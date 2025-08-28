Crisi eolica: perché Mitsubishi abbandona 3 progetti offshore in Giappone

I momenti sono pessimi per l’eolico anche in Oriente. Mitsubishi Corporation sta abbandonando i piani per lo sviluppo di tre progetti eolici offshore in Giappone a causa di cambiamenti imprevisti e crescenti sfide nel mercato, ha dichiarato mercoledì il conglomerato giapponese.

Nel febbraio di quest’anno, Mitsubishi ha dichiarato che sta rivedendo i suoi piani aziendali per i progetti di generazione di energia eolica offshore giapponesi “a causa di cambiamenti sostanziali nel contesto macroeconomico”.

Nel dicembre 2021, Mitsubishi si era aggiudicata un’asta giapponese per progetti in tre aree marine giapponesi.

“Tuttavia, sulla scia della pandemia e della crisi ucraina, il contesto economico per l’energia eolica offshore è cambiato in modo significativo e continua a cambiare in tutto il mondo a causa di fattori quali l’inflazione, il deprezzamento dello yen, le catene di approvvigionamento ristrette e l’aumento dei tassi di interesse”, ha dichiarato la società giapponese nel febbraio 2025.

A seguito della revisione dei piani aziendali per questi progetti a causa di cambiamenti imprevisti nel contesto economico, Mitsubishi ha annunciato oggi di aver deciso di non procedere con il loro sviluppo.

Da quando Mitsubishi è stata selezionata come operatore dei progetti nel dicembre 2021, il contesto economico per l’energia eolica offshore “è cambiato in modo significativo in tutto il mondo a causa di fattori quali la contrazione delle catene di approvvigionamento, l’inflazione, i tassi di cambio e l’aumento dei tassi di interesse”.

Mitsubishi ha cercato di adattarsi a questi cambiamenti esaminando varie opzioni, tra cui la rivalutazione dei costi, del calendario dei progetti e delle entrate.

“Tuttavia, dopo discussioni tra i partner, abbiamo stabilito che non è possibile definire un piano aziendale sostenibile date le condizioni attuali”, ha dichiarato la società.

La decisione di Mitsubishi di abbandonare i progetti in Giappone arriva in un momento in cui lo sviluppo dell’eolico offshore sta incontrando crescenti difficoltà in tutto il mondo.

Ørsted, il più grande sviluppatore di progetti eolici offshore al mondo, ha avvertito a maggio che il settore continuerà a trovarsi in un contesto difficile, con crescenti difficoltà a breve termine a livello globale.

Le difficoltà per Ørsted si sono accumulate la scorsa settimana, dopo che venerdì l’Ufficio per la gestione dell’energia oceanica (BOEM) del Dipartimento degli Interni degli Stati Uniti ha emesso un ordine di sospensione dei lavori per il progetto Revolution Wind al largo della costa orientale degli Stati Uniti.

Il progetto è completato all’80%, con tutte le fondazioni offshore installate e 45 delle 65 turbine eoliche installate. Tuttavia, la joint venture Revolution Wind tra Ørsted e Skyborn Renewables di Global Infrastructure Partner sta ottemperando all’ordine e sta adottando le misure appropriate per interrompere le attività offshore, ha affermato la società danese. Un danno colossale per la società che ha visto crollare le proprie quotazioni. Dal 2021 ad oggi il titolo si è svalutato del 80%.