Crisi a Hormuz: il transito marittimo non è a zero. Armatori greci e petroliere iraniane sfidano le tensioni, ma l’Occidente trema per le scorte

L’interruzione dei flussi commerciali attraverso lo Stretto di Hormuz sta mettendo a dura prova la logistica energetica globale, ma c’è un dato fondamentale che i catastrofisti tendono a ignorare: il transito navale non si è affatto azzerato. Quando le dottrine geopolitiche si scontrano con la dura rigidità dell’economia reale, le necessità fisiche dell’approvvigionamento e del mercato finiscono sempre per prevalere. È innegabile che il volume del tonnellaggio nel collo di bottiglia più strategico del Medio Oriente abbia subito una contrazione drammatica, stimata intorno al 90% rispetto ai livelli standard. Eppure, le petroliere continuano a muoversi.

Secondo i recenti dati di tracciamento marittimo elaborati da Lloyd’s List Intelligence, riportato da GCapitain, il traffico navale è attualmente sostenuto, e di fatto tenuto in vita, da due attori principali che si muovono ostinatamente nel Golfo: la cosiddetta “flotta ombra” iraniana e, sorprendentemente, le navi affiliate ad armatori greci.

Il ruolo della marina mercantile ellenica è cruciale in questa fase di incertezza sistemica. Le navi con affiliazione greca, cariche di greggio estratto nel Golfo Persico, stanno letteralmente superando in numero le altre imbarcazioni che tentano l’attraversamento. Bridget Diakun, analista senior per il rischio e la conformità presso Lloyd’s List, ha sottolineato come questi vettori stiano navigando con decisione verso lo Stretto. Se queste navi riusciranno a transitare senza incidenti, fungeranno da vero e proprio “stress test” per l’intero mercato globale, ma questo dipenderà inevitabilmente da quanto tempo saranno costrette ad attendere. Una navigazione sicura da parte dei greci potrebbe convincere gli altri operatori a ricalcolare i propri modelli di rischio e riprendere le operazioni, sbloccando l’impasse.

Parallelamente, la flotta iraniana non ha affatto spento i motori. Le operazioni di carico sono ancora in pieno svolgimento. I movimenti delle navi sanzionate mostrano semplicemente l’adozione di precauzioni supplementari, , ma nessuna reale intenzione di fermarsi.

Per chiarire chi sta effettivamente mantenendo aperto lo stretto, possiamo riassumere le dinamiche in questa tabella operativa:

Attore Marittimo Stato del Transito e Comportamento Rilevato Impatto Logistico e Strategico Armatori Greci Transito attivo. Navigazione a pieno carico verso lo stretto. Fungono da “apripista” per testare l’agibilità della rotta e rassicurare il mercato. Flotta Ombra Iraniana Transito attivo (oscuro). Carichi in corso, navigazione a bassa velocità. Mantengono i flussi vivi eludendo il tracciamento AIS, garantendo l’offerta sommersa. Navi Cinesi ed Emiratine Transito ridotto. Nessun canale privilegiato evidenziato dai dati. Subiscono i colli di bottiglia e i ritardi generali al pari degli altri operatori.

La pratica più comune per le navi di Teheran è il “transito oscuro”. Disattivando il sistema di identificazione automatica (AIS), le navi spariscono dai radar commerciali per riapparire solo a transito completato. Finora, Lloyd’s List ha confermato con assoluta certezza nove di questi passaggi “fantasma” completati con successo, ma all’inizio della crisi si stima che tra le 40 e le 50 navi siano andate deliberatamente offline nel Golfo. Come confermato dai dati di Kpler, le petroliere iraniane non mostrano alcun segnale di ritirata. Dimitris Ampatzidis ha spiegato che rimangono concentrate nelle zone di ancoraggio tra Emirati Arabi Uniti e Oman, procedendo a bassa velocità, , ma senza mai sospendere del tutto le attività commerciali.

Il transito, dunque, non è affatto zero. Le stime parlano di circa 44-45 passaggi completati dall’inizio del mese. Tuttavia, questo drastico rallentamento logistico ha innescato una reazione macroeconomica che strappa un amaro sorriso a chi osserva le contraddizioni delle politiche occidentali.

Di fronte al terrore di un’inflazione energetica fuori controllo che comprimerebbe i consumi interni, il pragmatismo americano ha dovuto piegarsi alla realtà dei fatti. Il Segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Scott Bessent, ha annunciato ufficialmente tramite X che l’India ha ottenuto una deroga formale per continuare ad acquistare petrolio greggio russo. Nuova Delhi dipende per quasi il 90% dalle importazioni (metà delle quali passano dal Medio Oriente) e possiede riserve strategiche per soli 30 giorni.

The world is well supplied in oil thanks to @POTUS’ policy of American Energy Dominance. Our allies in India have been good actors and have previously stopped buying sanctioned Russian oil. As we work to ease the temporary gap of oil supply around the world, we have temporarily… pic.twitter.com/XqnthTxSLn — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) March 7, 2026

La motivazione fornita da Washington è squisitamente tecnica: garantire che “il petrolio continui a fluire nel mercato globale”, ma senza fornire “significativi vantaggi finanziari” a Mosca. In termini pratici, l’Occidente si è reso conto che, con Hormuz rallentato, rinunciare anche al greggio russo destinato all’Asia provocherebbe uno shock d’offerta letale per le nostre stesse economie.

A conferma della gravità sistemica, le ripercussioni si avvertono fino al Pacifico. La Corea del Sud, che fa passare il 70% del suo greggio attraverso Hormuz ed è cruciale per la fornitura di carburante per l’aviazione (Jet fuel) della costa ovest degli USA, ha indetto riunioni d’emergenza per attingere alle proprie riserve petrolifere.

Lo stretto di Hormuz è un collo di bottiglia sofferente, , ma non un muro invalicabile. Armatori greci audaci e navi iraniane silenziose continuano a far fluire l’oro nero, ricordando ai decisori politici mondiali che l’economia reale si fonda su barili fisici in movimento, e non su semplici dichiarazioni d’intenti.