DifesaEconomiaEuropaUSA
Da Gaza alla Groenlandia: la strategia di Trump e l’impotenza europea. La mia intervista a “Il Vaso di Pandora”
Trump e la sua strategia per Gaza e la Groenlandia: al Vaso di Pandora un colloquio con il nostro autore, Fabio Lugano, sulla geopolitca
In un momento di grandi manovre strategiche che stanno ridisegnando gli equilibri globali, ho avuto il piacere di discutere i temi più caldi dell’attualità geopolitica ai microfoni de Il Vaso di Pandora. L’intervista si concentra sulle recenti, dirompenti iniziative di Donald Trump e sulle reazioni, spesso confuse, delle cancellerie europee.
Il primo punto focale è il “Board per la pace a Gaza”. Trump ha sparigliato le carte con un’iniziativa completamente extra-ONU, invitando al tavolo potenze come la Russia di Putin, la Cina (seppur reticente) e vari attori europei. Si tratta di una mossa che supera le tradizionali vie diplomatiche: un “tavolo dei grandi” dove la ricostruzione di Gaza – con un ticket d’ingresso da un miliardo di dollari – diventa il pretesto per ridiscutere gli equilibri internazionali, dal Medio Oriente ai rapporti di forza globali. L’assenza polemica di Macron e i dubbi di Starmer rischiano di isolare ulteriormente chi si rifiuta di dialogare con la nuova amministrazione USA.
Il secondo tema cruciale è l’improvvisa accelerazione sulla Groenlandia. Non si tratta di una follia di Trump, ma di un calcolo geostrategico preciso. La Groenlandia è fondamentale sia per la sicurezza militare (è sulla rotta dei missili russi) sia per le immense risorse energetiche e minerarie ancora intatte. Di fronte a questo, la reazione dell’UE appare velleitaria: le parole di Ursula von der Leyen su una risposta “ferma e proporzionata” si scontrano con la dura realtà di un’Europa priva di autonomia militare e fortemente dipendente dagli USA per tecnologia e difesa. La Danimarca stessa si trova in una posizione impossibile, stretta tra la sovranità formale e la dipendenza di fatto da Washington.
Infine, uno sguardo al World Economic Forum di Davos e alla posizione dell’Italia. Mentre l’Europa rischia di trovarsi schiacciata tra la pressione americana a Ovest e il conflitto irrisolto a Est, l’Italia sembra aver mantenuto un margine di manovra leggermente superiore, grazie a una minore dipendenza energetica rispetto alla Germania e a una posizione politica meno esposta su dossier scivolosi come quello artico.
Per un’analisi approfondita di questi scenari e per capire come il “nuovo ordine” di Trump impatterà sul vecchio continente, vi invito a guardare l’intervista completa.
Guarda il video qui:
You must be logged in to post a comment Login