La Corea del Sud sembra destinata a rinunciare all’acquisto di 36 elicotteri d’attacco AH-64 Apache, un progetto che pare sempre più a rischio cancellazione.

Secondo quanto riportato il 6 luglio dal deputato Yoo Yong-won del Partito del Potere Popolare (PPP) e dal Ministero della Difesa, il secondo bilancio supplementare, approvato il 4 luglio dall’Assemblea Nazionale, ha drasticamente ridotto i fondi per il programma di acquisizione di elicotteri d’attacco pesanti, passando da 10 miliardi di won (circa 7,3 milioni di dollari) a soli 300 milioni di won.

L’allocazione iniziale era destinata a coprire il pagamento preliminare per un contratto che prevedeva l’acquisto di 36 Apache, ciascuno con un costo superiore a 77 miliardi di won.Il programma, approvato a maggio durante una riunione del Joint Chiefs of Staff, era già stato messo in discussione per valutare piattaforme alternative, come i sistemi di teaming uomo-macchina. Tuttavia, i tagli al bilancio supplementare rendono la cancellazione sempre più probabile.

Questa decisione si inserisce in un contesto di crescenti dubbi sull’utilità degli elicotteri d’attacco pesanti, specialmente dopo le evidenze emerse dal conflitto Russia-Ucraina, dove tali mezzi si sono rivelati vulnerabili agli attacchi dei droni. Inoltre, i critici sottolineano la maggiore efficienza economica dei veicoli aerei senza pilota (UAV), capaci di svolgere ruoli tradizionalmente assegnati ai cosiddetti “killer di carri armati”.

Il deputato Yoo ha evidenziato come il costo unitario degli Apache sia aumentato significativamente, passando da 44,1 miliardi di won nella prima fase a 77,3 miliardi nella seconda. “Anche l’esercito statunitense sta orientandosi verso capacità avanzate basate sui droni, come il Gray Eagle”, ha dichiarato, sottolineando che una revisione completa del piano di espansione della flotta di Apache sudcoreana è un passo positivo.