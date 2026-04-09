EconomiaFinanzaUSA
Crisi del credito privato: Moody’s boccia l’Outlook di Blue Owl. La Fuga degli investitori rischia di Contagiare il Sistema?
Moody’s taglia l’outlook sul fondo da 36 miliardi di Blue Owl. Un’ondata di riscatti da parte di investitori spaventati dall’AI e dai fallimenti aziendali sta mettendo a nudo le fragilità del mercato del credito privato da 2.000 miliardi di dollari. Ecco cosa rischia il sistema.
Il colosso del credito privato Blue Owl è nell’occhio del ciclone. Le sue azioni continuano a scivolare a Wall Street, spazzando via ogni timido tentativo di rimbalzo, ma la vera notizia che fa tremare i polsi agli investitori istituzionali è un’altra. Moody’s ha appena tagliato l’outlook su un fondo non quotato di Blue Owl da 36 miliardi di dollari, passandolo da “stabile” a “negativo”.
Il motivo? Un’ondata di richieste di riscatto che, nel primo trimestre del 2026, ha raggiunto livelli di guardia, nettamente superiori a quelli dei concorrenti. Il mercato ombra del credito privato, un leviatano da 2.000 miliardi di dollari cresciuto a dismisura nell’era dei tassi a zero, sta affrontando il suo primo, vero, stress test di liquidità.
I Numeri della Fuga: Quando l’Illiquidità Diventa un Problema
Il declassamento dell’outlook di Blue Owl Credit Income Corp (OCIC) evidenzia una criticità strutturale: la maggior parte delle richieste di rimborso proviene da un numero molto limitato di investitori. Questo rivela una pericolosa concentrazione nella base azionaria, unita a un panico crescente tra gli investitori retail, improvvisamente preoccupati per la trasparenza, i criteri di prestito e, soprattutto, le valutazioni reali degli asset.
Per comprendere la portata del fenomeno, diamo un’occhiata ai numeri dei riscatti nel primo trimestre del 2026:
|Fondo Blue Owl
|Richieste di Riscatto (Q1 2026)
|Richieste Precedenti (Q4 2025)
|Azione della Società
|Technology Income Corp
|40,7%
|N/A
|Rimborsi limitati/congelati
|Credit Income Corp (OCIC)
|21,9%
|5,2%
|Rimborsi bloccati al 5%
La risposta di Blue Owl, che ha sottolineato come il 90% degli investitori di OCIC non abbia chiesto di uscire, non è bastata a rassicurare Moody’s, ma ha anzi confermato il rischio di concentrazione.
L’Origine della Rinnovata Crisi: Software, AI e Retail
Qual è la natura di questa crisi innescata dal caso Blue Owl? Il problema nasce dall’incontro fatale tra due fattori.
Da un lato, l’aggressiva espansione dei gestori verso gli investitori retail (al dettaglio) e High-Net-Worth (facoltosi). A differenza dei grandi istituzionali, il pubblico retail è notoriamente meno paziente e prevedibile durante i periodi di volatilità. Hanno comprato l’illusione di rendimenti alti e stabili tipici del credito privato, ma si stanno scontrando con la dura realtà: questi veicoli offrono bassa volatilità semplicemente perché non sono quotati quotidianamente, ma il prezzo da pagare è la mancanza di liquidità quando serve.
Dall’altro lato, ci sono le fondamenta macroeconomiche e tecnologiche. Le crepe sono apparse a fine 2025 con i fallimenti di Tricolor e Firstbrands, ma si sono allargate a causa di un timore sistemico: l’Intelligenza Artificiale. Blue Owl è storicamente specializzata nel finanziamento di aziende tecnologiche e di software, un tempo considerate resilienti e anticicliche. Oggi, gli investitori temono che l’AI possa scardinare rapidamente i modelli di business del software tradizionale, rendendo inesigibili i crediti che lo sostengono.
Perché l’Outlook è negativo?
Moody’s non fa sconti. L’outlook è negativo perché la società di rating si aspetta che i deflussi massicci persistano, erodendo le attuali (e un tempo forti) posizioni di capitale e liquidità.
Inoltre, le manovre difensive di Blue Owl hanno destato non poche perplessità. La vendita di 1,4 miliardi di dollari di asset a un consorzio comprendente un assicuratore affiliato, fatta per generare cassa e pagare i debiti, ha sollevato dubbi di “cherry-picking”. In parole povere: il sospetto è che siano stati venduti gli asset migliori, lasciando nel fondo le esposizioni più tossiche e sottoperformanti, a danno di chi non è riuscito a fuggire in tempo. Un calo reale del 20% nel valore degli asset sottostanti basterebbe a violare i rigide requisiti normativi.
La spirale può essere fermata?
Dal punto di vista della pura teoria economica e del pragmatismo keynesiano, una crisi di liquidità in un mercato illiquido è la più difficile da arrestare senza un prestatore di ultima istanza.
Bloccare o limitare i rimborsi al 5%, come sta facendo Blue Owl per tamponare l’emorragia, salva la cassa nel breve termine, ma distrugge la fiducia nel lungo, incentivando ancora più investitori a mettersi in fila per ritirare i propri fondi alla prima finestra utile. Voi investireste in futuro in una società che non è in grado di gestire il flusso dei rimborsi? Per fermare il contagio (che ha già toccato il fondo da 33 miliardi di Cliffwater, declassato da S&P), servirebbe una stabilizzazione macroeconomica che allontani lo spettro dei default aziendali o, in alternativa, un massiccio intervento di capitali istituzionali “pazienti” disposti a comprare questi crediti a sconto, ma non si capisce perché questi dovrebbero tollerare l’azzardo morale.
Fino ad allora, il re è nudo, e il mercato sta scoprendo che nel mondo finanziario non esistono pasti gratis, né rendimenti elevati privi di rischio.
You must be logged in to post a comment Login