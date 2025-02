Crisi delle Uova: negli USA prezzi alle stelle perché mancano le galline

Sotto l’amministrazione Biden-Harris, gli allevatori sono stati costretti a sopprimere decine di milioni di galline ovaiole per contenere l’epidemia di influenza aviaria. Come conseguenza diretta, il totale del patrimonio avicolo nazionale è precipitato al livello più basso in quasi un decennio, portando i prezzi all’ingrosso delle uova a livelli record. Senza galline non ci sono uova e le galline non si creano dall’oggi al domani.

Trump ha dichiarato questa settimana che il Segretario all’Agricoltura Brooke Rollins interverrà sull’impennata dei prezzi delle uova, aggiungendo: “Abbiamo ereditato tutti i problemi”.

Trump ha ragione quando afferma che il caos dell’inflazione delle uova è stato “ereditato”, poiché gli ultimi dati di Bloomberg mostrano che la popolazione di galline ovaiole della nazione è scesa al livello più basso dal 2016 il mese scorso. Questo calo è stato causato dagli allevatori costretti a abbattere i capi allevati durante il primo mandato di Biden per frenare l’epidemia di influenza aviaria. Ovviamente senza produzione di uova per mancanza di galline, i prezzi delle uova vanno alle stelle.

“Per me era importante vedere in prima persona un allevamento di galline ovaiole che applica misure di biosicurezza rigorose. Abbiamo molto lavoro da fare per combattere l’influenza aviaria, aiutare il nostro settore avicolo a riprendersi e abbassare il prezzo delle uova per tutti gli americani. A metà settimana ci saranno ulteriori aggiornamenti su questo argomento”, ha scritto Rollins lunedì su X.

La stampa di lunedì dell’Urner Barry Egg Index EBP mostra che i prezzi all’ingrosso sono balzati a 7,56 dollari, un nuovo record. Anche secondo il Dipartimento dell’Agricoltura siamo ad un prezzo oltre gli 8 dollari la dozzina! Dalla fine di dicembre, i prezzi all’ingrosso sono balzati a nuovi record ogni settimana, con segnalazioni di carenza di uova a livello nazionale.

Secondo il quadro di controllo dell’influenza aviaria dell’USDA , negli ultimi 30 giorni 19 milioni di volatili negli Stati Uniti sono stati infettati dall’influenza aviaria.