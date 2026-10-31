Crollo Audi: perdite milionarie, fabbriche a rischio e il disperato piano americano per evitare la fine del marchio

C’era una volta l’avanguardia della tecnica. Oggi, in casa Audi, resta soprattutto l’avanguardia della crisi. Tra i grandi produttori tedeschi, il marchio di Ingolstadt è quello che versa nelle condizioni peggiori, schiacciato da una tempesta perfetta che minaccia la sua stessa sopravvivenza come marchio globale.

I numeri del terzo trimestre parlano da soli e non lasciano spazio alle interpretazioni. Il marchio Audi ha registrato una perdita secca di 174 milioni di euro.

Persino l’intero polo del lusso guidato dall’amministratore delegato Gernot Döllner — che include gioielli come Lamborghini, Bentley e Ducati — riesce a malapena a galleggiare. Su un fatturato gigantesco di 11,6 miliardi di euro, l’utile complessivo si è ridotto a una briciola: appena 28 milioni di euro.

Il miraggio americano e lo schiaffo dei dazi

Per capire come si sia arrivati a questo punto, bisogna guardare oltreconfine. L’Europa è ormai l’unico mercato dove le vendite tengono. Negli Stati Uniti, invece, le immatricolazioni sono crollate del 17% rispetto all’anno precedente, fermandosi a meno di 130.000 vetture in nove mesi.

Audi pagava una strategia che fino a due anni fa sembrava furba: produrre in Messico e a Bratislava (per i grandi SUV) ed esportare negli USA a dazio zero. Il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca ha fatto saltare il banco. I nuovi dazi hanno costretto Audi ad alzare i prezzi, mentre il taglio agli incentivi americani per le auto elettriche ha affossato i modelli a batteria.

Per salvare il mercato americano, Döllner ha messo sul piatto un investimento da quattro miliardi di dollari per una nuova fabbrica in Georgia. Lo ha fatto salendo direttamente sul palco elettorale di Trump, scatenando l’ira dei sindacati tedeschi e della sinistra politica.

🚨 WOW! The CEO of AUDI just came on stage with President Trump to confirm a multi-BILLION dollar auto manufacturing investment in Georgia "We are planning to bring are biggest and most premium SUVs, and produce them here in MACON, GEORGIA." CROWD: "TRUMP! TRUMP! TRUMP!" This… pic.twitter.com/YvT7LtGSdd — Eric Daugherty (@EricLDaugh) October 25, 2026

Daniela Cavallo, potente capo del consiglio di fabbrica del gruppo Volkswagen, ha detto di essersi “vergognata fino a voler sprofondare sotto terra”. Ma l’indignazione morale non paga gli stipendi.

Il vero problema economico è che gli incentivi promessi dalla Georgia (circa un miliardo di dollari in sgravi fiscali) scatteranno solo a fabbrica ultimata, dopo il 2030. Nel frattempo, Döllner spera in una “legge su misura” da Washington che riduca i dazi sulle importazioni europee dal 15% al 10%. Un decreto che però Trump non ha ancora firmato.

Il disastro cinese e la perdita d’identità

Se l’America piange, la Cina è un bagno di sangue. Qui le vendite sono precipitate di un ulteriore 25%. Per i giovani acquirenti cinesi, Audi rappresenta ormai il passato: le vecchie berline a benzina usate dai funzionari di partito della generazione precedente.

In preda al panico, la dirigenza ha compiuto un vero sacrilegio commerciale: ha sdoppiato il marchio. Accanto a quello tradizionale è nato “AUDI“, scritto in lettere maiuscole e privato degli iconici quattro anelli, pensato per vendere auto elettriche infarcite di elettronica ai giovani cinesi. Risultato? Un flop, con vendite ben al di sotto delle attese.

I punti di debolezza strutturali del marchio

Perché Audi soffre molto più di BMW e Mercedes? Le cause del declino si riassumono in cinque punti deboli strutturali:

Dipendenza dai mercati esteri senza paracadute: l’assenza di impianti produttivi diretti negli Stati Uniti ha esposto il marchio alla scure protezionistica americana molto più dei concorrenti.

l’assenza di impianti produttivi diretti negli Stati Uniti ha esposto il marchio alla scure protezionistica americana molto più dei concorrenti. Ritardo tecnologico sul software: mentre BMW e Mercedes hanno già lanciato i loro nuovi sistemi operativi, Audi è ostaggio dei ritardi della capogruppo Volkswagen. L’architettura sviluppata con l’americana Rivian non sarà pronta prima del 2027.

mentre BMW e Mercedes hanno già lanciato i loro nuovi sistemi operativi, Audi è ostaggio dei ritardi della capogruppo Volkswagen. L’architettura sviluppata con l’americana Rivian non sarà pronta prima del 2027. Listini fuori mercato: per saturare la fabbrica di Ingolstadt, a fine anno arriverà la piccola elettrica A2 e-tron (646 km di autonomia). Peccato che costerà oltre 50.000 euro: un prezzo folle per un’utilitaria, destinata a scontrarsi con l’agguerrita concorrenza cinese.

per saturare la fabbrica di Ingolstadt, a fine anno arriverà la piccola elettrica A2 e-tron (646 km di autonomia). Peccato che costerà oltre un prezzo folle per un’utilitaria, destinata a scontrarsi con l’agguerrita concorrenza cinese. Scelte di prodotto schizofreniche: l’azienda oscilla tra il gigantesco SUV a tre file Q9 per gli USA e la piccola A2 per l’Europa, senza una base tecnologica unificata e moderna.

l’azienda oscilla tra il gigantesco SUV a tre file Q9 per gli USA e la piccola A2 per l’Europa, senza una base tecnologica unificata e moderna. Impianti sottoutilizzati e costi fissi esplosivi: il crollo dei volumi lascia le fabbriche mezze vuote, bruciando cassa ogni giorno.

Indicatore / Mercato Dato registrato (3° Trimestre / 2026) Impatto operativo Bilancio marchio Audi -174 milioni di euro Perdita netta trimestrale Utile gruppo (con Bentley, Lambo, Ducati) 28 milioni su 11,6 miliardi di ricavi Marginalità quasi azzerata Mercato USA -17% nelle vendite Meno di 130.000 auto in 9 mesi Mercato Cina -25% nelle vendite Fallimento del lancio senza i “4 anelli”

Le ricadute pratiche di questa crisi di sovracapacità produttiva colpiranno direttamente i lavoratori europei. Döllner ha già annunciato un nuovo piano di tagli e lo storico stabilimento tedesco di Neckarsulm, culla del marchio, rischia la chiusura definitiva negli anni Trenta. I sindacati protestano per la foto con Trump, ma dietro le quinte sanno benissimo che senza la svolta americana il marchio rischia di sparire.

La Germania dovrebbe riconsiderare la propria politica nel settore dell’automotive, e con lei fare le dovute pressioni per cambiare radicalmente le normative europee che sono adeguate solo sulla carta, ma nella realtà risultano troppo costose.