Crisi Carburanti in Arrivo: aumenta la domanda, ma le Politiche Green chiudono le raffinerie

La situazione dei margini nel settore petrolifero si è fatta pesante nelle ultime settimane. ma in una situazione contraddittoria di aumento della domanda. Una situazione pericolosa, causata da normative sbagliate.

Le raffinerie passano ai biocarburanti o chiudono a causa di normative ostili, ma la domanda di prodotti petroliferi è in crescita. Questo potrebbe portare a uno squilibrio del mercato che renderà questi prodotti più costosi o a uno squilibrio geografico, che non piace a chi ha a cuore la sicurezza dell’approvvigionamento. Un problema che può diventare grave e impattante, ma che nessuno ta considerando.

Secondo una recente stima degli analisti di Wood Mackenzie, 101 raffinerie su 410 in tutto il mondo rischiano di essere chiuse nel prossimo decennio e rappresentano il 21% della capacità di raffinazione globale. Le ragioni di questa stima includono il picco della domanda di petrolio che ridurrebbe la richiesta di produzione delle raffinerie e gli alti costi operativi in luoghi come l’Europa, che riscuotono tasse sulle emissioni di carbonio dalla loro industria energetica.

In effetti, Wood Mac ritiene che i costi operativi gonfiati delle raffinerie siano un fattore di rischio particolarmente importante per le loro prospettive future, oltre che per i loro investimenti nella decarbonizzazione. “Le raffinerie senza investimenti impegnati in tecnologie a basse emissioni di carbonio, come la cattura del carbonio, gli aggiornamenti dell’efficienza energetica o i combustibili alternativi, sono particolarmente esposte”, scrivono gli analisti. “Quelle situate in regioni in cui i costi dei prezzi del carbonio sono consolidati o in aumento, tra cui l’UE, il Regno Unito e il Canada, subiscono le maggiori pressioni”.

I prezzi del carbonio in queste giurisdizioni sono destinati a salire fino a tre volte al di sopra della media globale entro il 2035, il che probabilmente renderà economicamente insensato il proseguimento della vita di alcune raffinerie nell’UE, nel Regno Unito e in Canada, a meno che le politiche non cambino.

Alla fine dell’anno scorso, gli analisti e i commercianti hanno dichiarato a Reuters di aspettarsi un aumento dei prezzi del gasolio quest’anno a causa della chiusura delle raffinerie.

Al momento dell’uscita del rapporto, i raffinatori stavano sperimentando margini depressi in tutte le aree geografiche. Ma con la chiusura di diverse raffinerie prevista per quest’anno, le cose sarebbero cambiate, il che suggerisce che la domanda di carburante è rimasta stabile, se non in attiva crescita.

Tuttavia, alcuni hanno previsto che la domanda crescerà quest’anno, anche in seguito alla chiusura di tre grandi impianti di raffinazione: la raffineria di Grangemouth, l’unico impianto di lavorazione del greggio in Scozia, la cui chiusura è prevista per il secondo trimestre del 2025; la raffineria di Houston di LyondellBasell e la raffineria di Los Angeles di Phillips 66, la cui chiusura è prevista per la fine del prossimo anno.

Queste tre rappresentano una capacità di raffinazione di circa 1 milione di barili al giorno.

Nel frattempo, tuttavia, circa 800.000 bpd di nuova capacità di raffinazione sono destinati ad essere avviati in Asia, rafforzando la tesi che i costi operativi sono un fattore cruciale, così come le tasse sulle emissioni di carbonio: I Paesi asiatici non hanno nemmeno lontanamente una legislazione sulla carbon tax così severa come quella del Regno Unito, dell’Unione Europea e della California.

La capacità nuova NON è dove si chiude la vecchia

Quindi, questi 800.000 bpd di nuova capacità compenserebbero certamente le chiusure, ma si tratta di capacità all’estero, non in patria, e molti sono arrivati a vedere questo come un potenziale problema per la sicurezza degli approvvigionamenti: da qui l’intenzione dell’UE di investire direttamente nella produzione di GNL in tutto il mondo, ad esempio.

In questo contesto, è interessante che l’analisi di Wood Mac indichi l’Europa e la Cina come sedi della maggior parte delle raffinerie a rischio di chiusura. Mentre in Europa la ragione principale sembra essere la carbon tax e il suo effetto sui costi operativi, per la Cina il fattore principale è la decarbonizzazione e più specificamente l’elettrificazione dei trasporti.

Molti osservatori hanno sostenuto che la spinta concertata della Cina verso l’elettrificazione e la diversificazione in autocarri alimentati a LNG avrebbe eliminato gran parte della domanda di petrolio. In effetti, i dati sui consumi suggeriscono che l’impatto c’è stato. Tuttavia, una nuova raffineria è entrata in funzione in Cina pochi mesi fa e, più recentemente, è stata avviata la sua seconda unità, aggiungendo altri 400.000 bpd alla capacità totale del Paese. Sembra che la domanda non sia ancora morta e non lo sarà per un po’ di tempo, soprattutto per coloro che fanno delle loro raffinerie anche dei complessi petrolchimici.

Secondo Wood Mackenzie, gli impianti di raffinazione e petrolchimici hanno le migliori possibilità di sopravvivenza. Questo perché la maggior parte delle previsioni sulla domanda di combustibili, anche se basate su politiche che non sono immutabili come molti pensano, vedono un calo nel medio termine. La maggior parte delle previsioni per la plastica, invece, sono piuttosto rosee, indipendentemente dalle politiche climatiche.

Le chiusure porteranno a crisi nelle forniture in Occidente

Se le chiusure procedono come previsto, cosa abbastanza probabile nell’attuale contesto politico in luoghi come l’Europa, l’UE e il Canada, c’è il rischio che si verifichi una carenza di carburante, come riportato dalla U.S. Energy Information Administration nell’edizione di marzo del suo Short-Term Energy Outlook.

Il motivo: mentre le raffinerie chiudono, la domanda di carburanti, in particolare di gasolio, ha ripetutamente sorpreso al rialzo. Per far fronte alla potenziale carenza, l’EIA ha dichiarato che gli Stati Uniti potrebbero dover limitare le esportazioni di carburante, perché la sicurezza dell’approvvigionamento energetico è importante. Però se gli USA rallentano l’export, qualcun altro dovrà produrlo e saranno gli orientali, da cui i Canada e Paesi Europei saranno sempre più dipendenti.

Sembra quindi che la domanda non sia la ragione principale della chiusura delle raffinerie. Con le vendite di veicoli elettrici deludenti e una “rivoluzione” nell’elettrificazione dei trasporti che non si è mai verificata, la domanda di carburanti sembra piuttosto stabile e ancora in crescita nonostante l’indiscutibile aumento dei veicoli elettrici sulle strade.

La chiusura delle raffinerie sembra quindi motivata da altri fattori, in particolare dai costi operativi. Questi ultimi stanno aumentando a causa di politiche apertamente ostili all’industria energetica – e le chiusure che ne deriva no minacciano la sicurezza dell’approvvigionamento di carburante e aumentano significativamente il rischio di aumentare la dipendenza dalle importazioni di combustibili.

Quindi si sta preparando una crisi, nascosta ai più, ma che rischia di essere devastante per l’Occidente, con potenziali rotture delle catene logistiche e anche, paraodssalmente, più inquinamento per flotte di petroliere che trasferiranno i prodotti raffinati in giro per il mondo. Un qualcosa che i fanatici del Green europeo e canadese non hanno calcolato.