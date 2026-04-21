Crisi Energetica 2026: La BCE di Lagarde avverte gli Stati, ma la sua vera cura è la recessione

L’inflazione torna a farsi sentire e la Banca Centrale Europea ha già individuato il colpevole: non le bombe, ma gli aiuti di Stato. In un recente intervento a Berlino, la Presidente della BCE Christine Lagarde ha lanciato un avvertimento fin troppo chiaro ai governi dell’Eurozona: se sarete troppo generosi nell’aiutare famiglie e imprese a pagare le bollette energetiche, saremo costretti ad alzare i tassi di interesse più del previsto.

Il contesto geopolitico è noto ed estremamente volatile. Con la chiusura dello Stretto di Hormuz – che permane nonostante il fragile cessate il fuoco dell’8 aprile – e le tensioni tra Stati Uniti, Israele e Iran, i prezzi dell’energia hanno ripreso a correre. Di conseguenza, il tasso di inflazione annuale dell’Eurozona è balzato al 2,6% a marzo, in netta risalita rispetto all’1,9% di febbraio.

Di fronte a uno shock dell’offerta così evidente, la logica economica (e il buon senso politico) suggerirebbe un intervento statale per attutire il colpo sull’economia reale. Ma la visione di Francoforte è diametralmente opposta.

Il paradosso di Francoforte: punire la domanda per curare l’offerta

Il ragionamento della Lagarde, presentato dal Wall Street Journal, è il seguente: se i governi estendono il supporto energetico a tutta la popolazione, sostengono artificialmente la domanda. Questo permette alle aziende di scaricare i maggiori costi sui consumatori, alimentando la spirale inflattiva e costringendo la politica monetaria a una stretta ancora più aggressiva. La BCE, appoggiata da Commissione Europea e FMI, pretende quindi che gli aiuti siano “temporanei, mirati ai più vulnerabili e tali da preservare il segnale di prezzo”. In parole povere: gli altri si arrangino.

Dietro questo linguaggio tecnico si nasconde una realtà ben più cruda: la BCE sta cercando specificamente la recessione. Dal punto di vista macroeconomico, il cortocircuito è evidente. L’inflazione attuale non è generata da un’economia surriscaldata o da un eccesso di consumi, ma da un collo di bottiglia geopolitico che ha fatto schizzare i costi energetici. Alzare i tassi di interesse non riaprirà lo Stretto di Hormuz, né produrrà un solo barile di petrolio in più, anzi ridurrà le risorse che potrebbero servire per trovare vie di fornitura energetica alternativa. L’unico effetto pratico di un rialzo dei tassi in questo scenario è la distruzione della domanda interna: si rendono i mutui insostenibili e si bloccano gli investimenti aziendali, ma tutto questo si ripercuoterà in disoccupazione e povertà. I consumi sono un aspetto del benessere diffuso.

Cosa rischiano i cittadini europei?

Se gli Stati, che hanno la responsabilità politica e sociale verso i propri cittadini, dovessero implementare manovre fiscali per controbilanciare l’impatto della crisi ed evitare una recessione (se non una vera e propria depressione), si troverebbero immediatamente in rotta di collisione con la BCE.

Ecco i punti critici della situazione attuale:

Precedente scomodo: Nel 2022, per arginare lo shock russo, i governi europei hanno speso il 2,5% del PIL in aiuti. Oggi, la BCE considera quella manovra un errore da non ripetere.

Nel 2022, per arginare lo shock russo, i governi europei hanno speso il 2,5% del PIL in aiuti. Oggi, la BCE considera quella manovra un errore da non ripetere. Scenari avversi: Nello scenario base, la BCE prevede un’inflazione al 2,6% per il 2026. Ma nello scenario “avverso”, con il prolungarsi del blocco navale, l’inflazione media balzerebbe al 3,5%, rendendo quasi certi nuovi rialzi dei tassi e quindi la recessione cercata.

Nello scenario base, la BCE prevede un’inflazione al 2,6% per il 2026. Ma nello scenario “avverso”, con il prolungarsi del blocco navale, l’inflazione media balzerebbe al 3,5%, rendendo quasi certi nuovi rialzi dei tassi e quindi la recessione cercata. Tattica dilatoria: Per la riunione del prossimo 30 aprile non sono previsti cambiamenti di policy. La BCE prende tempo, sfruttando la natura “stop-and-go” del conflitto mediorientale.

Francoforte sta dicendo ai governi europei di non fare il loro lavoro. Al contrario, spinge verso un atteggiamento punitivo che verrà pagato, come sempre, dai ceti medi e dal tessuto produttivo. La stabilità dei prezzi è un obiettivo nobile, ma perseguirla distruggendo l’economia reale rischia di essere un’operazione chirurgica perfettamente riuscita su un paziente ormai defunto. Ovviamente, dal punto di vista politico, l’applicazione di queste politiche verrà a segnare l’autorevolezza dei governi stessi, che vengono eletti non per accentuare le crisi , ma per dridurle e per salvaguardare il benessere dei cittadini. Aspettatevi una serie dirovesciamenti democratici nei principali paesi, indipendentemente dal colore politico, ma senza un cambiamento ai vertici di Bruxelles e Francoforte qualsiasi governo europeo è destino a fallire.