Criptovalute, Fintech e Licenziamenti: l’Intelligenza Artificiale è la vera causa o solo una scusa?

I licenziamenti si stanno diffondendo nel settore delle criptovalute e del fintech — e, secondo Bloomberg , i dirigenti indicano sempre più spesso l’intelligenza artificiale come una delle cause. Non ci sono alibi e la realtà del futuro è chiara.

Coinbase, PayPal, Gemini e Crypto.com hanno tutte recentemente tagliato posti di lavoro, ponendo l’accento sull’efficienza e sull’automazione. Martedì, il CEO di Coinbase Brian Armstrong ha descritto il cambiamento in termini molto chiari, avvertendo che «il rischio maggiore ora è non agire», mentre l’azienda cerca di diventare «snella, veloce e nativa per l’IA». ”

Bloomberg scrive che la tendenza ha preso slancio dopo che Block, Inc. — la società madre di Square, Inc. e Cash App — ha annunciato importanti tagli all’inizio di quest’anno, indicando l’IA come parte di un più ampio sforzo di ristrutturazione. Da allora, altre aziende hanno adottato un linguaggio simile, presentando i licenziamenti come preparazione per un futuro basato sull’IA.

Azienda Percentuale di dipendenti licenziati Block Inc. 50 Crypto.com 12 Gemini 30 Coinbase Global Inc. 14 PayPal Holdings 20 Nota: I licenziamenti di PayPal si svolgeranno nei prossimi due o tre anni, ha riportato Bloomberg. Fonte: Bloomberg

I critici non sono del tutto convinti del reale ruolo della AI in questi licenziamenti, anche perché molte di queste aziende stanno affrontando delle pressioni commerciali forti: l’attività di trading di criptovalute si è raffreddata, i prezzi degli asset digitali rimangono al di sotto dei recenti massimi e le società di pagamenti stanno affrontando una crescita più lenta e una concorrenza più agguerrita. Alcune aziende hanno ulteriori sfide interne: Block, Inc. si è espansa in modo aggressivo durante il boom dell’era pandemica, mentre PayPal sta ancora affrontando una più ampia riorganizzazione sotto una nuova leadership.

Ormai si parla spesso apertamente di “AI washing”, ovvero quando le aziende utilizzano l’intelligenza artificiale come una spiegazione più accettabile per i licenziamenti legati a una domanda più debole o a un eccesso di assunzioni. John Todaro di Needham & Company ha messo in dubbio quanto di questa narrativa sia reale: “Ogni volta che vedo questi licenziamenti e l’IA è parte del motivo, faccio un passo indietro e mi chiedo: vediamo questo nelle aziende in cui il mercato è super caldo?” Ha aggiunto: “Non sono sicuro di credere a questa prospettiva sull’IA.”

Secondo altri consulenti le due verità convivono perfettamete: Raman Shalupau, fondatore di CryptoJobsList, ha stimato che i tagli attuali siano “probabilmente un rapporto 80/20 in tutto il settore in questo momento tra reali guadagni di efficienza dell’IA e ridimensionamento rispetto all’ultimo periodo di forte crescita.” Magari in altri casi le percentuali possono essere invertite.

Anche quando le aziende non stanno riducendo il personale, stanno riorganizzando i ruoli in funzione dell’automazione. Coinbase ha appiattito i livelli gerarchici chiedendo ai dirigenti di operare più come “allenatori-giocatori”, mentre 0G Labs ha dichiarato di aver ridotto il personale del 25% dopo che gli strumenti interni di IA hanno migliorato significativamente la produttività. Chi non viene licenziato quindi viene mantenuto per “preparare ” la AI. Fino a quando?

La domanda più importante è se questo segni un cambiamento permanente nel modo in cui operano le aziende crypto e fintech — o se l’IA sia semplicemente diventata l’ultima giustificazione per tagliare i costi durante un ciclo di mercato più difficile. Per ora, entrambe le spiegazioni sembrano guidare le decisioni.