La TV italiana attacca Donald Trump da mane a sera, , ma, politicamente, le cose stanno andando diversamente negli USA. I democratici stanno entrando nelle prime fasi del ciclo delle elezioni di medio termine del 2026 in uno stato di crisi totale. Nuovi sondaggi mostrano che il sostegno al partito continua a crollare, mentre i leader di spicco raddoppiano il loro impegno a favore dell’ideologia woke di estrema sinistra. Allo stesso tempo, una parte crescente del partito sta abbracciando apertamente il socialismo, il marxismo e la distruzione dei valori fondanti dell’America, messaggi non credibili per connettersi con i cittadini della classe operaia rispettosi della legge.

Un nuovo sondaggio del Wall Street Journal mostra che l’immagine del Partito Democratico è scesa al punto più basso degli ultimi trent’anni. Circa il 63% degli elettori ha un’opinione sfavorevole del partito, il livello più alto dall’inizio del sondaggio nel 1990, mentre solo il 33% lo vede favorevolmente.

Ecco il relativo grafico:

I democratici hanno orchestrato diversi movimenti in stile rivoluzione colorata contro il presidente Trump e Elon Musk, facilitati da una rete di ONG finanziate con fondi occulti, alcune delle quali potrebbero essere sostenute da avversari stranieri e miliardari di sinistra senza scrupoli, per influenzare l’opinione pubblica in vista delle elezioni di medio termine del 2026. Tuttavia, queste operazioni rivoluzionarie hanno in gran parte fallito e, in molti casi, hanno sortito l’effetto contrario. Gli elettori sono sempre più stanchi delle divisioni della sinistra radicale, delle rivolte, degli incendi di auto, della distruzione di proprietà e delle guerre di propaganda antiamericana. Manca una sinistra moderata, populista, che si opponga al liberismo estremo, ma avendo cura degli interessi della classe media.

Il WSJ ha osservato: “I democratici speravano che la reazione degli elettori contro il presidente fosse abbastanza forte da ripristinare la loro maggioranza alla Camera nelle elezioni di medio termine del prossimo anno, proprio come è successo durante il primo mandato di Trump… tuttavia, il sondaggio del Journal mostra che il partito non ha ancora compiuto il primo passo necessario in questo piano: convincere gli elettori che possono fare un lavoro migliore del partito di Trump”.

Nel complesso, gli elettori disapprovano la gestione dell’economia, dell’inflazione, dei dazi e della politica estera da parte di Trump. Tuttavia, nonostante queste preoccupazioni, l’ultimo sondaggio del WSJ rileva che gli elettori continuano a fidarsi del GOP più che dei democratici per gestire ciascuna di queste questioni al Congresso.

Ecco il grafico dell’approvazione-disapprovazione di Trump e dei Repubblicani in generale:

Ecco altri dati del rapporto:

In alcuni casi, le disparità sono sorprendenti. La disapprovazione per la gestione dell’inflazione da parte di Trump supera l’approvazione di 11 punti, eppure il GOP gode di una fiducia superiore di 10 punti rispetto ai democratici nella gestione dell’inflazione. Con un divario di 17 punti, gli elettori disapprovano piuttosto che approvare la gestione dei dazi da parte di Trump, eppure i repubblicani godono di una fiducia superiore di 7 punti rispetto ai democratici su questo tema.

Gli elettori nutrono notevoli preoccupazioni riguardo al punto centrale dell’agenda di Trump, ovvero le sue politiche sull’immigrazione, opponendosi con percentuali a doppia cifra ad alcune delle sue tattiche di espulsione. Eppure, si fidano dei repubblicani al Congresso più dei democratici in materia di immigrazione con un vantaggio di 17 punti e nella gestione dell’immigrazione illegale con un vantaggio di 24 punti.

Le uniche questioni su cui gli elettori preferiscono i democratici al Congresso rispetto ai repubblicani, tra le 10 esaminate nel sondaggio del Journal, sono la sanità e la politica sui vaccini.

Il problema del Partito Democratico è che è troppo concentrato su tutto ciò che è “woke”, sui negozi di alimentari finanziati dal governo, e sta diventando sempre più entusiasta delle politiche socialiste e marxiste. In un sistema bipartitico si vince se si conquista il centro, e il Partito Democratico se ne sta allontanando sempre più.

A esprimersi sul partito in implosione dell’élite liberale, che, verrebbe da pensare, avrebbe l’intelligenza di riconoscere che sta conducendo il proprio partito verso una sempre maggiore irrilevanza, è il sondaggista democratico John Anzalone, che ha condotto il sondaggio del WSJ insieme al repubblicano Tony Fabrizio.

Anzalone ha sottolineato:

“Il marchio democratico è così negativo che non hanno la credibilità per criticare Trump o il Partito Repubblicano.

”Finché non ricercheranno il contatto con gli elettori reali e i lavoratori, spiegando loro chi sono e qual è il loro messaggio economico, continueranno ad avere problemi”.

I democratici stanno perdendo il contatto con gli elettori mainstream, poiché la finestra di Overton si è rapidamente spostata dall’estrema sinistra a una posizione più centro-destra, come confermato la scorsa settimana da numerosi annunci pubblicitari delle grandi aziende americane, più vicine alle famiglie e a valori tradizionali.

Un partito che sostiene i drag show per bambini, programmi anti-famiglia e retorica anti-americana non ha avuto il tempo di ricalibrare la sua macchina propagandistica. Se continuano a promuovere l’ideologia woke, il “Climatismo” e a sostenere apertamente i criminali immigrati clandestini, la loro impopolarità non potrà che aumentare.