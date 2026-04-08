Crisi dei carburanti, l’Australia fa i conti con la realtà: il Queensland spinge per il petrolio del Taroom Trough

Downunder iniziano ad avere dei ripensamenti sulle politiche carboniche. Mercoledì lo Stato del Queensland ha esortato il governo federale australiano ad accelerare l’approvazione del progetto Taroom Trough, che rappresenterebbe il primo nuovo progetto di sfruttamento petrolifero nel Paese da 50 anni a questa parte.

Il governo dello Stato del Queensland sta dando il proprio sostegno al progetto Taroom Trough per l’estrazione di petrolio in un sito a ovest di Brisbane e invita il governo federale a valutare il piano di sviluppo nell’ambito del National Interest Fast-Track Assessment Pathway, eliminando i ritardi nell’immissione sul mercato della produzione di petrolio su larga scala.

In un momento di grave crisi dell’approvvigionamento di carburante in Australia, il governo del Queensland sta cercando di accelerare i tempi di approvazione del progetto Taroom Trough, che rafforzerebbe la sicurezza energetica a lungo termine della nazione, ha dichiarato mercoledì il governo statale.

I primi barili di petrolio provenienti dal Taroom Trough stanno ora entrando nell’approvvigionamento interno di carburante, con Shell che produce 200 barili di greggio al giorno, che vengono raffinati presso la raffineria iOR di Eromanga e trasformati in diesel.

Per sostenere lo sviluppo del Taroom Trough come principale fonte di approvvigionamento petrolifero per il combustibile nazionale, il governo del Queensland ha annunciato che ottimizzerà le strade e le infrastrutture principali nell’ambito di un nuovo Piano di Sviluppo del Taroom Trough e ora chiede al governo federale di accelerare l’approvazione.

Il ministro dell’Ambiente australiano, Murray Watt, ha dichiarato oggi a Sky News che il governo federale non ha ancora ricevuto alcuna proposta dal governo del Queensland in merito a questo sviluppo.

Watt ha tuttavia aggiunto: “Siamo aperti a qualsiasi buona idea che venga proposta per rafforzare la nostra capacità sovrana, purché sia economicamente e ambientalmente sostenibile”.

All’inizio di quest’anno, il governo del Queensland ha nominato i candidati prescelti per l’esplorazione di petrolio e gas nel Taroom Trough, in una mossa volta a potenzialmente aprire la prima nuova grande provincia di idrocarburi in Australia dagli anni ’70.

Questo è avvenuto solo poche settimane prima che la guerra in Medio Oriente sconvolgesse i mercati globali del petrolio e dei carburanti, costringendo il governo australiano a intervenire per preservare l’approvvigionamento interno e proteggere i consumatori dimezzando l’accisa su benzina e diesel per tre mesi, nel tentativo di alleviare lo stress finanziario causato dall’impennata dei prezzi dei carburanti. In realtà l’Australia potrebbe essere autosufficiente come produzione petrolifera, perché ha riserve valutate nel 2025 pari a 1,8 miliardi di barili di petrolio, il consumo annuale è pari a 1,15 milioni di barili al giorno.