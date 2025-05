Le aziende chimiche stanno mettendo in vendita le attività europee per rivedere le loro operazioni nella regione per far fronte ai prezzi elevati dell’energia e alla concorrenza dei nuovi impianti in Asia e Medio Oriente. La notizia, che comunque ha già un suo fondamento logico, è stata riportata da FT.

Il gruppo chimico saudita Sabic sta lavorando con i banchieri per esplorare le opzioni, tra cui la vendita delle sue attività petrolchimiche europee, secondo quanto riferito da persone che hanno familiarità con la questione. Anche Dow, LyondellBasell, Shell e BP hanno segnalato che stanno valutando opzioni per le attività nella regione.

Le decisioni arrivano mentre i costi dell’energia in Europa rimangono elevati dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia nel 2022 e mentre l’industria costruisce nuovi impianti in altre regioni. Ciò ha intensificato la pressione sul settore chimico, che rappresenta circa il 5-7% del fatturato manifatturiero europeo e impiega più di 1,2 milioni di persone.

“Sono previste molte forniture aggiuntive in aree geografiche come la Cina e il Medio Oriente. Alcuni team di gestione guardano alle vecchie attività europee e pensano ‘non siamo così sicuri di poter competere’”, ha dichiarato Sebastian Bray, responsabile della ricerca chimica della banca d’investimento Berenberg.

“Qual è stato il fattore decisivo che ha spinto le aziende a considerare l’uscita dai loro asset? L’aumento dei costi energetici”, ha aggiunto Bray.

Il Consiglio europeo dell’industria chimica ha avvertito a gennaio che negli ultimi due anni è stata programmata la chiusura di oltre 11 milioni di tonnellate di capacità nella regione, con un impatto su 21 grandi siti.

Ha aggiunto che con i prezzi del gas da quattro a cinque volte superiori a quelli degli Stati Uniti, la competitività del settore “è sotto pressione” e ha chiesto un intervento urgente da parte dei responsabili politici dell’UE.

La Sabic, fondata dal governo saudita e posseduta in maggioranza dal gruppo petrolifero statale Saudi Aramco, sta lavorando con i banchieri di Lazard e Goldman Sachs al suo processo.

Le sue attività petrolchimiche in Europa generano circa 3 miliardi di dollari di ricavi e circa 250 milioni di dollari di utili al lordo di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti all’anno, hanno aggiunto le persone a conoscenza della questione. Hanno precisato che non è stata presa alcuna decisione definitiva.

In ottobre Dow ha dichiarato che avrebbe avviato una revisione strategica di alcune attività nella regione, dopo che lo scorso maggio LyondellBasell, con sede a Houston, aveva annunciato l’avvio di una propria revisione strategica delle attività europee.

“Il contesto normativo europeo ha portato a sfide crescenti in molti settori e catene del valore”, ha dichiarato Jim Fitterling, amministratore delegato e presidente della Dow, in occasione dei risultati del terzo trimestre della società. “Stiamo annunciando una revisione strategica di alcune attività in Europa, principalmente quelle del settore poliuretani”.

Sir Jim Ratcliffe, il miliardario proprietario del gruppo petrolchimico Ineos, ha sempre avvertito che l’industria chimica britannica si sta avviando all’estinzione a causa degli alti prezzi dell’energia e delle tasse sul carbonio.

“Stiamo assistendo all’estinzione di una delle nostre principali industrie, in quanto la produzione chimica viene spremuta”, ha dichiarato a gennaio. La settimana scorsa ha invitato il Regno Unito a “ripensare” le tasse.

A marzo Ineos ha venduto la sua attività nei compositi, che fornisce resine e rivestimenti per la produzione di materie plastiche, per 1,7 miliardi di euro a KPS Capital Partners. L’attività aveva 17 siti in Europa, Nord e Sud America, Asia e Medio Oriente.

A dimostrazione del fatto che le aziende chimiche europee stanno cercando di assicurarsi forniture di gas più economiche e meno volatili, la settimana scorsa Ineos ha dichiarato di aver firmato un accordo di fornitura di gas statunitense della durata di otto anni con l’altra azienda chimica Covestro.

Con queste chiusure si realizza la desertificazione industriale dell’Unione Europea, testardamente cercata dalla Commissione Europea con le politiche energetiche che hanno condotto a un’esplosione dei prezzi e normative sempre più stringenti e francamente insensate. Fra i paesi più colpitici ci saranno i Paesi Bassi, la Germania, la Repubblica Ceca, ma anche l’Italia rischia di vedere preziosi posti di lavoro e impiandi industriali estinguersi.