Crollo della domanda di petrolio in Cina: il taglio dell’8,9% cambierà il mercato mondiale dell’energia

Notizie sul calo dell’uso dell’oro nero vengono dall’Oriente. La cinese Sinopec, la più grande raffineria al mondo in termini di capacità, prevede che la domanda di petrolio in Cina scenderà dell’8,9% nel 2026 rispetto all’anno precedente, a causa della distruzione della domanda dovuta all’aumento dei prezzi del petrolio e all’accelerazione dell’adozione dei veicoli elettrici.

Secondo le stime del dipartimento di ricerca di Sinopec citate da Reuters , la domanda di petrolio nel più grande importatore mondiale di greggio dovrebbe diminuire in media di 600.000 barili al giorno (bpd) quest’anno rispetto all’anno scorso.

La domanda di benzina è destinata a registrare un calo dell’8,7%, mentre il consumo di gasolio dovrebbe crollare dell’11,4%, secondo quanto afferma l’Istituto di Ricerca per l’Economia e lo Sviluppo di Sinopec.

L’unico prodotto petrolifero utilizzato nei trasporti che registrerebbe un aumento è il carburante per aerei, la cui domanda dovrebbe crescere dell’1,3% quest’anno rispetto al 2025. Gli elevati prezzi del petrolio e dei carburanti, in un contesto di guerra con l’Iran, hanno accelerato quest’anno la transizione strutturale verso i veicoli elettrici, intaccando la domanda di carburanti per il trasporto su strada.

La Cina ha gestito la crisi dello Stretto di Ormuz meglio di quanto molti si aspettassero, riducendo drasticamente le importazioni di greggio e vietando temporaneamente le esportazioni di carburante in primavera e all’inizio dell’estate.

Gli elevati prezzi del petrolio hanno ridotto in parte la domanda e accelerato l’adozione dei veicoli elettrici, già in crescita negli ultimi anni, frenando la domanda totale di petrolio anche senza il blocco delle forniture di greggio dal Medio Oriente.

In un contesto di calo della domanda di carburanti per il trasporto su strada, Sinopec, ovvero la China Petroleum & Chemical Corporation come è ufficialmente conosciuta, sta cercando di trasformare la propria attività. Entro la fine del decennio, Sinopec destinerà maggiori risorse finanziarie ai settori delle nuove energie e dei prodotti chimici per aumentare ricavi e profitti, in un contesto in cui le vendite interne di carburante in Cina hanno toccato il livello più basso degli ultimi dieci anni.

Nel suo comunicato sui risultati del primo semestre, Sinopec ha segnalato il calo delle vendite interne di carburante, che ormai da due anni pesano sui profitti dell’azienda. «A causa dell’effetto frenante dei prezzi elevati del petrolio sulla domanda e della sostituzione accelerata da parte delle nuove energie, il consumo interno di prodotti petroliferi raffinati è diminuito dell’8,6% su base annua; in particolare, la benzina è scesa del 7,9%, il gasolio dell’11,5%, mentre il carburante per aerei (cherosene) è aumentato dell’1,3%, trainato dai viaggi per le vacanze e dalla ripresa delle rotte internazionali», ha dichiarato Sinopec nel suo comunicato stampa.

Questa notizia potrebbe essere buona per i mercati occidentali, affamati di gasolio per autotrazione e benzina a causa della crisi delle raffinerie russe e del conflitto nel Golfo Persico.