Cucina al freddo e rotte bloccate: l’India lancia il piano d’emergenza per il gas americano

L’india è disperata nel tentativo di ridurre i propri costi energetici, e le sue società sono pronte a quasi qualsiasi soluzione. Indian Oil Corp. sta cercando di acquisire una quota del 50% in navi metaniere di grandi dimensioni, una novità assoluta per una raffineria indiana, poiché la società si appresta a trasportare volumi maggiori di gas di petrolio liquefatto (GPL) dagli Stati Uniti nell’ambito del piano indiano volto a procurarsi fino a un quarto delle proprie importazioni di GPL dagli Stati Uniti nel 2027 e a ridurre la propria esposizione alle tariffe di nolo del mercato del noleggio, secondo quanto riportato mercoledì dal Business Standard .

Indian Oil sta raccogliendo offerte per navi con una capacità di carico compresa tra 80.000 e 93.500 metri cubi. Le navi idonee non devono avere più di 12 anni. Gli offerenti possono presentare fino a due navi e IndianOil LNG potrebbe acquisire una o più navi tramite la gara d’appalto, secondo quanto riportato da The Economic Times .

La società ha fissato un incontro preliminare alla gara per il 5 agosto e ha stabilito il 7 settembre come termine ultimo per la presentazione delle offerte commerciali e tecniche. Le navi acquisite saranno registrate sotto bandiera indiana.

Il trasporto rappresenta il principale ostacolo all’espansione degli acquisti di GPL dagli Stati Uniti. I carichi provenienti dalla costa del Golfo degli Stati Uniti percorrono distanze molto maggiori rispetto alle forniture provenienti dall’Arabia Saudita, dagli Emirati Arabi Uniti e dal Qatar, aumentando i costi di consegna anche quando i prezzi americani del propano e del butano rimangono competitivi.

Nel 2025 l’India ha acquistato circa il 90% delle sue 21,85 milioni di tonnellate metriche di importazioni di GPL dal Medio Oriente. Le importazioni hanno coperto il 66% del consumo interno, lasciando la disponibilità di gas da cucina per le famiglie esposta alle interruzioni del traffico delle navi cisterna attraverso lo Stretto di Hormuz.

La guerra in Iran e la chiusura dello Stretto di Hormuz hanno causato la peggiore carenza di GPL in India all’inizio di quest’anno. L’interruzione delle forniture ha inoltre messo in luce il trasporto merci come principale vincolo per l’India. Anche quando il GPL statunitense ha prezzi competitivi, il viaggio più lungo dalla costa del Golfo degli Stati Uniti rende i costi di consegna altamente sensibili alle tariffe di noleggio delle VLGC. Ciò significa che la proprietà delle navi rappresenta ora un vantaggio strategico, non semplicemente una decisione logistica.

Indian Oil, Bharat Petroleum e Hindustan Petroleum stanno preparando gare d’appalto per forniture dagli Stati Uniti a partire dal 2027. L’India prevede che le importazioni di GPL raggiungano circa 20 milioni di tonnellate metriche l’anno prossimo, mentre il consumo nazionale tornerà a circa 31 milioni di tonnellate.

Gli acquisti di energia dagli Stati Uniti fanno anche parte dell’impegno dell’India ad aumentare le importazioni americane di 10 miliardi di dollari e a portare il commercio bilaterale a 500 miliardi di dollari entro il 2030. La proprietà parziale delle navi garantisce a Indian Oil il controllo diretto su una parte dei costi di trasporto legati a tale cambiamento.