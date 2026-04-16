Dai cinque settori classici al settore senario/esenario: verso una teoria sistemica dell’economia contemporanea

Ogni classificazione economica è, in ultima analisi, una teoria implicita del potere e dello sviluppo. La tradizionale suddivisione dei settori produttivi non fa eccezione: essa non rappresenta soltanto un criterio descrittivo, ma riflette la struttura profonda delle economie, i rapporti tra fattori produttivi e, soprattutto, le modalità attraverso cui le società organizzano la creazione e la distribuzione del valore. In questo senso, la ben nota articolazione in cinque settori costituisce una delle architetture concettuali più longeve e feconde della scienza economica.

La formulazione originaria risale agli studi di Allan Fisher, Colin Clark e Jean Fourastié, che tra gli anni Trenta e Cinquanta del Novecento elaborarono la celebre tripartizione in settore primario, secondario e terziario. Tale schema non si limitava a classificare le attività economiche, ma intendeva cogliere la dinamica dello sviluppo: il passaggio dalle economie agricole a quelle industriali, fino all’affermazione delle economie dei servizi. Si trattava, dunque, di una vera e propria teoria del mutamento strutturale.

Il settore primario rappresenta il fondamento materiale di ogni sistema economico. Esso comprende le attività di estrazione diretta delle risorse naturali — agricoltura, allevamento, pesca, silvicoltura, attività minerarie — ed è intrinsecamente legato ai vincoli fisici e ambientali. Se nelle economie preindustriali esso era dominante, nelle economie avanzate ha visto ridursi il proprio peso relativo. Tuttavia, la sua centralità strategica non è affatto venuta meno: sicurezza alimentare, controllo delle risorse e autonomia energetica ne fanno ancora oggi un pilastro imprescindibile.

Il settore secondario si afferma con la rivoluzione industriale e identifica l’insieme delle attività di trasformazione delle materie prime in beni. Industria manifatturiera e costruzioni ne costituiscono il nucleo centrale. È qui che si sviluppano le economie di scala, l’accumulazione di capitale e l’incremento della produttività del lavoro. Per oltre un secolo, il secondario è stato il vero baricentro della potenza economica degli Stati, il luogo in cui si misurava la capacità di una nazione di produrre, esportare e competere.

Il settore terziario comprende l’universo dei servizi: commercio, trasporti, logistica, finanza, turismo, pubblica amministrazione, sanità, istruzione e servizi alle imprese. La sua espansione accompagna l’aumento del reddito e la crescente complessità delle economie moderne. Lungi dall’essere un settore residuale, esso rappresenta oggi l’infrastruttura funzionale che consente al sistema produttivo di operare in modo efficiente, integrato e competitivo.

A partire dagli anni Sessanta e Settanta, la crescente rilevanza della conoscenza ha condotto all’introduzione del settore quaternario, comprendente ricerca scientifica, innovazione tecnologica, informatica, telecomunicazioni e servizi ad alto contenuto informativo. Con il quaternario, la conoscenza cessa di essere un fattore ausiliario e diviene il principale motore della crescita. Il valore economico si sposta progressivamente dalla produzione materiale alla capacità di generare, elaborare e applicare informazione.

Successivamente, tra gli anni Settanta e Novanta, si è affermata la nozione di settore quinario, volto a identificare le funzioni decisionali di vertice: governance pubblica, alta dirigenza, organismi regolatori, istituzioni internazionali e centri di pianificazione strategica. Il quinario non produce direttamente valore economico, ma ne orienta la distribuzione e la direzione. È il livello in cui si assumono le decisioni che plasmano l’intero sistema.

È proprio a partire da questo punto che la classificazione tradizionale mostra i suoi limiti. Le trasformazioni degli ultimi decenni — globalizzazione delle catene del valore, tensioni geopolitiche, transizione energetica, rivoluzione digitale, centralità dei dati, vulnerabilità logistiche e ritorno della sicurezza economica — hanno profondamente modificato la natura stessa dell’economia. Non siamo più di fronte a una semplice evoluzione quantitativa dei settori, ma a una mutazione qualitativa delle loro interrelazioni.

In tale contesto, appare teoricamente fondato ipotizzare l’emersione di un sesto settore, che possiamo definire settore senario o esenario. La sua natura è radicalmente diversa rispetto agli altri: non si tratta di un comparto produttivo aggiuntivo, bensì di una dimensione trasversale e sovraordinata.

Il settore senario/esenario si configura come lo spazio della integrazione strategica e della resilienza sistemica. Esso attraversa e connette tutti gli altri settori, coordinandoli alla luce delle interdipendenze globali e dei rischi complessi. La sua funzione non è produrre, ma rendere possibile la produzione.

In esso convergono attività e competenze relative alla sicurezza economica, alla stabilità delle supply chain, alla protezione delle infrastrutture critiche, alla sovranità energetica, alla governance dei dati e delle tecnologie emergenti, nonché alla gestione dei rischi sistemici. È il settore in cui economia, tecnologia e geopolitica cessano di essere ambiti separati e si fondono in un’unica logica operativa.

La distinzione rispetto al quinario è decisiva: mentre quest’ultimo riguarda il momento della decisione, il senario/esenario concerne la connessione e la coerenza operativa dell’intero sistema. Se il primario estrae, il secondario trasforma, il terziario distribuisce, il quaternario innova e il quinario decide, il senario/esenario garantisce la tenuta complessiva del sistema e ne assicura la capacità di adattamento agli shock.

Si potrebbe dire, con formula sintetica, che il settore senario/esenario rappresenta la forma economica della resilienza. Esso non genera valore in senso diretto, ma tutela le condizioni che rendono possibile la sua creazione, la sua circolazione e la sua durata nel tempo.

Per questa ragione, esso può essere definito anche come il settore dello scenario: il livello in cui si leggono, si anticipano e si governano le dinamiche entro cui operano gli altri cinque settori. Non un settore “in più”, dunque, ma il luogo in cui il sistema economico prende coscienza della propria vulnerabilità e organizza la propria capacità di sopravvivenza.

L’introduzione teorica del settore senario/esenario non intende sostituire la classificazione tradizionale, ma integrarla. Essa segnala il passaggio da un’economia dei settori a un’economia dei sistemi. In un mondo caratterizzato da interdipendenze profonde e da rischi globali, la ricchezza non dipende soltanto da quanto si produce, ma dalla capacità di governare le connessioni che rendono possibile produrre.

Ed è precisamente in questa capacità — nella gestione dello scenario, nella costruzione della resilienza, nella regia delle interdipendenze — che si gioca oggi la vera misura della potenza economica.