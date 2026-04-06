Crisi del software: l’India paga il 100% ma ottiene solo il 60% del Rafale. Parigi rischia l’accordo?

A Nuova Delhi i conti non tornano, e la Francia potrebbe presto scoprirlo a proprie spese. Il tanto discusso accordo per l’acquisizione dei caccia Dassault Rafale sta affrontando un ostacolo che non riguarda la fusoliera, l’aerodinamica o la potenza dei motori, ma l’anima invisibile e costosissima del velivolo: il software.

Secondo recenti indiscrezioni, il governo di Parigi si rifiuta di fornire all’India il codice sorgente del radar AESA Thales RBE2, dell’unità modulare di elaborazione dati (MDPU) e della sofisticata suite di guerra elettronica SPECTRA. In termini prettamente economici e contrattuali, questo si traduce in un paradosso inaccettabile: l’India paga il prezzo pieno per l’intero sistema d’arma, ma ottiene di fatto solo il 60% del velivolo.

Da un punto di vista macroeconomico, l’acquisto di armamenti esteri senza trasferimento tecnologico è sempre una perdita netta, un deflusso di capitali che non attiva alcun moltiplicatore keynesiano interno. Ma qui il problema è persino peggiore. In un caccia moderno di quinta o quarta generazione avanzata, il software rappresenta ormai tra il 30% e il 40% del costo totale, una quota destinata a superare la soglia del 50% con l’avanzare delle tecnologie legate all’intelligenza artificiale.

Acquistare un jet senza avere le “chiavi di casa” digitali significa stipulare un contratto di dipendenza cronica con il produttore estero (OEM), esattamente come molti paesi che acquistano il caccia F-35 fanno con la Lockheed, un punto estremamente controverso e contestato. Ogni qualvolta l’Aeronautica Indiana (IAF) vorrà aggiornare le proprie tattiche o integrare un sistema d’arma non francese, dovrà bussare alla porta della Dassault e pagare un conto salato per una modifica invisibile. Questo è il punto critico: se la Dassault continuerà a fare la furba, credendo di poter mungere le casse di Nuova Delhi all’infinito per ogni banale aggiornamento, c’è il reale rischio che l’India lasci l’accordo Rafale. Se l’India paga cifre astronomiche, non lo farà per niente.

Per comprendere la gravità tecnica della questione, è utile osservare come è strutturato il software di questi velivoli, basato su un’architettura a strati:

Livello Software Funzione Principale Ruolo Operativo Basso (Hardware) Driver e astrazione hardware Interfaccia diretta con radar, sensori e attuatori di volo. Medio (Sistema) Servizi operativi e librerie Gestione della memoria, filtri matematici, protocolli di comunicazione. Alto (Missione) Logica operativa e di combattimento Fusione dei sensori, gestione armi, guerra elettronica, interfaccia pilota.

L’intera architettura del Rafale comprende milioni di righe di codice. Quello che l’IAF richiede con forza non è la riscrittura dei livelli bassi e medi, che sono standardizzati e ampiamente testati, ma l’accesso incondizionato ai livelli di interfaccia hardware per montare nuovi sensori, e soprattutto ai livelli alti per gestire autonomamente il carico bellico.

La soluzione proposta dalla Francia, ovvero fornire una semplice interfaccia di programmazione (API) chiusa, è una trappola. Un’API permette di operare solo entro i limiti decisi dal creatore originario. Se domani l’India volesse integrare i missili russi R-37M, o gestire sciami di droni gregari (CCA) lanciati direttamente dal Rafale, un’interfaccia standard si rivelerebbe del tutto insufficiente. Parigi potrebbe semplicemente vietare l’integrazione, bloccando di fatto la sovranità strategica indiana.

Affidarsi a software di cui non si conosce il sorgente espone inoltre a rischi operativi non calcolabili. Negli anni ’80 l’India acquistò le bombe francesi Durandal per i propri caccia Jaguar. Anni dopo, e solo per puro caso durante un’esercitazione, l’IAF scoprì che un difetto nel codice impediva lo sgancio degli ordigni. Un bug che in guerra avrebbe avuto conseguenze fatali.

La conclusione è lampante. La sovranità tecnologica non si noleggia. L’India non dovrebbe procedere all’acquisto a meno che la Francia non garantisca l’accesso a qualsiasi parte del codice sorgente necessario, a costi nominali e pre-negoziati. Se l’OEM francese rifiuta di collaborare in modo trasparente, Nuova Delhi farà bene ad alzarsi dal tavolo delle trattative.