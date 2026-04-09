Crisi di Hormuz: le previsioni dell’EIA, i rincari record e la dura reazione dell’Amministrazione Trump

L’amministrazione Trump si trova ad affrontare uno scenario che rischia di trasformarsi in un incubo economico e logistico. Secondo la U.S. Energy Information Administration (EIA), agenzia indipendente del Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti, i prezzi dei carburanti rimarranno su livelli di allarme per tutto l’anno. Il problema alla base non è una semplice fluttuazione ciclica della domanda, ma un vero e proprio blocco geopolitico senza precedenti: la chiusura prolungata dello Stretto di Hormuz legata al conflitto in Iran.

Il quadro delineato nel rapporto Short-Term Energy Outlook dell’EIA si basa peraltro su un’ipotesi ottimistica, ovvero che la crisi si risolva entro la fine del mese. Se così non fosse, i modelli predittivi dell’agenzia rischiano di saltare del tutto.

I numeri della crisi: benzina e diesel fuori controllo

Per comprendere l’impatto sul consumatore e sull’economia reale, è utile osservare le stime fornite dall’agenzia sui prezzi alla pompa. Il rincaro del diesel, in particolare, rappresenta una classica tassa regressiva di stampo inflattivo, in grado di deprimere rapidamente la domanda aggregata.

Tipo di Carburante Picco stimato (Aprile) Media annuale stimata Impatto economico Benzina $4,30 / gallone > $3,70 / gallone Contrazione del reddito disponibile per le famiglie. Diesel > $5,80 / gallone $4,80 / gallone Aumento dei costi di logistica, rincari su cibo e beni di consumo.

Se il prezzo della benzina colpisce l’automobilista americano medio, il vero campanello d’allarme suona per il diesel. Un aumento così marcato dei costi di autotrasporto si trasferisce inevitabilmente lungo tutta la filiera, ma soprattutto sui prezzi finali dei beni di prima necessità.

L’agenzia “naviga a vista”: l’impossibilità di fare modelli

Tristan Abbey, amministratore dell’EIA nominato dall’amministrazione Trump, ha ammesso con pragmatismo le enormi difficoltà tecniche nel redigere queste previsioni. I mercati petroliferi non hanno mai affrontato una chiusura prolungata di questo snodo logistico vitale.

L’EIA fatica a formulare proiezioni per tre motivi fondamentali:

Mancanza di precedenti storici: Non essendo mai stato chiuso lo Stretto, non esistono dati storici su come possa avvenire la sua riapertura.

Non essendo mai stato chiuso lo Stretto, non esistono dati storici su come possa avvenire la sua riapertura. Stime approssimative sulla produzione: L’agenzia può solo ipotizzare i volumi di produzione globale attualmente bloccati o interrotti.

L’agenzia può solo ipotizzare i volumi di produzione globale attualmente bloccati o interrotti. Tempistiche di normalizzazione: Anche a conflitto concluso, ci vorranno mesi per smaltire gli arretrati e ripristinare le rotte delle petroliere, mantenendo un “premio di rischio” strutturale sulle quotazioni del greggio.

Le aspettative di Trump e le conseguenze politiche

Cosa si attende, dunque, l’amministrazione Trump? Da un punto di vista strettamente tecnico, la Casa Bianca si aspetta che i prezzi continuino a salire finché le variabili geopolitiche non saranno risolte. I prezzi rischiano di restare elevati anche dopo, o almeno mediamente superiori al periodo precedente. Per ora la reazione dell’amministrazione è solo retorico-verbale.

Con il protrarsi della chiusura per oltre un mese, causando carenze energetiche in Asia e Africa e inflazione interna, il Presidente ha inasprito notevolmente i toni. Dalle dichiarazioni della domenica di Pasqua, in cui intimava senza mezzi termini di riaprire immediatamente lo stretto, si è passati a ultimatum perentori. La presidenza ha infatti prospettato ritorsioni severissime e un’escalation militare massiccia in assenza di un accordo entro le scadenze prefissate.

Le conseguenze politiche di prezzi energetici così elevati sono tradizionalmente devastanti per qualsiasi esecutivo in carica. L’inflazione da costi (cost-push inflation) erode rapidamente il potere d’acquisto della classe media, la base elettorale storica. La campagna elettorale di Trump era completamente basata sui prezzi contenuti dei carburanti: cosa pensa di dire per influenzare le elezioni di Mid-Term?