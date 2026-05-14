Crisi del carburante e voli cancellati: guida pratica ai rimborsi e ai diritti del passeggero

Il settore del trasporto aereo sta attraversando una fase di turbolenza che poco ha a che fare con le correnti d’alta quota, ma invece hanno motlo a che fare con le vicende dei trasporti marittimi nel Golfo Persico e nello Stretto di Hormuz.

Ricodiamo che questa vicenda ha causato la cosiddetta “crisi del carburante avio” — declinata tra carenze logistiche e impennate dei costi — che sta costringendo molte compagnie a tagliare rotte e cancellare voli, lasciando migliaia di passeggeri a terra. Una scelta che trasferisce l’onere sui consumatori, costretti a cercare altri voli, altri mezzi di trasporto o restare a casa.

Bisogna dire che, almeno in teoria, il quadro normativo europeo rimane uno dei più solidi a tutela del cittadino. Nonostante le compagnie tentino spesso di invocare la “causa di forza maggiore” per evitare esborsi, le regole sono chiare: il rischio d’impresa non può essere scaricato sull’utente finale.

Il baluardo normativo: il Regolamento (CE) n. 261/2004

Il punto di partenza per ogni viaggiatore è il Regolamento (CE) n. 261/2004. Questa norma non fa distinzioni di “blasone”: che stiate volando con una compagnia di bandiera o con una low-cost, i vostri diritti sono identici. In caso di cancellazione, il vettore ha degli obblighi precisi che scattano immediatamente.

Le opzioni fondamentali che la compagnia deve offrirvi sono due:

Il rimborso integrale del biglietto: deve avvenire entro 7 giorni. Dal 2026, una novità importante riguarda le commissioni pagate alle agenzie online (OTA), che devono essere incluse nel rimborso. Quindi si rimborsa il totale di quanto pagato. La riprotezione: ovvero un volo alternativo verso la destinazione finale, alle medesime condizioni, “il prima possibile” o in una data successiva di vostro gradimento.

Il nodo del carburante: quando scatta la compensazione?

Per il viaggiatore è rpevista anche una compensazione, variabile a seconda della distanza e del biglietto, che può variare dai 250 ai 600 euro, ma questa ha una casistica un po’ più complessa. Qui entriamo nel campo della sottigliezza tecnica che spesso decide l’esito di un reclamo. Non tutte le cancellazioni legate al carburante sono uguali. La giurisprudenza europea, supportata dalle recenti dichiarazioni del commissario ai Trasporti Tzitzikostas, distingue nettamente tra impossibilità fisica e scelta commerciale.

Causa della cancellazione Rimborso / Riprotezione Assistenza in aeroporto Compensazione (250-600€) Carenza fisica del carburante (es. sciopero dei depositi, guasto agli oleodotti) ✅ Garantito ✅ Garantita ❌ No (Circostanza straordinaria) Costo eccessivo (es. la rotta non è più profittevole causa caro-carburante) ✅ Garantito ✅ Garantita ✅ Sì (Rischio d’impresa)

In breve: se la compagnia cancella perché il cherosene costa troppo e il volo è in perdita, sta compiendo una scelta economica. Di conseguenza, oltre al rimborso o al volo alternativo, vi spetta la compensazione pecuniaria (dai 250 ai 600 euro in base alla distanza). Se invece fisicamente non c’è il carburante, allora questo non è dovuto. Il problema per il viaggiatore è andare alle origini della causa del mancato volo.

L’assistenza: un diritto, non un favore

Se siete già “prigionieri” in aeroporto, la compagnia non può abbandonarvi a voi stessi. L’assistenza è dovuta a prescindere dal motivo della cancellazione. Questo include:

Pasti e bevande per tutta la durata dell’attesa.

Sistemazione in hotel se il nuovo volo parte il giorno successivo.

Trasferimenti da e per l’aeroporto.

È bene ricordare che questi servizi dovrebbero essere offerti proattivamente, cioè deve attivarsi lei, non aspettare che voi lo richiediate. Se la compagnia non provvede e siete costretti a pagare di tasca vostra, conservate ogni scontrino: potrete chiederne il rimborso integrale, purché le spese siano ragionevoli (evitate il caviale, insomma).

Supplementi illegittimi e sentenze della Cassazione

Un fenomeno odioso segnalato recentemente riguarda la richiesta di “integrazioni carburante” su biglietti già emessi. La posizione dell’UE è ferma: il prezzo finale deve essere noto al momento dell’acquisto. Richiedere soldi extra a posteriori è una pratica illegittima, a meno che non fosse specificato con estrema chiarezza nel contratto (cosa rarissima nei contratti standard).

A rafforzare la posizione del viaggiatore interviene anche la Corte di Cassazione italiana (ordinanza n. 9002/2026), che ha ribadito come le difficoltà finanziarie del vettore non costituiscano mai una “scusa” valida per negare i diritti dei passeggeri. Il messaggio è chiaro: chi vende un servizio deve essere in grado di garantirlo o di risarcirne il mancato godimento.

Guida pratica al reclamo: i passi da seguire

Se il vostro volo viene cancellato, non perdetevi d’animo e seguite questa scaletta:

Documentate tutto: Foto dei tabelloni, email, screenshot dei messaggi della compagnia. Chiedete al desk il motivo scritto della cancellazione del volo. Contatto formale: Inviate un reclamo tramite i canali ufficiali della compagnia (spesso moduli web o PEC). Citare il Regolamento 261/2004 solitamente accelera le pratiche. Intervento dell’ENAC: Se dopo sei settimane la compagnia tace o nega il rimborso, rivolgetevi all’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile tramite il loro portale online. È una procedura gratuita che funge da forte deterrente per i vettori inadempienti.

Il rischio del “fai da te” e la sicurezza dei pacchetti

Un ultimo consiglio per i viaggiatori “liberi professionisti della vacanza”: se prenotate volo e hotel separatamente, la compagnia aerea risponde solo del volo. Se perdete tre notti in albergo a causa della cancellazione del volo, la compagnia non è tenuta a rimborsarvi l’hotel. In questi scenari, l’acquisto di un pacchetto turistico (volo+hotel) offre una schermatura totale, poiché l’organizzatore è responsabile della riuscita dell’intera vacanza.

1) Fonti Informative Real-Time