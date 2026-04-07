Credito privato, l’allarme di Jamie Dimon: “Standard in calo, le perdite supereranno le attese”

Il credito privato è cresciuto a dismisura nell’ultimo decennio, nutrendosi degli spazi lasciati vuoti dalle banche tradizionali in seguito all’inasprimento normativo. Ora, però, il conto rischia di essere molto più salato del previsto. A lanciare l’avvertimento non è un osservatore casuale, ma Jamie Dimon, storico amministratore delegato di JPMorgan Chase.

Nella sua attesissima lettera annuale agli azionisti, Dimon ha puntato i riflettori su un settore che oggi vale 1.800 miliardi di dollari. L’allarme è chiaro e privo di mezzi termini: quando il ciclo del credito inevitabilmente girerà, le perdite legate ai prestiti a leva finanziaria (quelli concessi ad aziende già fortemente indebitate) saranno superiori a quanto il mercato stia attualmente prezzando.

Perché le perdite saranno peggiori del previsto?

Il cuore del problema, secondo l’amministratore delegato, risiede in un progressivo e generalizzato rilassamento delle tutele per i creditori. Dimon spiega dettagliatamente i tre fattori tecnici che stanno minando la solidità del sistema:

Previsioni troppo ottimistiche: I prestatori stanno basando le loro valutazioni su “ipotesi aggressive e positive sulle performance future” delle aziende debitrici. In pratica, si scommette su scenari rosei, ignorando i rischi di flessione.

I prestatori stanno basando le loro valutazioni su “ipotesi aggressive e positive sulle performance future” delle aziende debitrici. In pratica, si scommette su scenari rosei, ignorando i rischi di flessione. Covenant più deboli: Le clausole di salvaguardia inserite nei contratti di prestito, progettate per proteggere i creditori se le finanze del mutuatario peggiorano, sono diventate sempre più permissive.

Le clausole di salvaguardia inserite nei contratti di prestito, progettate per proteggere i creditori se le finanze del mutuatario peggiorano, sono diventate sempre più permissive. L’abuso del meccanismo PIK (Payment-in-kind): Si tratta di una pratica in cui i debitori, invece di rimborsare in contanti, ritardano i pagamenti degli interessi aggiungendoli al debito principale. È un espediente che rinvia il problema, ma ne aumenta la gravità finale.

Come ha ricordato Dimon, utilizzando un termine ormai diffuso a Wall Street, il mercato è pieno di “scarafaggi” (prestiti problematici nascosti). Il fatto che il sistema non affronti una vera recessione del credito da molto tempo ha generato un’eccessiva e pericolosa compiacenza.

Il quadro macroeconomico del 2026: Stati Uniti vs Europa

Oltre al credito, la lettera offre una panoramica sullo stato dell’economia globale, evidenziando una netta divergenza tra le due sponde dell’Atlantico.

Area Geografica Condizioni attuali e Prospettive Principali driver e criticità Stati Uniti Economia ancora resiliente, trainata dai consumi, ma con paesaggio incerto e potenziali shock sui prezzi di petrolio/materie prime. Venti a favore: “One Big Beautiful Bill Act”, agenda di deregolamentazione, piano di acquisto bond della Fed e forti investimenti in infrastrutture IA. Sull’IA, ci sarà una ridistribuzione dei posti di lavoro. Europa Rischio di stagnazione strutturale in un “decennio decisivo”, con un’incapacità cronica di agire in modo coeso. Criticità: Unione economica incompiuta . Il PIL europeo, che nel 2000 era al 90% di quello USA, è sprofondato a circa il 70% di oggi. Una crisi permanente.

In sintesi, mentre gli USA, pur con le loro fragilità, continuano a sostenere l’economia con un mix di politiche fiscali espansive, spesa in innovazione e supporto della banca centrale, l’Europa sconta i ritardi di un’architettura istituzionale ed economica rimasta a metà guado, che non è più stato nazionale, ma neppure qualcosa di diverso.

L’autore Fabio Lugano è laureato con il massimo dei voti alla Bocconi , è un esperto di mercati, criptovalute e intelligenza artificiale. In passato è stato consulente al Parlamento Europeo e al Ministero per gli Affari Europei. Oggi aiuta le aziende a creare piani di sviluppo per l’innovazione tecnologica e per l’energia. Linkedin a questo link