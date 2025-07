Il cuore pulsante dell’economia tedesca, il settore automobilistico, è in affanno, registrando un drammatico calo delle vendite che suona come un campanello d’allarme. I dati dell’Autorità Federale per la Motorizzazione (KBA) rivelano una contrazione brutale a giugno, con le nuove immatricolazioni in picchiata di quasi il 14% rispetto all’anno precedente, fermandosi a circa 256.000 veicoli. Un semestre nero si conclude con 1,4 milioni di auto in meno, un crollo del 4,7%.

Ma cosa c’è dietro questo spettacolare tonfo? Non è solo la crisi economica persistente a colpire. Secondo la società di consulenza EY, un “effetto speciale” ha distorto i numeri. A luglio 2024, nuove normative UE su sistemi di assistenza e cybersecurity sono entrate in vigore. Produttori e concessionari, nel tentativo disperato di svuotare i magazzini, hanno pre-immatricolato veicoli non conformi prima della scadenza, creando un’illusoria impennata a giugno 2024. Questo “trucco contabile” rende il calo attuale ancora più inquietante.

Il quadro diventa ancora più cupo se si confronta l’attuale situazione con il periodo pre-pandemico: il divario rispetto al 2019 è un agghiacciante 24%, come evidenziato dall’associazione automobilistica VDA. La Germania, un tempo locomotiva dell’industria auto, è ora di fronte a una crisi profonda che si riflette in ogni segmento.

Auto Elettriche: Un Miraggio Infranto e il Crollo di Tesla

Anche il tanto decantato boom delle auto elettriche mostra crepe significative. Sebbene le vendite siano aumentate dell’8,6% a giugno e del 35% nel primo semestre (raggiungendo una quota del 17,7%), questo successo è un’illusione. Il presidente dell’Associazione dei Mestieri dell’Autoveicolo del Baden-Württemberg, Michael Ziegler, ha apertamente denunciato che la crescita è trainata dalle auto-registrazioni di produttori e concessionari, mentre la domanda privata sta colando a picco. Il motivo? “Non è ancora redditizio per le persone”, con l’elevato prezzo dell’elettricità che funge da deterrente.

Ma la storia più drammatica è quella di Tesla. L’ex gigante delle auto elettriche, leader incontrastato negli Stati Uniti, sta vivendo un incubo tedesco. Nonostante la versione aggiornata della Model Y, le nuove immatricolazioni sono crollate di un vertiginoso 60% a giugno, e quasi altrettanto nel primo semestre, attestandosi a soli 8.890 veicoli. La sua quota di mercato è sprofondata da un promettente 1,4% a un misero 0,6%. La causa? I problemi di immagine legati al coinvolgimento politico di Elon Musk, spesso schierato con Donald Trump, stanno danneggiando irreparabilmente il marchio in Germania.

Il coro di lamentele dal settore è unanime. Sia l’Associazione tedesca degli importatori di veicoli elettrici (VDIK) che l’Associazione dell’industria automobilica tedesca (ZDK) invocano disperatamente il governo federale a ridurre la tassa sull’elettricità e a introdurre nuovi sussidi, persino per le auto elettriche usate. La prospettiva di raggiungere gli ambiziosi limiti di CO₂ sembra sempre più lontana, forse proprio perché l’auto elettrica non è, allo stato attuale, un’alternativa, e si vende slo se sovvenzionata con una bella montagna di soldi.

Constantin Gall di EY dipinge un quadro desolante: “La domanda di auto nuove è e rimane molto debole. Ciò è dovuto alla persistente crisi economica, che sta portando a una certa riluttanza negli investimenti da parte delle aziende e a preoccupazioni occupazionali da parte dei consumatori”.

Nessuna ripresa è all’orizzonte, né in Germania né in Europa. Il futuro dell’industria automobilistica tedesca è appeso a un filo, tra incertezze economiche e un mercato elettrico che non decolla come sperato. Atenzione perché se non si vendono auto non si vendono beni durevoli, non si vendono carburanti, gomme, etc. La crescita economica tedesca sarà molto deludente.