Consolidamento bancario europeo, vigilanza sovranazionale e dimanice psicoeconomiche del potere finanziario

Premessa metodologica: tra realtà finanziaria e percezione sistemica

L’analisi dei processi di concentrazione bancaria in Europa richiede oggi un approccio che non sia esclusivamente economico-finanziario, ma anche psicoeconomico e socio-cognitivo. Le trasformazioni del settore non agiscono soltanto sui bilanci degli istituti di credito, ma modificano la percezione collettiva del potere, la struttura fiduciaria dei territori e la relazione tra cittadino e istituzioni.

In tale prospettiva, operazioni di consolidamento che coinvolgono grandi gruppi bancari europei e istituti storici nazionali — tra cui Monte dei Paschi di Siena, Mediobanca e altri attori sistemici — non possono essere lette unicamente come eventi isolati, ma come manifestazioni di una più ampia riconfigurazione dell’ecosistema finanziario.

Tuttavia, dal punto di vista epistemologico, è essenziale distinguere tra:

dati economici verificabili,

interpretazioni sistemiche,

costruzioni narrative del potere.

La confusione tra questi livelli produce quella che in psicoeconomia può essere definita ipercodifica del reale: la tendenza a leggere ogni operazione come parte di un disegno unitario, talvolta oltre ciò che è dimostrabile.

La vigilanza europea e la logica della centralizzazione regolatoria

La nascita della vigilanza bancaria europea rappresenta una risposta strutturale a crisi sistemiche che hanno evidenziato i limiti della supervisione frammentata. La centralizzazione del controllo presso la Banca Centrale Europea e il sistema di vigilanza unico (SSM) ha introdotto un paradigma nuovo: la separazione tra sovranità bancaria nazionale e supervisione sovranazionale.

Questo modello ha indubbi vantaggi:

riduzione del rischio sistemico nazionale,

uniformità delle regole prudenziali,

maggiore capacità di intervento preventivo.

Ma introduce anche una tensione strutturale:la distanza tra centro decisionale e periferia economica.

In termini psicoeconomici, questa distanza si traduce in un fenomeno di depersonalizzazione istituzionale: il cittadino non percepisce più il decisore come entità identificabile, ma come sistema astratto.

Il consolidamento bancario come fenomeno strutturale e non congiunturale

Il processo di aggregazione tra istituti bancari europei risponde a una logica industriale precisa: competere su scala globale, sostenere grandi investimenti e garantire resilienza patrimoniale.

In Italia, questo processo si manifesta attraverso una progressiva riduzione del numero degli operatori e un aumento della dimensione media degli intermediari.

Le operazioni che coinvolgono istituti come MPS e i principali gruppi bancari italiani devono essere lette in questa chiave: non come eventi isolati, ma come fasi di un ciclo di concentrazione del capitale finanziario europeo.

Alcune letture giornalistiche tendono a interpretare tali dinamiche come elementi di strategie implicite o sovrapposte. Dal punto di vista analitico rigoroso, tali interpretazioni non possono essere assunte come fatti, ma come narrazioni secondarie del sistema, ossia tentativi cognitivi di attribuire coerenza unitaria a processi complessi e multidirezionali.

Il problema della scala: efficienza sistemica e distanza sociale

La crescita dimensionale degli istituti bancari produce un effetto ambivalente.

Da un lato:

aumenta la capacità di gestione del rischio,

rafforza la posizione nei mercati internazionali,

consente economie di scala.

Dall’altro:

riduce la prossimità territoriale,

indebolisce la relazione fiduciaria diretta,

sposta il processo decisionale verso livelli sempre più remoti.

In psicoeconomia questo fenomeno viene descritto come asimmetria relazionale crescente: l’espansione della scala riduce la densità del legame sociale tra sistema finanziario e soggetto economico reale.

La domanda di Lucchini e la crisi della controllabilità percepita

Il contributo teorico di Stefano Lucchini nel suo lavoro Chi controlla il controllore? introduce un nodo centrale: la trasformazione della vigilanza da funzione nazionale a funzione sovranazionale tecnicamente indipendente.

La questione non riguarda la legittimità del controllo, ma la sua leggibilità democratica.

Quando il controllore diventa altamente specializzato, distante e tecnocratico, emerge un fenomeno di riduzione della trasparenza percepita, anche in presenza di elevati standard normativi.

In termini psicoeconomici, ciò genera una condizione definibile come:fiducia mediata senza identificazione diretta.

Dinamiche narrative e costruzione del senso nei sistemi complessi

Ogni sistema altamente complesso tende a generare narrazioni semplificatrici. Nel caso del sistema bancario europeo, queste narrazioni possono assumere forme differenti:

narrazione dell’efficienza,

narrazione della concentrazione strategica,

narrazione della perdita di controllo,

narrazione del conflitto tra centri di potere.

Tali narrazioni non sono necessariamente descrittive dei fatti, ma svolgono una funzione psicologica: rendere intellegibile un sistema altrimenti troppo complesso per essere percepito nella sua interezza.

Dimensione etico-antropologica del debito nelle tradizioni abramitiche

Le grandi tradizioni religiose del Mediterraneo hanno sviluppato, nel corso dei secoli, una riflessione convergente sulla natura del debito e sulla responsabilità del creditore.

Nella Torah, nel Talmud, nei Vangeli e nel Corano si riscontra un principio comune: il debito non può mai annullare la dignità della persona.

Questa convergenza non elimina le differenze teologiche e giuridiche, ma evidenzia una continuità antropologica: la necessità di limitare il potere economico quando esso rischia di trasformarsi in dominio strutturale.

Conclusione: la psicoeconomia della distanza

Il vero nodo del capitalismo finanziario contemporaneo non è la dimensione delle istituzioni, ma la distanza crescente tra decisione e vita quotidiana.

Il rischio sistemico non è soltanto economico, ma percettivo:la perdita di riconoscibilità del potere.

In tale contesto, il compito della psicoeconomia non è formulare giudizi morali sul sistema, ma analizzare gli effetti cognitivi, relazionali e simbolici delle sue trasformazioni.

La domanda finale rimane quindi aperta, e volutamente sospesa:

Come si preserva la dignità del soggetto economico in un sistema che tende strutturalmente ad ampliarsi oltre la scala dell’esperienza umana diretta?

La risposta non appartiene soltanto alla finanza.

Appartiene alla civiltà.

Di Gilberto Di Benedetto Psicologo ed esperto di psicoeconomia sociale