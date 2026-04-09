Crisi del credito privato: Moody’s boccia l’Outlook di Blue Owl. La Fuga degli investitori rischia di Contagiare il Sistema?

Il colosso del credito privato Blue Owl è nell’occhio del ciclone. Le sue azioni continuano a scivolare a Wall Street, spazzando via ogni timido tentativo di rimbalzo, ma la vera notizia che fa tremare i polsi agli investitori istituzionali è un’altra. Moody’s ha appena tagliato l’outlook su un fondo non quotato di Blue Owl da 36 miliardi di dollari, passandolo da “stabile” a “negativo”.

Il motivo? Un’ondata di richieste di riscatto che, nel primo trimestre del 2026, ha raggiunto livelli di guardia, nettamente superiori a quelli dei concorrenti. Il mercato ombra del credito privato, un leviatano da 2.000 miliardi di dollari cresciuto a dismisura nell’era dei tassi a zero, sta affrontando il suo primo, vero, stress test di liquidità.

I Numeri della Fuga: Quando l’Illiquidità Diventa un Problema

Il declassamento dell’outlook di Blue Owl Credit Income Corp (OCIC) evidenzia una criticità strutturale: la maggior parte delle richieste di rimborso proviene da un numero molto limitato di investitori. Questo rivela una pericolosa concentrazione nella base azionaria, unita a un panico crescente tra gli investitori retail, improvvisamente preoccupati per la trasparenza, i criteri di prestito e, soprattutto, le valutazioni reali degli asset.

Per comprendere la portata del fenomeno, diamo un’occhiata ai numeri dei riscatti nel primo trimestre del 2026:

Fondo Blue Owl Richieste di Riscatto (Q1 2026) Richieste Precedenti (Q4 2025) Azione della Società Technology Income Corp 40,7% N/A Rimborsi limitati/congelati Credit Income Corp (OCIC) 21,9% 5,2% Rimborsi bloccati al 5%

La risposta di Blue Owl, che ha sottolineato come il 90% degli investitori di OCIC non abbia chiesto di uscire, non è bastata a rassicurare Moody’s, ma ha anzi confermato il rischio di concentrazione.

L’Origine della Rinnovata Crisi: Software, AI e Retail

Qual è la natura di questa crisi innescata dal caso Blue Owl? Il problema nasce dall’incontro fatale tra due fattori.

Da un lato, l’aggressiva espansione dei gestori verso gli investitori retail (al dettaglio) e High-Net-Worth (facoltosi). A differenza dei grandi istituzionali, il pubblico retail è notoriamente meno paziente e prevedibile durante i periodi di volatilità. Hanno comprato l’illusione di rendimenti alti e stabili tipici del credito privato, ma si stanno scontrando con la dura realtà: questi veicoli offrono bassa volatilità semplicemente perché non sono quotati quotidianamente, ma il prezzo da pagare è la mancanza di liquidità quando serve.

Dall’altro lato, ci sono le fondamenta macroeconomiche e tecnologiche. Le crepe sono apparse a fine 2025 con i fallimenti di Tricolor e Firstbrands, ma si sono allargate a causa di un timore sistemico: l’Intelligenza Artificiale. Blue Owl è storicamente specializzata nel finanziamento di aziende tecnologiche e di software, un tempo considerate resilienti e anticicliche. Oggi, gli investitori temono che l’AI possa scardinare rapidamente i modelli di business del software tradizionale, rendendo inesigibili i crediti che lo sostengono.

Perché l’Outlook è negativo?

Moody’s non fa sconti. L’outlook è negativo perché la società di rating si aspetta che i deflussi massicci persistano, erodendo le attuali (e un tempo forti) posizioni di capitale e liquidità.

Inoltre, le manovre difensive di Blue Owl hanno destato non poche perplessità. La vendita di 1,4 miliardi di dollari di asset a un consorzio comprendente un assicuratore affiliato, fatta per generare cassa e pagare i debiti, ha sollevato dubbi di “cherry-picking”. In parole povere: il sospetto è che siano stati venduti gli asset migliori, lasciando nel fondo le esposizioni più tossiche e sottoperformanti, a danno di chi non è riuscito a fuggire in tempo. Un calo reale del 20% nel valore degli asset sottostanti basterebbe a violare i rigide requisiti normativi.

La spirale può essere fermata?

Dal punto di vista della pura teoria economica e del pragmatismo keynesiano, una crisi di liquidità in un mercato illiquido è la più difficile da arrestare senza un prestatore di ultima istanza.

Bloccare o limitare i rimborsi al 5%, come sta facendo Blue Owl per tamponare l’emorragia, salva la cassa nel breve termine, ma distrugge la fiducia nel lungo, incentivando ancora più investitori a mettersi in fila per ritirare i propri fondi alla prima finestra utile. Voi investireste in futuro in una società che non è in grado di gestire il flusso dei rimborsi? Per fermare il contagio (che ha già toccato il fondo da 33 miliardi di Cliffwater, declassato da S&P), servirebbe una stabilizzazione macroeconomica che allontani lo spettro dei default aziendali o, in alternativa, un massiccio intervento di capitali istituzionali “pazienti” disposti a comprare questi crediti a sconto, ma non si capisce perché questi dovrebbero tollerare l’azzardo morale.

Fino ad allora, il re è nudo, e il mercato sta scoprendo che nel mondo finanziario non esistono pasti gratis, né rendimenti elevati privi di rischio.