Il 18 novembre l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) ha affermato che l’espansione del programma di arricchimento dell’uranio da parte della Corea del Nord continua a rappresentare una «grave preoccupazione».

Il direttore generale dell’AIEA, Rafael Grossi, ha richiamato l’attenzione su tali preoccupazioni nel suo discorso al Consiglio dei governatori dell’agenzia a Vienna.

Grossi ha affermato di aver già segnalato in precedenza l’arricchimento di uranio in corso da parte della Corea del Nord nei centri di Kangson e Yongbyon, nonché la costruzione di un ulteriore impianto a Yongbyon e la presunta espansione in atto della produzione di materiale nucleare per uso militare da parte di questa nazione isolata.

Ha aggiunto, tuttavia, che dalla metà di settembre 2026, “è in corso la realizzazione di un ulteriore ampliamento dell’impianto di arricchimento originario di Yongbyon, la cui parte esterna è stata completata entro la fine di ottobre 2026”.

“L’espansione in corso del programma di arricchimento dell’uranio della [Repubblica Popolare Democratica di Corea] rimane motivo di grave preoccupazione”, ha affermato Grossi.

Ha affermato che l’AIEA, a cui non è consentito l’accesso in Corea del Nord dal 2009, ha osservato indicazioni secondo cui il reattore da 5 megawatt di Yongbyon “probabilmente continua a funzionare nel suo settimo ciclo di irradiazione e che, dopo un periodo di fermo, il reattore ad acqua leggera … di Yongbyon è in funzione dalla fine di aprile 2026”.

Grossi ha descritto le azioni di Pyongyang come “chiare violazioni delle risoluzioni pertinenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite”, definendo tali mosse “profondamente deplorevoli”. Ha aggiunto che l’AIEA continua a mantenere uno “stato di allerta rafforzato” nel suo ruolo di verifica del programma nucleare del Paese comunista.

La notizia dell’espansione dei piani di arricchimento di Pyongyang giunge in un momento di crescente tensione nella penisola coreana.

Sia la Corea del Nord che la Corea del Sud hanno condotto test missilistici negli ultimi mesi, con le relazioni tra i due paesi, che tecnicamente rimangono in stato di guerra, che si sono deteriorate a seguito dell’ esplosione di una mina nella zona demilitarizzata che ha ferito diversi soldati di Seul e di cui si è parolato molto poco sui media occidentali. Seul ha anche offerto di ridurre le tensioni con un’operazione di sminamento comune.

Pyongyang non ha ancora preso atto dell’offerta di Seul, liquidando la questione dell’esplosione della mina come una «farsa», e aveva minacciato di riprendere le trasmissioni di propaganda tramite altoparlanti oltre confine entro la fine di ottobre. Le trasmissioni tramite altoparlanti sono una tattica di guerra psicologica di vecchio stampo, risalente all’era della Guerra Fredda, che le due Coree hanno occasionalmente utilizzato l’una contro l’altra durante i periodi di confronto.

Grossi ha inoltre osservato che erano in corso consultazioni con la Corea del Sud, vicina di Pyongyang, sulla propulsione nucleare navale e che erano in atto anche discussioni separate con l’Australia e il Brasile sulla stessa questione.

La Corea del Sud ha annunciato a maggio la propria intenzione di varare i primi sottomarini a propulsione nucleare a metà degli anni ’30, nell’ambito delle misure adottate dal Paese per contrastare l’aggressione della Corea del Nord. Ricordiamo che Seul è molto avanzata nell’uso civile del nucleare, con la costruzione di reattori nucleari fra i più potenti, gli APR 1400.

L’allora ministro della Difesa sudcoreano Ahn Gyu-back ha dichiarato il 26 maggio, in occasione di una riunione sulla strategia di difesa, che il progetto prevedeva lo sviluppo di imbarcazioni a propulsione nucleare che avrebbero utilizzato come combustibile uranio a basso arricchimento, inferiore al 20 per cento. Sebbene a propulsione nucleare, i sottomarini saranno armati esclusivamente con armi convenzionali, risultando quindi un’arma convenzionle d’attacco avanzata, ma non uno strumento di dissuasione nucleare.

La spinta di Seul alla costruzione di sottomarini a propulsione nucleare fa seguito al fatto che gli Stati Uniti abbiano dato alla Corea del Sud il proprio sostegno per portare avanti i piani nell’ottobre 2025.

Anche l’Australia sta perseguendo la creazione di una propria flotta di sottomarini a propulsione nucleare sotto l’egida dell’alleanza AUKUS tra Canberra, Londra e Washington. Istituita nel settembre 2021, l’AUKUS è un partenariato trilaterale in materia di sicurezza volto a rafforzare la cooperazione in campo difensivo e la sicurezza nella regione indo-pacifica.

Una componente centrale dell’accordo, nota come Pilastro 1, prevede che l’Australia acquisisca sottomarini a propulsione nucleare armati con armi convenzionali per sostituire, a lungo termine, la propria flotta di classe Collins.

Il Brasile sta portando avanti lo sviluppo dei propri sottomarini a propulsione nucleare in collaborazione con la Francia dal 2008, ma il programma ha subito ripetuti ritardi e, ad oggi, non ha ancora prodotto un sottomarino nucleare funzionante. Il taglio della prima lamiera ha avuto luogo quest’anno e, almeno in teoria, il primo sottomarino dovrebbe essere varato nel 2027, anche se ci vorranno anni prima che questo entri in servizio. La Francia fornisce consulenza e addestramento a questo programma.