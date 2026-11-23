All’inizio di quest’anno l’amministrazione Trump ha imposto un blocco navale a Cuba che ha portato la nazione insulare sull’orlo del baratro. La mconseguenza indieretta è che gli Stati Uniti sono diventati il principale fornitore di carburante di Cuba. Il blocco ha avvantaggiato i commercianti di carburante.

Quando Washington ha bloccato i porti cubani nel gennaio di quest’anno, uno degli obiettivi era provocare una crisi energetica: secondo il ragionamento, una carenza di materie prime energetiche avrebbe spinto a un cambio di regime, cosa che l’amministrazione Trump ha apertamente sostenuto. Finora ciò non è accaduto, ma la situazione a Cuba non è certo rosea.

Oltre al blocco, gli Stati Uniti hanno anche sfruttanto l’arma dei dazi contro i tradizionali fornitori di carburante di Cuba, Messico e Venezuela. Il Messico ha sospeso le esportazioni di carburante verso l’isola sotto questa pressione, mentre il Venezuela ha di fatto ceduto la propria industria petrolifera agli Stati Uniti. La Russia ha inviato a febbraio un paio di petroliere cariche di carburante a Cuba, classificandole come aiuti umanitari. Oltre a ciò, Cuba fatica a far quadrare i conti in materia di energia, tranne quando arrivano le spedizioni di carburante dagli Stati Uniti.

Il colpo di scena nella trama dell’embargo è che il presidente Trump ha consentito una scappatoia: alle società statunitensi che operano nel settore energetico è stato permesso di vendere carburante ad acquirenti cubani, a condizione che questi fossero aziende private e non agenzie governative. Secondo un’analisi dei dati condotta dal Wall Street Journal, tra la fine di febbraio – quando la clausola relativa alle vendite di carburante è stata aggiunta alla documentazione relativa a Cuba – e la fine di agosto, gli operatori energetici statunitensi hanno venduto circa 1,6 milioni di barili di petrolio a società cubane. Il valore delle esportazioni è stato di 230 milioni di dollari.

L’importo non è esattamente enorme. Per contestualizzare, tra maggio e agosto 2025, la sola Pemex messicana ha esportato a Cuba greggio e carburante per un valore superiore a 3 miliardi di dollari, secondo un’indagine interna condotta nel Paese.

Il Wall Street Journal ha riportato le parole del viceministro cubano per il commercio estero e gli investimenti, secondo cui la trasformazione degli Stati Uniti nel principale fornitore di carburante di Cuba fosse «ironica» e «del tutto inaccettabile». Carlos Luis Mendez ha inoltre dichiarato al WSJ che il governo statunitense volesse rendere Cuba dipendente dal carburante americano. Sembra che ci sia riuscito grazie al blocco e alla minaccia di dazi che hanno impedito a tutti i precedenti fornitori di carburante di esportare verso l’isola.

L’inefficiente produzione di energia elettrica a Cuba dipende fortemente dai prodotti petroliferi. Secondo l’Agenzia Internazionale per l’Energia (AIE), l’approvvigionamento energetico di Cuba è prevalentemente basato sul petrolio, con i prodotti petroliferi che rappresentano oltre l’80% della produzione di energia elettrica. Il petrolio rappresenta inoltre l’84% dell’approvvigionamento energetico totale di Cuba. La nazione insulare produce localmente una certa quantità di petrolio greggio, ma questa copre solo una parte del fabbisogno, pari a circa 27.000 barili al giorno, a fronte di una domanda di circa 100.000 barili al giorno.

Nel frattempo, grazie alle spedizioni di carburante dagli Stati Uniti alle aziende private cubane, queste ultime si stanno espandendo in settori precedentemente riservati agli enti governativi, come la distribuzione alimentare e la fornitura di altri beni di prima necessità, come ha osservato il Wall Street Journal nel suo articolo. Per i venditori, molti dei quali con sede nel sud della Florida, il margine di profitto è del 50%, o almeno lo era all’inizio dell’anno. Il settore si è rivelato talmente ricco da attrarre una certa concorrenza, per cui il margine pare sia ora ridotto al 20%. Comunque è un modo forzato per ottenere la privatizzazione dell’economia: solo infatti aziende private possono ricevere petrolio, per cui aumentano il proprio peso sull’economia cubana.

Per aiutare il gasolio statunitense, i cubani hanno aguzzato l’ingenio: infatti l’isola è diventata anche un importante acquirente di apparecchiature per la produzione di energia solare — anch’esse provenienti dagli Stati Uniti. I dati del censimento statunitense pubblicati il mese scorso hanno mostrato che le esportazioni di celle e moduli solari dagli Stati Uniti verso Cuba hanno superato i 6,3 milioni di dollari nei primi sette mesi dell’anno. Si tratta di un aumento annuo pari a ben il 1.070%, mentre le importazioni di energia solare dalla Cina sono diminuite addirittura dell’83% rispetto all’anno precedente. Anche se la Cina è ancora il maggior esportatore, gli USA risultano sempre più importanti nelle scelte delle famiglie cubane che decidono di rendersi autonome nella produzione energetica.