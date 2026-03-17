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Crisi silenziosa della logistica USA: se le merci non viaggiano, l’economia reale frena
Se la logistica americana frena, l’economia reale è nei guai. Oltre 3.700 licenziamenti tra magazzini, fabbriche e trasporti svelano il calo della domanda reale che si cela dietro i finti ottimismi finanziari.
Dietro la narrazione di un’economia americana che viaggia apparentemente a gonfie vele, trainata dai listini azionari da record e dalle narrazioni rassicuranti, c’è un indicatore anticipatore che sta lampeggiando in rosso intenso: la catena di approvvigionamento. Se la logistica non tira e si occupa di merci, qualcosa non va anche nell’economia reale, anche se tutti fanno finta di nulla. O almeno, banalmente, meno merci stanno viaggiando in questo momento. E se le merci non si muovono lungo il Paese, significa che la domanda aggregata – il vero e insostituibile motore del sistema economico secondo la dottrina keynesiana – si sta pericolosamente raffreddando, come riportato da Freightwaves.
Una recente ondata di licenziamenti lungo l’intera rete della supply chain statunitense ha colpito quasi 4.000 lavoratori. I tagli, documentati ufficialmente dai moduli WARN-Act , moduli di preavviso di licenziamento di massa, depositati in vari Stati e dagli annunci delle singole aziende, si estendono dalla California alla Pennsylvania, colpendo fabbriche, magazzini di terze parti e terminali ferroviari.
Il miraggio dell’auto elettrica e la manifattura in ritirata
I licenziamenti più pesanti, numericamente parlando, provengono dalla filiera automobilistica e manifatturiera. Spicca in modo quasi didascalico il caso di SK Battery America, che ha dovuto licenziare 958 lavoratori (ben il 37% della sua forza lavoro) nel suo modernissimo impianto di batterie per veicoli elettrici a Commerce, in Georgia. La motivazione ufficiale risiede nel calo della domanda di veicoli EV, che sta costringendo le grandi case automobilistiche a rivedere in fretta e furia i loro piani di produzione. La transizione verde, spesso calata dall’alto a colpi di sussidi statali, si scontra brutalmente con le reali propensioni di spesa dei consumatori. Nel frattempo, sul fronte dell’automotive tradizionale, il produttore di componenti First Brands Group, finito in procedura fallimentare (Chapter 11), ha annunciato 905 esuberi totali distribuiti tra gli stabilimenti di Texas e Tennessee.
Magazzini e distribuzione: la frenata della “Third-Party Logistics”
La contrazione morde duramente anche gli operatori logistici di terze parti (3PL), i veri smistatori silenziosi del commercio moderno. Diversi centri di distribuzione stanno riducendo drasticamente il personale a causa di ristrutturazioni aziendali, perdita di importanti contratti commerciali, o per un semplice consolidamento della rete:
Saddle Creek Logistics Services: 151 licenziamenti in una struttura a Bessemer, in Alabama.
GEODIS Logistics: 105 posti di lavoro tagliati ad Ashville, Ohio, a seguito della chiusura delle operazioni di un cliente chiave.
GXO Logistics: chiusura programmata delle attività per conto di un cliente a West Jefferson, Ohio, con il conseguente impatto su 102 lavoratori.
CJ Logistics America: 71 licenziamenti annunciati in un magazzino a Fontana, California.
Ferrovie, spedizioni commerciali e beni alimentari in affanno
Il trasporto su rotaia e le spedizioni rapide non sono immuni dal ciclo economico avverso. L’operatore intermodale Parsec LLC sta letteralmente smantellando diverse strutture di movimentazione merci dopo aver perso contratti di prim’ordine, tagliando decine di posti in Ohio, in Florida, e in South Carolina. Anche colossi indiscussi del calibro di FedEx stanno razionalizzando: la chiusura di un hub in Pennsylvania (63 dipendenti) rientra nella loro nuova iniziativa “Network 2.0”, mirata a recuperare l’efficienza perduta raggruppando le consegne in un modello più scarno.
Tutto questo ci porta a una conclusione economica inevitabile: i famosi colli di bottiglia post-pandemici, dove l’offerta non riusciva a stare al passo di una domanda iper-stimolata, sono ormai un ricordo sbiadito. Oggi il problema è un calo strisciante dei consumi reali, fisici. Si possono pompare i mercati finanziari, ma non si può fingere di trasportare scatole vuote.
La Mappa dei Licenziamenti nella Supply Chain (Marzo 2026)
|Azienda
|Posizione Geografica
|Settore Operativo
|Posti Tagliati
|SK Battery America
|Commerce, GA
|Produzione batterie EV
|958
|First Brands Group
|Brownsville, TX (3 sedi)
|Produz./Distrib. ricambi auto
|572
|First Brands Group
|Fayetteville, TN
|Produzione ricambi auto
|333
|Ashley Furniture Industries
|Mesquite, TX
|Centro di produzione mobili
|266
|Campbell’s
|Paris, TX
|Produzione alimentare
|205
|Walgreens
|Houston, TX
|Centro di distribuzione
|159
|Saddle Creek Logistics Services
|Bessemer, AL
|Magazzino / 3PL
|151
|Parsec LLC
|Jacksonville, FL
|Logistica intermodale
|150
|Parsec LLC
|Columbus, OH
|Terminal ferroviario intermodale
|115
|GEODIS Logistics
|Ashville, OH
|Magazzino / 3PL
|105
|GXO Logistics
|West Jefferson, OH
|Magazzino / 3PL
|102
|HGS CX Technologies
|El Paso, TX
|Operazioni assistenza clienti
|92
|Commercial Vehicle Group
|Piedmont, AL
|Componentistica per camion
|76
|CJ Logistics America
|Fontana, CA
|Magazzino
|71
|Food 4 Less #364
|Inglewood, CA
|Retail alimentare (Grocery)
|64
|FedEx
|Pittston, PA
|Logistica spedizioni
|63
|Boelter / Custom Deco
|Toledo, OH
|Produzione
|63
|Bluum USA
|Irving, TX
|Servizi tech / supporto logistico
|60
|Foods Co #371
|Sacramento, CA
|Retail alimentare (Grocery)
|58
|FreshKO Produce Services
|Fresno, CA
|Distribuzione prodotti freschi
|58
|Parsec LLC
|North Charleston, SC
|Logistica merci su rotaia
|39
|Totale Licenziamenti Confermati
|3.760
Questi sono posti di lavoro reali che sono andati persi, e che sono l’indice che qualcosa di più profondo non sta funzionando.
L’autore Fabio Lugano è laureato con il massimo dei voti alla Bocconi , Fabio Lugano è un esperto di mercati, criptovalute e intelligenza artificiale. In passato è stato consulente al Parlamento Europeo e al Ministero per gli Affari Europei. Oggi aiuta le aziende a creare piani di sviluppo per l’innovazione tecnologica e per l’energia.
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