è stato superato.

A maggio la Nigeria ha effettivamente prodotto il 102% della sua quota OPEC+ di 1,5 milioni di bpd, superando leggermente il limite massimo. Difficilmente qualcuno può biasimarla per aver superato la sua quota nell’attuale crisi globale dell’offerta.

Insieme ai 170.446 bpd di produzione di condensato, la produzione totale di greggio e condensato della Nigeria ha raggiunto a maggio il massimo degli ultimi 11 mesi a 1,7 milioni di bpd. L’ultima volta che la Nigeria ha prodotto in media più di 1,7 milioni di barili al giorno di greggio e condensato per un mese intero è stato nel luglio 2025.

La Nigeria ha registrato una crescita sostenuta della produzione di greggio e condensato finora quest’anno. La produzione totale di petrolio è passata da 1,48 milioni di barili al giorno a febbraio a 1,7 milioni di barili al giorno a maggio, secondo i dati riportati dalla NUPRC.

Negli ultimi anni la Nigeria ha faticato a raggiungere la propria quota di produzione, poiché gli atti di sabotaggio hanno spesso causato cause di forza maggiore nei principali flussi di esportazione.

Tuttavia, grazie alla recente repressione dei furti di petrolio e degli atti di sabotaggio nel Delta del Niger, la Nigeria è riuscita ad aumentare la produzione di greggio e punta a un’ulteriore crescita entro il 2030. Il prezzo elevato ha fatto il resto.

La Nigeria sta aumentando attivamente la propria produzione di greggio in risposta alle gravi interruzioni dell’approvvigionamento globale causate dalla guerra in corso in Iran; le autorità puntano ora ad aumentare la produzione di 100.000 barili al giorno nell’immediato per colmare i crescenti deficit di approvvigionamento.

La compagnia petrolifera e del gas statale nigeriana NNPC è pronta ad aumentare la produzione di petrolio a 2 milioni di barili al giorno nei prossimi due anni, ha dichiarato nel novembre 2025 il suo vicepresidente esecutivo per il settore upstream, Udy Ntia. Vedremo se riuscirà a raggiungere questa quota che non è mai stata raggiunta negli ultimi 10 anni.