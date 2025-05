Dai dazi di Trump al ritorno del mercantilismo: cosa c’è dietro.

Negli ultimi anni, soprattutto sotto la presidenza di Donald Trump, gli Stati Uniti hanno rilanciato una strategia economica che molti pensavano appartenesse al passato: i dazi doganali, cioè tasse sui prodotti importati. L’obiettivo dichiarato era quello di ridurre il forte squilibrio commerciale che vede gli USA comprare molto più di quanto vendano.

Ma i dazi non sono solo una misura fiscale: dietro c’è un’idea precisa di economia e di potere, che affonda le sue radici in una visione antica chiamata mercantilismo.

Il nuovo mercantilismo all’epoca dei dazi di Trump ci invita a scoprirne origini e significati e a imparare come tutto ha avuto origine.

Il ritorno del mercantilismo

Il mercantilismo è una teoria economica sviluppata tra il XVI e il XVIII secolo, secondo cui una nazione è tanto più ricca quanto più riesce a esportare rispetto a quanto importa. Se ieri l’obiettivo era accumulare oro, oggi si tratta di generare surplus commerciali, rafforzare la produzione interna e proteggere la propria moneta.

Per ottenere questo vantaggio, si usano strumenti come i dazi e altre barriere commerciali. È un’impostazione che privilegia la competizione alla cooperazione tra Stati, dove ciascun Paese cerca di proteggere il proprio mercato e ridurre la dipendenza dagli altri.

Questo approccio nasce storicamente come reazione al dominio economico dell’Olanda, la “Cina” dell’epoca, e portò all’adozione di nuove strategie produttive e militari da parte di Paesi come Francia e Germania, nel tentativo di contrastare quell’egemonia.

Guerra economica: allora come oggi

Nel Settecento, i governi europei iniziarono a pensare in termini di “guerra economica”: se non puoi vincere sul campo di battaglia, prova a farlo tagliando fuori il tuo avversario dai mercati o superandolo in efficienza produttiva. Da qui nascono i primi esperimenti di ingegneria industriale, per produrre a costi più bassi e battere i concorrenti sul prezzo.

È in questo periodo che prende forma l’idea moderna di superpotenza: un Paese forte militarmente perché capace di finanziare la propria forza con le risorse ottenute grazie a un’economia che esporta molto più di quanto consuma.

Oggi, la logica non è poi tanto diversa. La Cina, la Germania e gli Stati Uniti usano ciascuno a modo loro strategie mercantilistiche per affermare la propria influenza nel mondo, sia sul piano commerciale che su quello geopolitico.

Un impero a credito?

Gli Stati Uniti, che per decenni hanno mantenuto la loro egemonia grazie alla forza militare e al ruolo centrale del dollaro, oggi si trovano di fronte a un problema: importano troppo e producono troppo poco. Come l’antica Roma che, a un certo punto, non riuscì più a sostenere il suo impero perché costretta a comprare all’esterno ciò che non produceva più internamente, anche gli USA rischiano di perdere la loro posizione dominante.

Il sistema attuale permette agli americani di finanziare i propri deficit con il credito, ma anche questo equilibrio è fragile. Trump ha cercato di spezzare questa dinamica con i dazi, nel tentativo di rilanciare la produzione interna e frenare l’ascesa di concorrenti come la Cina.

Il nuovo mercantilismo: Cina, Germania e oltre

Come approfondito anche in questo articolo, Cina e Germania rappresentano due modelli contemporanei di mercantilismo: Pechino spinge sull’export e sulla colonizzazione economica (soprattutto in Africa), Berlino ha costruito un’Europa incentrata sul proprio modello industriale e sul rigore di bilancio.

Nel frattempo, gli Stati Uniti cercano una nuova via per restare al centro del gioco, e i dazi sono solo uno dei tanti strumenti di questa partita globale.

