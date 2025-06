Gli effetti dei dazi di Trump, ma non solo, iniziano a farsi sentire sull’economia tedesca, ed abbiamo dei segnali che Berlino dovrà inventarsi un nuovo modello di crescita

Inziamo della Bilancia Commerciale e dell’Export: le esportazioni dalla Germania sono diminuite dell’1,7% su base mensile, raggiungendo il minimo degli ultimi tre mesi a 131,1 miliardi di euro nell’aprile 2025, invertendo la tendenza al rialzo dell’1,2% registrata nel mese precedente e facendo peggio delle previsioni di mercato che indicavano un calo dello 0,5%.

Le vendite verso gli Stati Uniti hanno registrato un forte calo del 10,5%, toccando il livello più basso dall’ottobre dello scorso anno, frenate dai dazi imposti dall’amministrazione Trump. Anche le vendite verso la Cina sono diminuite del 5,9% e quelle verso il Regno Unito del 2,1%.

Nel frattempo, le spedizioni verso la Russia si sono ridotte del 5,3%. Per contro, le esportazioni verso l’Unione Europea sono aumentate dello 0,9%, con le spedizioni verso l’area dell’euro in crescita dello 0,5% e quelle verso i paesi dell’UE non appartenenti all’area dell’euro in aumento dell’1,8%.

Nei primi quattro mesi del 2025, le esportazioni totali della Germania sono aumentate dello 0,2% su base annua, raggiungendo i 525,5 miliardi di euro.

Ecco il relativo grafico:

Questo ha avuto ovviamento un effetto anche sulla bilancia commerciale. Prima di tutto consideriamo che le importazioni sono aumentate del 3,9%, raggiungendo il livello più alto degli ultimi 23 mesi con 116,5 miliardi di euro, in ripresa dopo il calo dell’1,4% registrato a marzo.

L’aumento è stato determinato principalmente dall’incremento degli arrivi sia dai paesi dell’UE (+4,5%) che dai paesi extra UE (+3,4%).

Fatta questa considerazione nei primi cinque mesi del 2025, la Germania ha registrato un surplus commerciale di 70,1 miliardi di euro, con esportazioni e importazioni in aumento rispettivamente dello 0,2% e del 4,8%, ma il surplus è in calo rispetto al mese precedente :

Ecco il relativo grafico:

Se escludiamo un episodio a ottobre 2024 era dal 2023 che non si vedeva un surplus commerciale così basso. I dazi di Trump stanno facendo l’effetto per cui sono stati creati, proprio come spiegavamo questa mattina, e aiutano a ridurre i surplus commerciali degli altri Paesi rispetto agli USA. Questo, ovviamente, non piace per niente a pesi che si fondano sull’export ccome la Germania.

La produzione industriale ne risente.

Ovviamente questo cambiamento di paradigma ha degli effetti. Secondo i dati preliminari dell’Ufficio federale di statistica (Destatis), la produzione reale (al netto dei prezzi) nel settore manifatturiero è diminuita dell’1,4% ad aprile 2025 rispetto a marzo 2025, al netto degli effetti stagionali e di calendario.

In un confronto trimestrale meno volatile, la produzione da febbraio 2025 ad aprile 2025 è stata superiore dello 0,5% rispetto ai tre mesi precedenti, e questo rende però ancora più evidente il calo di aprile.

Rispetto ad aprile 2024, la produzione di aprile 2025 è stata inferiore dell’1,8%, al netto degli effetti di calendario.

Ecco il relativo grafico:

Questo grafico mostra chiaramente come la produzione industriale sia ormai pesantemente al di sotto dei valori del 2023.

Ora che i dazi sono entrati in azione sarà ancora più difficile per la Germania crescere attraverso i surplus commerciali controllati. Lo farà con le armi, pare. Farlo garantendo più benessere ai cittadini sempre troppo difficile.