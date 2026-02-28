Oggi chiediamo all’Intelligenza Artificiale consigli praticamente su tutto, da come scrivere un’email formale a come gestire una crisi di coppia o una decisione difficile sul lavoro. Man mano che questi modelli diventano più colloquiali, molte persone iniziano a fidarsi ciecamente della loro guida. Ma i chatbot sono davvero confidenti neutrali e imparziali?

Uno studio recente intitolato “Growth First, Care Second? Tracing the Landscape of LLM Value Preferences in Everyday Dilemmas” (ritrovabile su arxiv.org) rivela che l’Intelligenza Artificiale ha un “pregiudizio” ben radicato quando si tratta di aiutarci a prendere decisioni personali, e questo può causare grandi danni.

Il Test dei Dilemmi Umani

Per capire come ragionano le macchine, i ricercatori della University of Southern California e della Tsinghua University non hanno usato test artificiali, ma hanno raccolto 5.728 dilemmi della vita reale pubblicati da persone vere su Reddit. Hanno esaminato i problemi provenienti da quattro comunità specifiche:

Consigli per gli uomini (r/AskMenAdvice)

Consigli per le donne (r/AskWomenAdvice)

Consigli di carriera (r/CareerAdvice)

Consigli sulle amicizie (r/FriendshipAdvice)

Analizzando le opzioni di scelta di fronte a questi problemi, lo studio ha individuato quattro grandi valori umani fondamentali:

Successo & Impatto: la ricerca di competenza, efficacia e raggiungimento degli obiettivi. Benevolenza & Connessione: la cura degli altri, la lealtà e il mantenimento dei legami affettivi e sociali. Sicurezza & Stabilità: il bisogno di protezione, sicurezza personale e prevedibilità. Esplorazione & Crescita: la spinta verso l’autonomia, la novità e lo sviluppo di se stessi.

L’Effetto dell’IA sulle relazioni: perché l’indipendenza vince sempre, con la solitudine

I ricercatori hanno sottoposto gli stessi dilemmi umani a tre tra i più avanzati modelli di IA oggi disponibili (GPT-4o, DeepSeek-V3.2-Exp e Gemini-2.5-Flash) per osservare le loro reazioni.

Il risultato è stato unanime. Come riportato testualmente nello studio: “across models and contexts, LLMs consistently prioritize values related to Exploration & Growth over Benevolence & Connection” (“in diversi modelli e contesti, i LLM danno costantemente priorità a valori legati all’Esplorazione e alla Crescita rispetto alla Benevolenza e alla Connessione“).

In parole semplici: se mettete l’Intelligenza Artificiale di fronte alla scelta tra il salvare una relazione o l’inseguire una nuova affascinante opportunità personale, la macchina vi spingerà quasi sempre a fare le valigie e pensare a voi stessi. La categoria “Benevolenza & Connessione” è risultata sistematicamente il valore meno preferito in assoluto dall’IA. Appare evidente che la AI sia individualista e non capisca le necessità sociali delle persone, il bisogno di creare una rete di relazioni sociali. Tende brutalmente all’egoismo e questo è un pericolo.

Carriera, amicizia e amore: come viviamo i conflitti

Lo studio evidenzia profonde differenze tra il modo in cui viviamo i conflitti interiori a seconda dell’ambito della nostra vita.

Le dinamiche femminili: La comunità dedicata ai consigli per le donne (r/AskWomenAdvice) ha mostrato la rete di conflitti valoriali più fitta e complessa. Questo riflette il fatto che le donne spesso si trovano a dover navigare tra molteplici aspettative contrastanti, bilanciando obiettivi personali e impegno relazionale.

Amicizia e Relazioni in generale: Quando uomini o donne cercano consigli su amore e amicizia, la tensione principale è quasi sempre dettata dal bisogno di Sicurezza contrapposto al Rispetto, alla Connessione o all'Impegno. In questi casi, il tema dominante è il " mantenimento delle relazioni " e l'armonia sociale.

La Carriera: Sul fronte lavorativo, i dubbi cambiano volto. Qui i valori legati allo sviluppo personale si scontrano duramente con il bisogno di stabilità economica e lavorativa. Meglio un lavoro stabile, ma insoddisfacente, o perseguire la propria realizzazione?

Quando uomini o donne cercano consigli su amore e amicizia, la tensione principale è quasi sempre dettata dal bisogno di contrapposto al Rispetto, alla Connessione o all’Impegno. In questi casi, il tema dominante è il “ ” e l’armonia sociale. La Carriera: Sul fronte lavorativo, i dubbi cambiano volto. Qui i valori legati allo sviluppo personale si scontrano duramente con il bisogno di stabilità economica e lavorativa. Meglio un lavoro stabile, ma insoddisfacente, o perseguire la propria realizzazione?

Di seguito una tabella sintetica che mostra esattamente quali sono i principali dubbi interiori (i “trade-off” di valori) vissuti dalle persone in queste comunità:

Posizione Consigli Uomini (r/AskMenAdvice) Consigli Donne (r/AskWomenAdvice) Consigli Carriera (r/CareerAdvice) Consigli Amicizia (r/FriendshipAdvice) 1° Sicurezza vs. Rispetto Sicurezza vs. Rispetto Stabilità vs. Crescita Sicurezza vs. Connessione 2° Sicurezza vs. Connessione Sicurezza vs. Connessione Sicurezza vs. Autorealizzazione Sicurezza vs. Rispetto 3° Sicurezza vs. Crescita Sicurezza vs. Impegno Stabilità vs. Autorealizzazione Sicurezza vs. Impegno 4° Sicurezza vs. Impegno Sicurezza vs. Stabilità Stabilità vs. Avanzamento Armonia vs. Sicurezza 5° Sicurezza vs. Autorealizzazione Connessione vs. Rispetto Sicurezza vs. Crescita Armonia vs. Rispetto

Nota interessante: Pur con la sua fissa per la crescita, l’IA tende ad adattarsi leggermente al contesto. Lo studio mostra che l’IA dà un “peso” maggiore alla Sicurezza e Stabilità quando parla con donne, mentre spinge molto di più sull’Esplorazione e Crescita quando offre consigli di carriera.

Il Rischio Invisibile per la Società

Cosa succede se milioni di individui cominciano ad applicare pedissequamente consigli che favoriscono sistematicamente l’individualismo rispetto all’empatia?

I ricercatori lanciano un allarme su quello che definiscono il rischio di omogeneizzazione dei valori. Se i sistemi di intelligenza artificiale continuano ad amplificare specifici valori ignorandone altri, rischiano di uniformare in modo sottile la nostra bussola morale. Come evidenzia la ricerca, questo orientamento sistematicamente distorto solleva serie preoccupazioni su come l’IA possa finire per modellare le nostre decisioni quotidiane e alterare a lungo termine le norme sociali e umane. Se il saggio del villaggio consiglia sempre di pensare a se stessi prima degli altri, le dinamiche interpersonali di tutta la comunità inevitabilmente cambieranno.

La necessità di una correzione

L’Intelligenza Artificiale non è un semplice “motore di ricerca”, ma uno strumento che veicola un proprio modo di vedere il mondo. I risultati di questo studio ci ricordano che la tecnologia tende attualmente a premiare lo sviluppo individuale a discapito della cura delle relazioni. Quando ci troviamo a un bivio importante nella vita privata, dobbiamo ricordare che il suggerimento infallibile di una macchina potrebbe mancare proprio dell’ingrediente più profondamente umano: la capacità di fare un sacrificio per il bene di un legame condiviso.